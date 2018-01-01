  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и поло-клуба, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и поло-клуба, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,513,417
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и поло-клуба, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
1 / 16
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются просторные элитные виллы в венецианском стиле с живописным видом на лагуны.

Резиденция в итальянском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велосипедные дорожки, бассейны, фитнес-центр, спа-зону.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.

  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Mall of Emirates - 24 минуты
  • Автодром - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 31 км
  • Море - 23 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой квартал Verdana
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс W Residence
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Bellavista с парками и теннисными кортами недалеко от Пальмы Джумейра и Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Corner с бассейнами и спа-зоной рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Ocean House | Ellington
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и поло-клуба, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,513,417
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Mangrove Residences с развитой инфраструктурой, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте три жилых кластера с просторными апартаментами и таунхаусами с садом.

Рядом с удобствами и всеми достопримечательностями Expo City Dubai.

В комплексе 450 роскошных и премиальных резиденций, апартаменты с 1-3 спальнями, лофт-апартаменты с 4 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Все квартиры имеют отдельную прачечную/кладовую.

Просторные балконы, составляющие 14% от площади квартир, предлагают обширные виды на Expo City Dubai.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: несколько бассейнов в каждом блоке, включая детский бассейн, бар у бассейна, каскадный водопад. Также есть клуб, читальные залы, различные залы для просмотра фильмов, работы, занятий искусством и музыкой, павильон для обедов на открытом воздухе, магазины, рестораны, площадки для мероприятий.

Расположение и объекты поблизости

Район Expo City Dubai включает энергоэффективные здания, озелененные площадки, зоны для отдыха и развлечения. Находится рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как метро Дубая и основными магистральными дорогами, что повышает его привлекательность в качестве делового и логистического центра.

Быстрый доступ к четырем основным автомагистралям: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road.

В 30 минутах езды от центра Дубая.

Менее чем в часе езды от международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Абу-Даби.

16 минут до Dubai Marina.
Жилой комплекс Современные дизайнерские апартаменты на берегу океана, с балконами, террасами и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Новый проект от Ellington Properties в сотрудничестве с Northacre и Sol Properties - эксклюзивные апартаменты на берегу океана в окружении тропических пальм, на северо-восточной части полумесяца в районе Palm Jumeirah.

Проект Ocean House представляет собой уникальное дизайнерское решение, которое сочетает бескрайние просторы океана с яркой архитектурой жилого комплекса.

В дизайне интерьера - современные формы и объекты, яркие тона травертина, натуральное дерево.

В стандартных апартаментах есть балконы или террасы. В пентхаусах и дуплекс-апартаментах есть собственные бассейны и сады.

Из панорамных окон открывается незабываемый вид на небоскреб Бурдж-Халифа, Palm Jumeirah и Персидский залив.

План оплаты:

  • 20% - в момент бронирования
  • 5 % - через 60 дней после даты бронирования
  • 5 % - через 120 дней после даты бронирования
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 20%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 30%
  • 5 % -на момент завершения строительства проекта на 40%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 50%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 60%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 70%
  • 40% - по готовности проекта.
Удобства и оснащение в доме

Терраса у бассейна: 50-метровый бассейн олимпийского формата, детский бассейн, беседки и зоны отдыха с шезлонгами, пышная зелень.

Спа-центр: разнообразные оздоровительные процедуры и удобства, в том числе лаунж-зона с бассейном, гималайская соляная пещера, ароматерапевтический душ, дорожка для гидротерапии, паровая баня, сауна.

Фитнес-центр с видом на террасу у бассейна и сад, с современным оборудованием, отдельной студией для йоги, раздевалками, паровой баней, сауной.

Другие удобства: двухэтажный вестибюль с зонами для чтения и отдыха, клубная лаундж-зона, кинотеатр, сигарная комната, дизайнерская кухня для закрытых и частных мероприятий, конференц-зал и зона коворкинга, библиотека, игровая комната, галерея, террасы для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Район Palm Jumeirah олицетворяет собой современную эпоху инноваций, отдыха и развлечений. В то же время, он впечатляет туристов внешним видом в форме полумесяца, который соединяет современный город с бескрайними просторами океана.

От комплекса можно быстро добраться до популярных мест:

  • 1 минута - набережная Palm Jumeirah
  • 3 минуты - отель Atlantis The Palm
  • 7 минут - ТЦ The Pointe
  • 12 минут - смотровая площадка The View at The Palm
  • 12 минут - ТЦ Nakheel Mall
  • 18 минут - район Dubai Marina
  • 25 минут - гольф-клуб Emirates, отель Burj Al Arab, колесо обозрения Ain Dubai, ТЦ Mall Of The Emirates, Бурдж-Халифа, Музей будущего, ТЦ Dubai Mall
  • 30 минут - Международный финансовый центр Дубая
  • 35 минут - Международный аэропорт Дубая.
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Voile | La Mer
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Порт-де-ла-Мер, известную как La Voile от Meraas

Соседство поблизости;

  • La Mer – 1,0 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,4 км
  • DIFC – 3,7 км
  • Городская прогулка – 3,8 км

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1216 кв.
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Вид на море
  • Доступ к пляжу
  • Марина и яхт-клуб
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Пешеходные тропы
  • Взгляды сообщества

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

Realting.com
Перейти