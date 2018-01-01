Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Artesia с отелем рядом с полем для гольфа, в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 151,496
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О комплексе
Предлагаются меблированные апартаменты с полным обслуживанием. Каждая квартира имеет балкон или террасу.
Резиденция располагает парковкой, фитнес-залом, сауной, бассейном, охраной и видеонаблюдением, парком, детской площадкой, консьержем, спа-центрами, зоной барбекю.Удобства и оснащение в доме
- Встроенные шкафы
- Мраморный пол
- Отопление
- Кухонная мебель
Доходность - 6,98%Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с полем для гольфа, торговыми центрами и гимназией.
- Дубай Молл - 26,9 км
- Бурдж-Халифа - 25,2 км
- Аэропорт - 30,8 км
- Море - 18 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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