Жилой комплекс Высотная резиденция Cavalli Tower в 850 метрах от частного пляжа, недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, район Dubai Marina, Дубай
Дубай, ОАЭ
от € 16,601,414
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О комплексе
Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на Пальму Джумейра, Бурдж Аль Араб, море и город.
Cavalli Tower - это единственная резиденция бренда Cavalli. Здесь вы найдете искусственный пляж и бассейны, ухоженные террасы, бар и оздоровительный центр, кафе и рестораны, тренажерный зал и теннисные корты, детскую площадку.
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе на западном побережье, рядом с центром города и торговыми центрами.
- Частный пляж - 850 метров
- Бурдж Халифа - 18,7 км
- Пальма Джумейра - 10 минут
- Даунтаун Дубай - 20 минут
- Бизнес Бэй - 20 минут
- Аэропорт Дубая - 40 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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