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Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 285,000
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Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Гостиничный и жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района в Дубае. Это проект из трех башен с апартаментами и четвертой башни, в которой расположен отель Paramount Hotels Resorts с голливудским стилем.

На многоуровневой площади, соединяющей четыре 270-метровые башни, будет предложена разнообразная инфраструктура: терраса для принятия солнечных ванн, ряд ресторанов, баров и лаунж-зон, кинотеатр Dine-in Cinema, оздоровительные центры и детский студийный клуб.

В каждом апартаменте есть гостиная, оборудованная просторными рабочими зонами, креслами в стиле лаунж и высококлассным цифровым оборудованием.

Расположение и объекты поблизости

Находится в оживленном районе Burj с достопримечательностями. Рядом - элитные магазины, Международный финансовый центр Дубая, учебные заведения, медицинские учреждения, музеи, художественные галереи и Международный аэропорт Дубая.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 285,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс STERLING
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

Sterling by OMNIYAT - это роскошный жилой комплекс, состоящий из 2 потрясающих башен-близнецов, расположенных в самом сердце Дубая, между районом Бурдж-Халифа и Дубайским водным каналом.

С фасадом, отделанным матовым серебром, платиновые башни-близнецы Sterling выделяются как жемчужины Дубая, отражая жизнь города и сверкая его огнями и звездами в темноте ночи.

ВЛАДЕНИЕ

Собственность

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

• Башни-близнецы под названием Ист-Хаус и Вест-Хаус

• в 5 минутах ходьбы от торгового центра Dubai Mall и в 3 минутах от набережной Дубайского водного канала

• в 15 минутах езды от международного аэропорта Дубая

• Легкий доступ к Шейх Зайд-роуд, Аль-Хайл-роуд и Эмирейтс-роуд

• Высококачественная отделка в местах общего пользования и внутренних помещениях

• Потрясающий вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая

• Жилой комплекс с башнями-близнецами, мансардами и ограниченной коллекцией просторных садовых единиц, роскошная редкость в районе Бурдж-Халифа.

• 3 пассажирских лифта и 1 служебный лифт на башню

• Специальные удобства для каждой башни

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРТАМЕНТОВ
• Лифты расположены в углу, что обеспечивает конфиденциальность и спокойствие.
• Просторные апартаменты
• Высокий потолок 3 м во всей квартире
• Мраморные полы во всей квартире
• Отделанные мрамором стены на кухне и в главной ванной комнате
• Двойное остекление во всю высоту с немецкой подъемно-раздвижной фасадной системой Wicona
• Большие террасы со стеклянными балюстрадами и прямым доступом из гостиной и спален
• Отсутствие колонн или препятствующих конструкций во внутренних помещениях
• Изготовленные на заказ и встроенные шкафы и гардеробные со встроенным освещением и зеркалами во весь рост
• Высококачественная европейская бытовая техника - газовая варочная панель Siemens, газовая духовка Siemens, встроенный холодильник / морозильник SMEG, встроенная посудомоечная машина SMEG, встроенная плита SMEG.
• Современная итальянская кухня с кварцевыми столешницами и барной стойкой для завтрака
• Сантехника Bagno Design
• Туалетный столик с двойными раковинами
• Главная ванная комната оборудована тропическим душем и ванной
• Система домашней автоматизации с включенным освещением, кондиционером, шторами и AV
• Резиденции полностью подключены к высокоскоростному Интернету и телефону

СЕРВИСЫ В БАШНЯХ
• 24-часовой консьерж, охрана и услуги парковщика
• 30-метровый открытый бассейн с зоной отдыха 
• 2 красивых ландшафтных сада с зонами отдыха и развлечений
• Многофункциональная комната с выходом в сад на подиуме
•  Полностью оборудованный тренажерный зал и раздевалка

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
• Студия - 1 парковочное место
•1 спальня - 1 парковочное место
• 2 спальни - 1 парковочное место
• 3 спальни - 2-3 парковочных места*
• 4 спальни - 2-3 парковочных места*
• Пентхаус - 4-6 парковочных мест*
• Садовые участки - 1 парковочное место
• Лофты - 1 парковочное место
• Таунхаусы - 2-3 парковочных места*

* В зависимости от размера квартиры
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с панорамным видом в проекте Creek Gate, район Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные апартаменты с панорамным видом.

Резиденция состоит из двух башен (30 и 36 этажей) и располагает тренажерным залом, бассейном, детскими площадками, парком.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 15 минутах езды от Международного аэропорта Дубая, в десяти минутах езды от центрального района Даунтаун Дубай, в двух минутах ходьбы от центрального парка, рядом с ресторанами и кафе.

  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Парк - 2 минут
  • Бурдж Халифа - 18 минут
  • Бурдж Аль Араб - 26 минут
  • Дубай Молл - 16 минут
  • Дубай Марина - 30 минут
  • Палм Джумейра - 30 минут
  • Аэропорт Dxb Int’ - 20 минут

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных квартир SHAISTA недалеко от пляжей, в престижном жилом районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает зеленой территорией, бассейнами, консьерж-сервисом, тренажерным залом, спа-центром, ресторанами и магазинами, детской и спортивной площадками, парковкой, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита, посудомоечная машина, ТВ, микроволновая печь)
  • Сигнализация
  • Кабельное ТВ
  • Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро и остановками общественного транспорта, недалеко от торговых центров и Дубай Марина.

  • Море и пляжи - 5 км
  • Аэропорт - 30 км
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