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  4. Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 2,487,700
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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект – это жилое здание в центре Дубая, спроектированное Horacio Pagani.

Жилой комплекс в виде уникальной башни с необычным дизайном: извилистые изгибы и стеклянная сфера наверху здания.

Выгодная локация здания позволяет наслаждаться лучшими панорамными видами Дубая. На юго-восточной стороне жильцы могут насладиться умиротворяющим видом на водный канал – Dubai Canal и часть района Business Bay. На северной стороне - вид небоскреб Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире.

В комплексе есть апартаменты различной планировки: стандартные юниты, дуплексы, пентхаусы с 2-4 спальнями и открытыми пространствами.

Расположение и объекты поблизости

Здание находится недалеко от основных достопримечательностях Дубая:

  • Водный канал Dubai Canal - туристическая достопримечательность протяженностью 3,2 км
  • Dubai Mall - крупнейший в мире торгово-развлекательный комплекс
  • Фонтан Дубай - самый высокий в мире фонтан с захватывающим и зрелищным сочетанием воды, музыки и света
  • Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире
  • Dubai Opera - многоформатный центр искусств, рассчитанный на 2000 мест.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 2,487,700
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Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамными видами на город.

Резиденция располагает полем для гольфа на 18 лунок, клубом с ресторанами и зоной отдыха, спа-центром, инфинити-бассейном, фитнес-залом, ухоженными садами и террасами, зонами барбекю.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с крупным торговым центром, горнолыжной трассой, станцией метро, железнодорожной станцией.

  • Бурдж Халифа - 11 км
  • Аэропорт - 13 км
  • Море - 14 км
Апарт - отель The Kempinski Floating Palace
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Address Property

KEMPINSKI FLOATING PALACE

Вдали от городской суеты отель Sea Palace предлагает спокойствие в самом центре Дубая.

Плавучий отель стремится создать на воде незабываемые впечатления на всю жизнь, которые вы не можете себе представить.

 

Плавучий дворец Кемпински будет состоять из 4 блоков, объединенных под пирамидой.

Все 4 блока будут соединены со второго этажа. Отель будет состоять в основном из 156 номеров, некоторые из которых являются королевскими люксами, номерами делюкс и 6  роскошных пентхаусов с частными бассейнами. 

 

Роскошный опыт также будет включать в себя многонациональные рестораны изысканной кухни, 5-звездочные спа-процедуры в дополнение к фитнес-центру и роскошному торговому центру.

Инвесторы и посетители также будут наслаждаться своим пребыванием, имея возможности вести при этом свой бизнес, поскольку на курорте будут конференц-залы и конференц-залы.

Искателям роскоши и любителям бизнеса понравится инвестировать в отпуск, который подарит ощущение Фиджи в центре Ближнего Востока.

 

Отель расположен в фешенебельном районе Дубая.

Цены на гостиничные номера для покупателей в Плавучем отеле (USD):

350 000 – 46 кв. метров;

500 000 – 70 кв. метров;

630 000 – 90 кв. метров;

1 600 000 – 260 кв. метров.

 

Доход – 7% гарантированных годовых в течении 25 лет

или 70% чистого дохода инвестору и 30% отельному оператору.

Весь проект будет завершен к концу 2023 года и будет управляться отельным оператором Kempinski.

 

 

 
Жилой комплекс Жилой комплекс Mag 5 в развивающемся районе, недалеко от крупных супермаркетов Green Belt и ботанических садов, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект - это жилой комплекс с простым функциональным дизайном.

Жилой комплекс состоит из 13 зданий, в каждом есть студии, апартаменты с 1-2 спальнями.

Балкон и парковочные места предусмотрены для каждого апартамента.

Находится рядом с Expo 2020, недалеко от развлекательного центра Dubai Parks and Resorts, в нескольких минутах от станции метро и рядом с крупнейшей сетью супермаркетов в ОАЭ - Green Belt.

Удобства и оснащение в доме

Проект также включает беговые и велосипедные дорожки, рестораны, торговые центры.

Расположение и объекты поблизости

Dubai South - это экономическая зона, где будет поддерживаться ряд видов деятельности, включая логистику, авиацию, коммерческую, выставочную, гуманитарную, жилую и другие сопутствующие виды бизнеса. Dubai South - это развивающийся район, построенный для проживания 1 миллиона человек и создания 500 000 рабочих мест. Почти в два раза больше острова Гонконг.

Недалеко можно найти популярные места:

  • Green Belt
  • Ботанические сады и органические фермы
  • Международный аэропорт Аль Мактум, который к 2022 году станет крупнейшим аэропортом в мире
  • Экспо-2020
  • Новая линия метро
  • Школы и детские сады
  • Множество ресторанов и кафе
  • Супермаркеты и торговые центры.
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