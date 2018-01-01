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Жилой комплекс Жилой комплекс Rove City Walk от застройщика Emaar, в оживленном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 226,900
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Жилой комплекс Жилой комплекс Rove City Walk от застройщика Emaar, в оживленном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Отель Rove City Walk работает под управлением современного оператора Rove Hotels.

Отель расположен в оживленном районе Al Wasl. Здесь есть несколько крупных торговых центров с бутиками Burberry и Dior, известные рестораны, например, KISHMISH at One Third и The Square by Meraas. Рядом с отелем находится площадка Coca-Cola Arena, где проходят масштабные и лучшие шоу, концерты и спортивные мероприятия. А также здесь расположен комплекс The Green Planet — четырехэтажный купол с тропическим лесом, экзотическими растениями, птицами и животными.

Оснащение

В числе других удобств отеля — коворкинг, ресторан и магазины на территории.

Преимущества
  • Отель имеет рейтинг 8,9 на сайте Booking
  • Владелец номера может проживать в отеле бесплатно до 2 недель в год, а также получает скидку 50% на проживание и F&B во всех отелях Rove Hotels.
  • Застройщиком проекта является Emaar Properties — один из крупнейших девелоперов ОАЭ с мировым именем. Компания успешно работает более чем в 35 странах, но основным местом деятельности остаются Эмираты. Самым известным достижением Emaar стало создание района Даунтаун Дубай, включающего в себя самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, Dubai Mall и Фонтан Дубай. Emaar Properties также выступали девелопером таких районов, как Dubai Marina, Opera District, Arabian Ranches, Emaar Beachfront и другие.
Расположение и объекты поблизости

Районы Al Wasl и Даунтаун Дубай разделяет только дорога Sheikh Zayed Rd, поэтому добраться из отеля до самого популярного района Дубая можно за несколько минут. Расстояния:

  • 500 метров до Sheikh Zayed Rd
  • 500 метров до Coca-Cola Arena
  • 700 метров до ТЦ City Walk
  • 1 км до станции метро Burj Khalifa
  • 1,6 км до Бурдж-Халифы
  • 1,6 км до Dubai Mall
  • 2,8 км до DIFC
  • 13,4 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Rove City Walk от застройщика Emaar, в оживленном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 226,900
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Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в Арджане, известную как Турин Oro 24.

Основные моменты;

  • Легкий доступ к Шейх Зайед Роуд
  • Центрическое расположение с беспроблемной связью
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Современная архитектура с устойчивостью в основе

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 364 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Golf Gate с полем для гольфа и зелеными зонами недалеко от Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные апартаменты с живописным видом.

Резиденция украшена уникальными водными украшениями. Здесь вы найдете два красивых бассейна, поле для гольфа, пешеходные и велосипедные дорожки, теннисные корты и спортивные площадки, тренажерный зал, ухоженные зеленые зоны, сауну и баню, зону барбекю, конюшни, зоны для домашних животных и выгула собак, торговый центр.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Оплата
  • Депозит - 15%
  • 1 платеж 5% - в течение 3 месяцев с даты покупки
  • 2 платеж 5% - в течение 6 месяцев с даты покупки
  • 3 платеж 5% - в течение 9 месяцев с даты покупки
  • 4 платеж 5% - в течение 12 месяцев с даты покупки
  • 5 платеж 5% - в течение 15 месяцев с даты покупки
  • 6 платеж 5% - в течение 18 месяцев с даты покупки
  • 7 платеж 5% - в течение 21 месяца с даты покупки
  • 8 платеж 5% - в течение 24 месяцев с даты покупки
  • 9 платеж 5% - в течение 27 месяцев с даты покупки
  • 10 платеж 5% - в течение 30 месяцев с даты покупки
  • 11 платеж 5% - в течение 33 месяцев с даты покупки
  • 12 платеж 30% - по окончании строительства
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 17 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 29 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seascape | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Broker рада представить удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в Мина Рашид, известную как Seascape от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1393 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля
  • Плавающий ресторан
  • Набережная площади
  • Променад на набережной

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 20 минут
  • Центр города Дубай – 20 минут
  • Дубай Молл – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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