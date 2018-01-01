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Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 785,700
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Апартаменты в новом жилом комплексе с панорамными видами на Дубай.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • барбекю
  • детская игровая зона

План оплаты:

  • 60% во время строительства
  • 40% в течение 2 лет после окончания строительства
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 5 минутах от Бурдж Халифа и ТЦ, в 20 минутах от аэропорта, гавани, гольф-клуба и Пальм Джумейры.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 785,700
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Elvira | Beach Access
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Эльвире, Dubai Hills Estate.
Эльвира - это развитие Эмаара.

Основные моменты;

  • Необыкновенный образ жизни в естественной зелени
  • Лучшие удобства и удобства на службе
  • Потрясающий вид на Дубай Марина и Скайлайн
  • Испытайте рай парковой зоны, погруженный в природу

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 721 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Рестораны и магазины
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284 
Жилой комплекс Новая резиденция ONE с полем для гольфа и спа-центром, Ras Al Khor Industrial Area, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамными видами на город.

Резиденция располагает полем для гольфа на 18 лунок, клубом с ресторанами и зоной отдыха, спа-центром, инфинити-бассейном, фитнес-залом, ухоженными садами и террасами, зонами барбекю.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с крупным торговым центром, горнолыжной трассой, станцией метро, железнодорожной станцией.

  • Бурдж Халифа - 11 км
  • Аэропорт - 13 км
  • Море - 14 км
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Однокомнатная квартира
  • Размер - 373 кв. Фута
  • Количество спален - Студия
  • Количество ванных комнат - 1 ванна
  • 20 минут от центра города
  • 15 минут от аэропорта
  • без мебели
  • Арендованный
  • Ссылка №. COIN-IDSO-73

особенности

Нет балкона

1 парковочное место

Прямо за Сук Экстра

 

О районе

Дубайский Силиконовый Оазис - это город в городе “, и когда это интегрированное сообщество в Дубае, вы знаете, что в нем будет все, что вам нужно. Переезд в Силиконовый Оазис имеет свои преимущества. Он предлагает сбалансированный образ жизни с выделенными коммерческими пространствами и множеством жилых объектов на выбор. Его бесшовная сеть дорог и определенных суб-сообществ внутри делают его комфортным и хорошо связанным районом Дубая для проживания. Сообщество в Silicon Oasis Dubai расположено на трех основных частях: парк инновационных технологий, сообщества вилл в технологическом парке, и жилые башни, разбросанные по всей области с ассортиментом роскошных квартир.

 

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