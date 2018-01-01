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Жилой комплекс Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и небоскреба Бурдж-Халифа, City Walk, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 434,300
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Жилой комплекс Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и небоскреба Бурдж-Халифа, City Walk, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Этот проект создан всемирно известными дизайнерами, включает частный парк, площадки для отдыха, магазины, рестораны высокой кухни, резиденции и роскошные отели.

В жилом комплексе есть просторные апартаменты с 1-4 спальнями с видом на большой зеленый парк площадью 48 000 м2.

Удобный план оплаты:

  • 41,7% - 1 предоплата
  • 8,3% - 2 предоплата
  • 8,3% - 3 предоплата
  • 41,7% - 100% постройка.
Удобства и оснащение в доме

В жилом комплексе также есть водные игровые площадки, сауна, зоны для йоги и медитации, беговая дорожка, рестораны и магазины, парк для собак, детский сад, площадки для спорта и игр, площадка для мероприятий, места для пикника.

Преимущества

Беспроцентная рассрочка до 2027 года.

Налог 0% на покупку и продажу.

Доходность 10-15% в год от сдачи в аренду.

Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).

Расположение и объекты поблизости

На машине легко добраться до популярных мест:

  • 10 минут до Business Bay
  • 15 минут от небоскреба Бурдж- Халифа и знаменитых Дубайских фонтанов
  • 1 минута до торгового центра City Walk
  • 15 минут до Международного аэропорта Dubai International Airport
  • 50 минут до Международного аэропорта Al Maktoum International Airport
  • 15 минут до единственного в мире 7-звездочного отеля Burj Al Arab и пляжа La Mer Beach
  • 10 минут до пляжа Jumeirah Beach.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и небоскреба Бурдж-Халифа, City Walk, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 434,300
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Design Quarter | D3
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas.

Основные Высоты;

  • Современная инфраструктура с достопримечательностями отдыха
  • Близость к заповеднику Рас Аль Хор и торговый центр Дубая
  • Ведущий дизайнерский центр для международных и местных брендов
  • Привлекательные варианты плана оплаты доступны в кратчайшие сроки

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 807 кв.
  • фойе
  • полезность
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Waves Opulence - SOBHA
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Sobha Developers

Waves Opulence в Sobha Hartland Dubai - это последний жилой комплекс на набережной Sobha Group, предлагающий самые роскошные апартаменты с 1-4 спальнями. Откройте для себя смысл вашего образа жизни в последней части трилогии волн в Sobha Hartland, где представлены самые ароматные пляжные развлечения в этом районе. Это в 8 минутах от Бурдж Халифа. 

  • Роскошные апартаменты с 1 до 4 спальнями на набережной

  • Премиум удобства и роскошь в окружении

  • Пышная зелень вокруг места

  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей

  • Современная роскошь с эксклюзивными пляжными удобствами

  • Виды заповедника Хартленд и Рас Аль Хор

 

План оплаты: 60% на строительство и 40% на завершение.

Дата завершения: сентябрь 2025

 

Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
Жилой комплекс CREEK VISTAS HEIGHTS от SOBHA REALTY - 2 Bed
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ДУБАЯ — CREEK VISTAS HEIGHTS.

Sobha Creek Vistas состоит из двух изысканных башен, расположенных рядом с оживленным центром Дубая, с высококачественной отделкой и неповторимым шармом, которому нет равных.
Насладитесь новым уровнем роскоши по исключительному адресу. Высота современной жизни в 64 этажах мастерства мирового уровня.
Сделанные на заказ резиденции с окнами во всю высоту, чтобы максимизировать всеохватывающий вид.
Окунитесь в ультрасовременный бассейн или поработайте над линиями загара у бассейна — выбор за вами.
Будьте лучше, благодаря полностью оборудованному тренажерному залу, который обещает исключительные условия, предназначенные для снятия дневного стресса каждый день.
Уловите пульс города, где отдых и удовольствие органично переплетаются с волшебными моментами в сообществе Хартленда.

Основные характеристики объекта:

- 2 спальня
- 3 ванные комнаты

- Размер: 1289 кв. футов
- выделенное парковочное
место
- детский и взрослый бассейн

- спортзал
- детская игровая площадка 

-инвестиционные возможности

Месторасположение:
- 15 мин до Dubai Mall и Бурдж Кхалифы
- рядом заповедник Рас-аль-Хор 
- две школы на территории Sobha Hartland

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