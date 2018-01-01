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Жилой комплекс Апартаменты Safa One с бассейнами, в окружении тропических растений, с дизайнерской отделкой, Al Safa 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 726,000
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Жилой комплекс Апартаменты Safa One с бассейнами, в окружении тропических растений, с дизайнерской отделкой, Al Safa 1, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений. В основе дизайна - разнообразие изумрудов и бриллиантов, а также наличие экзотических цветов и растений.

В комплексе есть элегантные и просторные апартаменты с 1-4 спальнями. В некоторых апартаментах есть личные бассейны.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть клуб, кафе, рестораны. Два уникальных бассейна стилизованы под пляжи с натуральным белым песком.

Также, проект включает тропический островок с птицами - единственная в своем роде экосистема на крыше. Оборудован ухоженными ландшафтными композициями, кафе и ресторанами. Современная система управления климатом позволяет вызывать искусственный тропический дождь в определенные моменты дня и дарить посетителям впечатления, которым нет аналогов в мире.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс Safa One расположен в центре города. Из квартир открываются виды на парк Safa, Мировые острова и остров Bulgari с одной стороны, и завораживающие красоты отеля Бурдж-эль-Араб, Пальмовых островов и отеля Atlantis — с другой.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Апартаменты Safa One с бассейнами, в окружении тропических растений, с дизайнерской отделкой, Al Safa 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 726,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Beach Vista, DUBAI HARBOUR
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 2368 кв. Футов
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 5 
  • 25 минут от центра города
  • 25 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Комната горничной

Полностью оборудованная кухня

Встроенные шкафы

Просторный балкон 

Общий бассейн

Общий тренажерный зал

Частный доступ к пляжу

1 парковочное место

 

О районе


Современный Beach Vista с окнами от пола до потолка и обширными палубами предлагает уникальный вид на кристально голубые воды Аравийского залива. Ванные комнаты оформлены в изысканном, утонченном стиле, современном и неподвластном времени. Beach Vista состоит из двух отдельных зданий, каждое из которых имеет уникальный набор функций и макетов. Emaar Beachfront - это райский остров с доступным, хорошо связанным адресом, расположенный между JBR и Palm Jumeirah. Дубай Марина, Пальма, и все это в нескольких минутах друг от друга. 
Жилой комплекс Жилой комплекс Farishta с бассейном и тренажерным залом, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте расположены элитные жилые апартаменты. Это привлекательное инвестиционное предложение с доходностью от аренды до 7%. В комплексе есть 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы и кондиционеры.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
  • DUBAI EXPO 2020 - 14
  • Jafza - 10 минут
  • Palm Jumeirah - 16 минут
  • Festival City / IKEA - 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут
  • Madinat Jumeirah - 16 минут
  • Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут
  • Станция метро Al Furjan - 1 минута
  • Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда - 2 минуты
Многоквартирный жилой дом Studio | North43 | JVC
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North43 Naseeb Group.

Основные моменты;

  • Полностью меблированные и обслуживаемые апартаменты
  • Оборудованный тренажерный зал для жителей
  • Несколько спортивных мероприятий будут легко доступны, такие как Jumeirah Golf Estates Golf & Country Club

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • Полностью меблирована
  • BUA; 468 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • 24/7 Безопасность
  • консьерж
  • уборка
  • Музыкальная комната
  • Игровая комната отдыха
  • Учебно-конференц-зал
  • Wi-Fi соединение во всех общественных местах
  • Досуг и семейная зона
  • Спортивный корт
  • Детская игровая площадка
  • Пешеходные тропы
  • Район барбекю
  • Вид сообщества
  • Пышные зеленые парки
  • мечеть
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Парковочные места

Соседство поблизости;

  • JVT – 2,2 км
  • Высоты Победы – 2,2 км
  • Источники – 2,2 км
  • Спорт Сити – 2,7 км

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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