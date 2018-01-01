Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2023

KEMPINSKI FLOATING PALACE

Вдали от городской суеты отель Sea Palace предлагает спокойствие в самом центре Дубая.

Плавучий отель стремится создать на воде незабываемые впечатления на всю жизнь, которые вы не можете себе представить.

Плавучий дворец Кемпински будет состоять из 4 блоков, объединенных под пирамидой.

Все 4 блока будут соединены со второго этажа. Отель будет состоять в основном из 156 номеров, некоторые из которых являются королевскими люксами, номерами делюкс и 6 роскошных пентхаусов с частными бассейнами.

Роскошный опыт также будет включать в себя многонациональные рестораны изысканной кухни, 5-звездочные спа-процедуры в дополнение к фитнес-центру и роскошному торговому центру.

Инвесторы и посетители также будут наслаждаться своим пребыванием, имея возможности вести при этом свой бизнес, поскольку на курорте будут конференц-залы и конференц-залы.

Искателям роскоши и любителям бизнеса понравится инвестировать в отпуск, который подарит ощущение Фиджи в центре Ближнего Востока.

Отель расположен в фешенебельном районе Дубая.

Цены на гостиничные номера для покупателей в Плавучем отеле (USD):

350 000 – 46 кв. метров;

500 000 – 70 кв. метров;

630 000 – 90 кв. метров;

1 600 000 – 260 кв. метров.

Доход – 7% гарантированных годовых в течении 25 лет

или 70% чистого дохода инвестору и 30% отельному оператору.

Весь проект будет завершен к концу 2023 года и будет управляться отельным оператором Kempinski.