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  4. Жилой комплекс Готовые квартиры LIV Residence для получения резидентской визы, недалеко от моря и пляжа, с видом на гавань Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Готовые квартиры LIV Residence для получения резидентской визы, недалеко от моря и пляжа, с видом на гавань Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 734,123
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Жилой комплекс Готовые квартиры LIV Residence для получения резидентской визы, недалеко от моря и пляжа, с видом на гавань Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Для покупки доступны студия, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. У некоторых квартир вид на гавань, также есть квартиры с видом на район JBR и улицу. Во всех квартирах окна от пола до потолка, европейские кухни премиум-класса, а также просторные частные террасы. Большинство оставшихся апартаментов на данный момент сдаются в аренду.

Удобства: безбортный бассейн и терраса с видом на Дубай Марину; магазины и ресторан.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — один из самых оживленных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы.

Это престижная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Dubai Marina является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным. Квартал Джумейра Бич Резиденц (Jumeirah Beach Residence или JBR) является «сердцем» района. В JBR построено 200 высотных зданий, из них 40 небоскрёбов высотой от 250 до 516 м. Самый высокий из них — небоскрёб Pentominium высотой 516 м.

Проект расположен в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.

  • ТЦ Dubai Marina Mall - 4 мин (на машине)
  • Пляж Marina Beach - 6 мин
  • Район Palm Jumeirah - 9 мин
  • ТЦ Дубай Молл - 18 мин
  • Небоскреб Бурдж-Халифа - 20 мин
  • Аэропорт — 25 мин
  • Мечеть Джумейра — 23 мин
  • Парк Creek — 22 мин
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Готовые квартиры LIV Residence для получения резидентской визы, недалеко от моря и пляжа, с видом на гавань Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 734,123
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Застройщик: DOM REAL ESTATE

Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Район: Ла Мер
Спальни: 2
Ванные комнаты: 3
Вид: вид на море и Бурдж
Парковка: 1
Этаж: Средний этаж
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: вне плана

Застроенная площадь: 134 kв.M
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Предлагаются новые элитные таунхаусы с видом на поле для гольфа.

Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Поло клуб и клуб верховой езды - 10 минут
  • Автодром - 12 минут
  • Ближайший торговый центр - 11 минут
  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Ближайшая школа - 5 минут
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Апартаменты в новом жилом комплексе у воды в одном из самых процветающих районов Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • тренажерный зал
  • барбекю
  • детская игровая зона
  • сауна
  • магазины
  • рестораны

План оплаты:

  • 60% во время строительства
  • 40% в течение 2 лет после окончания строительства
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 5 минутах от Бурдж Халифа и ТЦ, в 20 минутах от аэропорта, гавани, гольф-клуба и Пальм Джумейры.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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