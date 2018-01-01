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  4. Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ

Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 272,243
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Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ
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О комплексе

По желанию владельца возможна полная меблировка апартаментов. Квартиры будут популярны среди молодых профессионалов и предпринимателей благодаря доступной цене аренды и многочисленным общественным пространствам.

На территории комплекса имеется бассейн, кинотеатр, игровая зона, дорожка для боулинга, кафе и ресторан, фитнес-зал, студия йоги, фуд-корт, зона барбекю, сауна, парная, прачечная, супермаркет. Созданы отдельные пространства для общения и работы, такие как зона отдыха, коворкинг и библиотека.

Площади квартир - от 25 до 72 м²

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Преимущества

Возможна покупка в рассрочку.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - это новое самодостаточное закрытое жилое сообщество с развитой инфраструктурой. В районе преимущественно малоэтажные комплексы апартаментов, виллы и таунхаусы, большая часть объектов сдана в эксплуатацию. В районе развита инфраструктура: есть школы и детские сады, фонтан и благоустроенный пруд, ландшафтные парки и сады с прогулочными и беговыми дорожками, детские игровые площадки, теннисные корты, площадки для барбекю, магазины и супермаркеты. В ближайшее время в JVT откроется мега-молл Al Khail Avenue площадью 185 тыс. м². Район имеет прямой выход к дорогам Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечивает JVT удобную транспортную доступность.

  • Бурдж Аль Араб — 18 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Бурдж-Халифа — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 30 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 16 минут
  • Дубай Спорт Сити — 10 минут
  • Дубай Марина — 12 минут
  • Пальма Джумейра — 18 минут
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 25 минут
  • Джумейра Гольф Эстейтс Клаб Хаус - 15 минут
  • школы Аркадия - 5 минут
  • JVT Community Park с теннисными кортами - 3 минуты
  • выезд на шоссе всего 2 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 272,243
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Удобства и услуги; - 2 спальни - 2 ванны - Без мебели - Размер: 1091 кв. фут - Вид на бассейн и комьюнити - Гардеробная - Прачечная - Открытая кухня - Площадка для барбекю - Бассейн - Спортзал - Зона спа и сауны - Водная активность - Магазины и супермаркеты - Рестораны и торговые точки - Медицинский центр - Детская игровая площадка - Парки и зона отдыха - Ресторан и кафе - Велосипедная и беговая дорожка - Школа и институт - Фитнес клуб - Йога и медитация Расположение поблизости; - Дубай Медиа Сити - 05 минут - Шейх Заед Роуд - 05 мин. - Дубай Интернет-Сити - 10 минут - Пальма Джумейра - 10 минут - Дубай Молл - 15 минут - Международный аэропорт Дубая - 30 минут - Международный аэропорт Аль-Мактум - 40 минут.
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СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО ДУБАЯ

Поздоровайся со своим будущим в Emaar South.

Живите в новом сообществе, которое поддерживает ваши представления, где вы можете быть новатором и реализовать свои

амбиции.

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

  • 7 МИНУТАХ езды от отеля - Международный аэропорт Аль-Мактум 
  • 10 МИНУТ езды до района 2020: видение будущего Экспо 2020 в Дубае
  • 20 МИНУТ - до Пристани для яхт Дубая 
  • 30 МИНУТ - до центра Дубая 
  • 50 МИНУТ -  находится Абу-Даби

БУДУЩЕЕ, ПОЛНОЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Открыается шестая очередь самых востребованных вилл Дубая.

Expo Golf Villas 6 состоит из элегантных роскошных вилл с тремя и четырьмя спальнями, с районом 2020,

будущим видением места проведения Экспо 2020 в Дубае, прямо у вашего порога, наряду с 18-луночным

полем для гольфа, пышными зелеными парками и удобствами мирового класса.

 

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Гольф-виллы - идеальный дом для тех, кто стремится к сбалансированному образу жизни.

 

ПОГРУЖЕННЫЙ В ПРИРОДУ

Каждая элегантная вилла имеет окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на уютные 

пространства, пышные парки и зеленые лужайки. Просторные частные балконы делают вас еще ближе к природе.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Возвращайтесь домой на свою изысканно современную виллу. Каждая вилла с тремя и четырьмя спальнями, отличающаяся простотой форм и четкими архитектурными линиями, предлагает идеальное сочетание элегантности и изысканности.

 

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА

Совершенствуйте свою игру на 18-луночном чемпионском поле для гольфа.

  • Уникальные пейзажи
  • Безукоризненно ухоженная зелень
  • Клубный дом
  • Уровень мирового класса

 
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2025
Застройщик: Sobha Developers

Sobha One была построена на философии роскошного образа жизни и спокойной обстановки в лучшем месте в Дубае. Сообщество предоставляет пожизненную возможность купить роскошный дом у всемирно известного застройщика Sobha Realty. Каждый аспект этого сообщества был разработан с учетом современных требований покупателей жилья. Каждая функция в проекте была сосредоточена на современных и будущих потребностях. Sobha One Dubai состоит из 1250 единиц. С квартирами с 1-4 спальнями и дуплексом с 2-4 спальнями, в отличном месте на Ras Al Khor Road, Дубай.

 

План оплаты: 60% в стадии строительства и 40% в процессе завершения

Дата завершения: декабрь 2026

Этот список напрямую от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 

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