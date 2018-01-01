Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Гостиничный и жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района в Дубае. Это проект из трех башен с апартаментами и четвертой башни, в которой расположен отель Paramount Hotels Resorts с голливудским стилем.

На многоуровневой площади, соединяющей четыре 270-метровые башни, будет предложена разнообразная инфраструктура: терраса для принятия солнечных ванн, ряд ресторанов, баров и лаунж-зон, кинотеатр Dine-in Cinema, оздоровительные центры и детский студийный клуб.

В каждом апартаменте есть гостиная, оборудованная просторными рабочими зонами, креслами в стиле лаунж и высококлассным цифровым оборудованием.

Расположение и объекты поблизости

Находится в оживленном районе Burj с достопримечательностями. Рядом - элитные магазины, Международный финансовый центр Дубая, учебные заведения, медицинские учреждения, музеи, художественные галереи и Международный аэропорт Дубая.