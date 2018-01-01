Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 696,807
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О комплексе
Предлагаются меблированные виллы и таунхаусы с различными планировками.
Резиденция в французском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велосипедные дорожки, бассейны, фитнес-центр, спа-зону.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.
- Международный аэропорт - 28 минут
- Mall of Emirates - 24 минуты
- Автодром - 12 минут
- Бурдж Халифа - 20 минут
- Пальма Джумейра - 15 минут
- Дубай Молл - 31 км
- Море - 23 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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