Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 2,487,700
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О комплексе
Проект – это жилое здание в центре Дубая, спроектированное Horacio Pagani.
Жилой комплекс в виде уникальной башни с необычным дизайном: извилистые изгибы и стеклянная сфера наверху здания.
Выгодная локация здания позволяет наслаждаться лучшими панорамными видами Дубая. На юго-восточной стороне жильцы могут насладиться умиротворяющим видом на водный канал – Dubai Canal и часть района Business Bay. На северной стороне - вид небоскреб Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире.
В комплексе есть апартаменты различной планировки: стандартные юниты, дуплексы, пентхаусы с 2-4 спальнями и открытыми пространствами.Расположение и объекты поблизости
Здание находится недалеко от основных достопримечательностях Дубая:
- Водный канал Dubai Canal - туристическая достопримечательность протяженностью 3,2 км
- Dubai Mall - крупнейший в мире торгово-развлекательный комплекс
- Фонтан Дубай - самый высокий в мире фонтан с захватывающим и зрелищным сочетанием воды, музыки и света
- Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире
- Dubai Opera - многоформатный центр искусств, рассчитанный на 2000 мест.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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