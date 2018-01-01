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  4. Жилой комплекс Высотная резиденция Cavalli Tower в 850 метрах от частного пляжа, недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, район Dubai Marina, Дубай

Жилой комплекс Высотная резиденция Cavalli Tower в 850 метрах от частного пляжа, недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, район Dubai Marina, Дубай

Дубай, ОАЭ
от € 16,601,414
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Жилой комплекс Высотная резиденция Cavalli Tower в 850 метрах от частного пляжа, недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, район Dubai Marina, Дубай
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на Пальму Джумейра, Бурдж Аль Араб, море и город.

Cavalli Tower - это единственная резиденция бренда Cavalli. Здесь вы найдете искусственный пляж и бассейны, ухоженные террасы, бар и оздоровительный центр, кафе и рестораны, тренажерный зал и теннисные корты, детскую площадку.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе на западном побережье, рядом с центром города и торговыми центрами.

  • Частный пляж - 850 метров
  • Бурдж Халифа - 18,7 км
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Бизнес Бэй - 20 минут
  • Аэропорт Дубая - 40 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Высотная резиденция Cavalli Tower в 850 метрах от частного пляжа, недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, район Dubai Marina, Дубай
Дубай, ОАЭ
от € 16,601,414
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Проект представляет собой высокое 30-этажное здание с элитными апартаментами с 1-2 спальнями. В апартаментах с 17 -26 этажей из окон открываются захватывающие виды на район Business Bay и Дубайский канал .

Кроме жилых единиц, в проекте есть различные удобства для жильцов: бассейны для детей и взрослых с регулируемой температурой, два современных тренажерных зала внутри здания и снаружи, студия йоги, паровые комнаты и сауна и т.д.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в Business Bay, рядом с Дубайским каналом и престижным районом Downtown. Рядом - школы, больницы, рестораны и кафе, бутики и магазины в крупнейшем в мире торговом центре.

Ближайший аэропорт - Международный аэропорт Дубая. Он находится примерно в 21 минуте езды по дороге Al Khail Road.
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2100 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Кавалли вдохновлен интерьерами
  • Крыша Оперного Павильона
  • Cavalli Lounge
  • Водный фонтан
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Многоцелевой зал
  • Парковочные места
  • Досуг и Парк
  • Доступ к пляжу
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Йога и Медитация
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Марина и яхт-клуб

Места поблизости;

  • Пальма Джумейра – 10 минут
  • Ибн Баттута Молл – 15 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • JVC – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • IMG World of Adventure – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с просторными балконами.

Резиденция располагает двумя бассейнами с панорамным видом на город, детской площадкой и детским бассейном, тренажерным залом, магазинами и ресторанами, ухоженными садами и зонами барбекю, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре динамичного района, где вы найдете Международный стадион для крикета и гольф-клуб.

  • Клуб верховой езды - 2 минуты
  • Автодром Дубай - 3 минуты
  • Экспо 2020 - 18 минут
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
  • Джумейра-Бич - 20 минут
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