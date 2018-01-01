Жилой комплекс Готовые квартиры LIV Residence для получения резидентской визы, недалеко от моря и пляжа, с видом на гавань Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Для покупки доступны студия, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. У некоторых квартир вид на гавань, также есть квартиры с видом на район JBR и улицу. Во всех квартирах окна от пола до потолка, европейские кухни премиум-класса, а также просторные частные террасы. Большинство оставшихся апартаментов на данный момент сдаются в аренду.

Удобства: безбортный бассейн и терраса с видом на Дубай Марину; магазины и ресторан.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — один из самых оживленных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы.

Это престижная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Dubai Marina является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным. Квартал Джумейра Бич Резиденц (Jumeirah Beach Residence или JBR) является «сердцем» района. В JBR построено 200 высотных зданий, из них 40 небоскрёбов высотой от 250 до 516 м. Самый высокий из них — небоскрёб Pentominium высотой 516 м.

Проект расположен в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.