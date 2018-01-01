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  4. Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Artesia с отелем рядом с полем для гольфа, в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Artesia с отелем рядом с полем для гольфа, в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 151,496
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Artesia с отелем рядом с полем для гольфа, в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с полным обслуживанием. Каждая квартира имеет балкон или террасу.

Резиденция располагает парковкой, фитнес-залом, сауной, бассейном, охраной и видеонаблюдением, парком, детской площадкой, консьержем, спа-центрами, зоной барбекю.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенные шкафы
  • Мраморный пол
  • Отопление
  • Кухонная мебель
Преимущества

Доходность - 6,98%

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с полем для гольфа, торговыми центрами и гимназией.

  • Дубай Молл - 26,9 км
  • Бурдж-Халифа - 25,2 км
  • Аэропорт - 30,8 км
  • Море - 18 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Artesia с отелем рядом с полем для гольфа, в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 151,496
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную студию, расположенную на Оксфордском бульваре, Jumeirah Village Circle, Дубай.

Основные моменты;

  • Оптимизирован для нового поколения жителей
  • Оснащен некоторыми из лучших удобств
  • Резиденция, чтобы иметь стильный интерьер и отделку премиум-класса
  • Расположен в непосредственной близости от некоторых знаковых достопримечательностей
  • Часть оживленного и захватывающего района

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 450 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Супермаркет и Торговая зона
  • сад
  • Спортивный корт
  • Спа и Сауна
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Апартаменты The Cove с видом на город, парк, пристань для яхт и заповедник Ras Al Khor, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект - жилой комплекс из нескольких зданий The Cove с панорамным видом на центр Дубая и заповедник дикой природы Ras Al Khor.

Этот комплекс также включает удобства для отдыха и развлечений: рестораны, кафе, зеленый центральный парк района, пристань для яхт, яхт-клуб станут популярными местами для жителей.

The Cove включает жилые объекты с разными планировками: стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 2-3 спальнями и таунхаусы с 2-4 спальнями.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour - один из самых динамично развивающихся районов Дубая. Рядом - школы, отели, магазины, рестораны, кафе, пристань для яхт, центральный парк и набережная для прогулок.

Район Downtown Dubai и Международный аэропорт Дубая — в 10–15 минутах езды.
Многоквартирный жилой дом vida residence dubai mall 2
Дубай, ОАЭ
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Акция: Распродажа
Категория: Квартира

Район: центр Дубая
Дополнительное местоположение: Vida Residences Dubai Mall 2
Спальни: 2

 Ванные комнаты: 2 + пудра
 Парковка: 1
Этаж: Средний этаж
 С мебелью: Без мебели
  Балкон: Да
Доступность: вне плана
Застроенная площадь: 1136 кв. футов.

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