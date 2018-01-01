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Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном жилом комплексе Creek Rise Towers на острове в Dubai Creek Harbour, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 513,400
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Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном жилом комплексе Creek Rise Towers на острове в Dubai Creek Harbour, ОАЭ
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О комплексе

Комплекс состоит из двух красиво спроектированных жилых высотных зданий с непревзойденным видом на пышную парковую зону острова. Расположенный в районе, ориентированном на семью, он включает квартиры с одной, двумя и тремя спальнями площадью от 72 до 152 м2. Все квартиры имеют балконы с четким видом на набережную и пышные просторы парка внизу. Динамичное окружение башен никогда не перестанет удивлять и восхищать, обеспечивая бесконечные впечатления для жителей и гостей всех возрастов, от очаровательных кафе и ресторанов до модных розничных магазинов и бутиков. Удобства - частные бассейны с регулируемой температурой, современные тренажерные залы и детские игровые площадки означают, что каждый найдет что-то для себя. Это безмятежное пространство с ландшафтной площадкой для отдыха является идеальным местом для общения с семьей и друзьями.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в северной части острова Creek, с видом на парк, и имеет прямой доступ к кольцевому бульвару острова. В нескольких минутах ходьбы от Creek Marina, нового роскошного 5-звездочного причала. С развязкой на Ras Al Khor Road есть легкий доступ к основным дорогам Дубая, центру Дубая и международному аэропорту Дубая - всего в 10-15 минутах езды.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном жилом комплексе Creek Rise Towers на острове в Dubai Creek Harbour, ОАЭ
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Предлагаются различные апартаменты с живописным видом на море и город.

Каждая квартира имеет 1 или 2 парковочных места.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, детском бассейном, ухоженным садом, кафе и пекарней, деткой площадкой, студией йоги и пилатеса, тренажерным залом.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморный пол
  • Полностью оборудованные кухни Porcelanosa
  • Встроенная кухонная бытовая техника Gorenje (электрический духовой шкаф и варочная поверхность, посудомоечная машина, холодильник, стиральная машина с сушилкой)
  • Видеодомофон
  • Встроенные шкафы со светодиодной подсветкой
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Ближайшая больница - 10 минут
  • Ближайшая школа - 10 минут
  • Джумейра Бич - 10 минут
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 6 спальнями, расположенную в самом центре города MBR, известного как Святилище Эллингтона

Удобства и удобства;

  • 6 Спальня
  • 7 баня
  • без мебели
  • BUA; 14 605 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Steam & Spa room
  • Комната для переодевания
  • Фитнес студия
  • Зона йоги
  • Затонувшее сидение
  • 3 парковочных места
  • Гостевая комната
  • Водительская комната
  • Горничная комната
  • кладовая
  • Внутренний двор
  • Показать кухню
  • Лифт
  • Прогулка в шкафчике
  • Исследование и библиотека
  • крыша
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Парк и зона отдыха
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Бег. Беговая и велосипедная дорожка
  • Спортивный корт

Места поблизости;

  • Центр города Дубай -15 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Мейдан Молл – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Виллы с видом на город, море и озёра, в комплексе Sky Villas с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте виллы с 3-5 спальнями на верхних этажах с бассейнами. Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

ЖК - 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1–10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT — один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.

  • 10 минут пешком до станции метро
  • 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
  • 11 минут на машине до района Palm Jumeirah
  • 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
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