Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ
О комплексе
По желанию владельца возможна полная меблировка апартаментов. Квартиры будут популярны среди молодых профессионалов и предпринимателей благодаря доступной цене аренды и многочисленным общественным пространствам.
На территории комплекса имеется бассейн, кинотеатр, игровая зона, дорожка для боулинга, кафе и ресторан, фитнес-зал, студия йоги, фуд-корт, зона барбекю, сауна, парная, прачечная, супермаркет. Созданы отдельные пространства для общения и работы, такие как зона отдыха, коворкинг и библиотека.
Площади квартир - от 25 до 72 м²
Окончание строительства - июнь 2023 года.Преимущества
Возможна покупка в рассрочку.Расположение и объекты поблизости
Jumeirah Village Triangle - это новое самодостаточное закрытое жилое сообщество с развитой инфраструктурой. В районе преимущественно малоэтажные комплексы апартаментов, виллы и таунхаусы, большая часть объектов сдана в эксплуатацию. В районе развита инфраструктура: есть школы и детские сады, фонтан и благоустроенный пруд, ландшафтные парки и сады с прогулочными и беговыми дорожками, детские игровые площадки, теннисные корты, площадки для барбекю, магазины и супермаркеты. В ближайшее время в JVT откроется мега-молл Al Khail Avenue площадью 185 тыс. м². Район имеет прямой выход к дорогам Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечивает JVT удобную транспортную доступность.
- Бурдж Аль Араб — 18 минут
- Джумейра-Бич — 25 минут
- Бурдж-Халифа — 25 минут
- Аэропорт Дубай — 30 минут
- Дубай Хиллс Молл — 16 минут
- Дубай Спорт Сити — 10 минут
- Дубай Марина — 12 минут
- Пальма Джумейра — 18 минут
- Даунтаун Дубай - 25 минут
- Всемирный торговый центр Дубай — 25 минут
- Джумейра Гольф Эстейтс Клаб Хаус - 15 минут
- школы Аркадия - 5 минут
- JVT Community Park с теннисными кортами - 3 минуты
- выезд на шоссе всего 2 минуты