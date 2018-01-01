Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Sterling by OMNIYAT - это роскошный жилой комплекс, состоящий из 2 потрясающих башен-близнецов, расположенных в самом сердце Дубая, между районом Бурдж-Халифа и Дубайским водным каналом.
С фасадом, отделанным матовым серебром, платиновые башни-близнецы Sterling выделяются как жемчужины Дубая, отражая жизнь города и сверкая его огнями и звездами в темноте ночи.
ВЛАДЕНИЕ
Собственность
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
• Башни-близнецы под названием Ист-Хаус и Вест-Хаус
• в 5 минутах ходьбы от торгового центра Dubai Mall и в 3 минутах от набережной Дубайского водного канала
• в 15 минутах езды от международного аэропорта Дубая
• Легкий доступ к Шейх Зайд-роуд, Аль-Хайл-роуд и Эмирейтс-роуд
• Высококачественная отделка в местах общего пользования и внутренних помещениях
• Потрясающий вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая
• Жилой комплекс с башнями-близнецами, мансардами и ограниченной коллекцией просторных садовых единиц, роскошная редкость в районе Бурдж-Халифа.
• 3 пассажирских лифта и 1 служебный лифт на башню
• Специальные удобства для каждой башни
ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРТАМЕНТОВ
• Лифты расположены в углу, что обеспечивает конфиденциальность и спокойствие.
• Просторные апартаменты
• Высокий потолок 3 м во всей квартире
• Мраморные полы во всей квартире
• Отделанные мрамором стены на кухне и в главной ванной комнате
• Двойное остекление во всю высоту с немецкой подъемно-раздвижной фасадной системой Wicona
• Большие террасы со стеклянными балюстрадами и прямым доступом из гостиной и спален
• Отсутствие колонн или препятствующих конструкций во внутренних помещениях
• Изготовленные на заказ и встроенные шкафы и гардеробные со встроенным освещением и зеркалами во весь рост
• Высококачественная европейская бытовая техника - газовая варочная панель Siemens, газовая духовка Siemens, встроенный холодильник / морозильник SMEG, встроенная посудомоечная машина SMEG, встроенная плита SMEG.
• Современная итальянская кухня с кварцевыми столешницами и барной стойкой для завтрака
• Сантехника Bagno Design
• Туалетный столик с двойными раковинами
• Главная ванная комната оборудована тропическим душем и ванной
• Система домашней автоматизации с включенным освещением, кондиционером, шторами и AV
• Резиденции полностью подключены к высокоскоростному Интернету и телефону
СЕРВИСЫ В БАШНЯХ
• 24-часовой консьерж, охрана и услуги парковщика
• 30-метровый открытый бассейн с зоной отдыха
• 2 красивых ландшафтных сада с зонами отдыха и развлечений
• Многофункциональная комната с выходом в сад на подиуме
• Полностью оборудованный тренажерный зал и раздевалка
ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
• Студия - 1 парковочное место
•1 спальня - 1 парковочное место
• 2 спальни - 1 парковочное место
• 3 спальни - 2-3 парковочных места*
• 4 спальни - 2-3 парковочных места*
• Пентхаус - 4-6 парковочных мест*
• Садовые участки - 1 парковочное место
• Лофты - 1 парковочное место
• Таунхаусы - 2-3 парковочных места*
* В зависимости от размера квартиры