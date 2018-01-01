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Жилой комплекс Квартиры под аренду или перепродажу в комплексе The Community с богатой инфраструктурой в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 148,539
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Жилой комплекс Квартиры под аренду или перепродажу в комплексе The Community с богатой инфраструктурой в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция будет располагать кинотеатром, библиотекой, теннисными кортами, волейбольными площадками, игровым центром, зонами отдыха, магазином и рестораном, клубом для занятий йогой, симулятором гольфа, тренажерным залом, спа-центром.

Девелопер проекта — Aqua Properties. Компания с богатой историей, отличной репутацией и множеством наград. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes — «Top Real Estate Companies».

Окончание строительства - 2025 год.

График платежей:

  • 10% - первый взнос
  • 10% - через 6 месяцев после первого взноса
  • 10% - через 12 месяцев после первого взноса
  • 10% - после сдачи объекта в эксплуатацию
Преимущества

Ожидаемый арендный доход - 9%.

Возможность приобретения квартир в строящемся коливинге в перспективном районе Дубая со скидкой при условии полной оплаты.

Квартиры можно перепродать с наценкой или сдавать в аренду после окончания строительства.

Расположение и объекты поблизости

Motor City - это зеленый жилой район, который известен трассой «Формулы 4», автодромами для гонок, которые ежегодно привлекают более 300 000 автолюбителей со всего света и развитой инфраструктурой. В торговом центре First Avenue Mall есть магазины, детские игровые площадки, а также заведения, которые можно посетить всей семьей.

Рядом вы найдете супермаркеты, школы, рестораны, Starbucks, Wendy's, KFC, торговые центры, медицинский центр.

Выезд на автомагистраль займёт 4 минуты.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Квартиры под аренду или перепродажу в комплексе The Community с богатой инфраструктурой в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 148,539
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Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Окна и балконы с двойным остеклением
  • Кухонная мебель и столешницы
  • Спутниковая антенна
  • Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парками, школами, мечетями, торговыми центрами и достопримечательностями.

  • Тематический парк IMG WORLDS OF ADVENTURE - 5 минут езды
  • Global Village - 11 минут езды
  • Университет Зайеда - 11 минут езды
  • Mall of Emirates - 23 минуты езды
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Соединены с причалами.

План оплаты: 25% первоначальный взнос / 75% по договоренности после заключения сделки.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
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Жилой комплекс рядом с большим зеленым парком, в нескольких минутах езды от городских достопримечательностей. В здании есть апартаменты с 1-3 спальнями и двухуровневые таунхаусы с 1-2 спальнями.

Удобства: полностью оборудованный тренажерный зал, бассейны для взрослых и детей, оздоровительный центр, образовательные учреждения, 2 торговых помещения на первом этаже, ландшафтные зоны отдыха на открытом воздухе.

Преимущества

Проект включает: 1) большой парк с различными площадками: детские площадки, зоны отдыха, площадки для баскетбола, волейбола и скейтборда, беговые дорожки, тренажерный зал на открытом воздухе, место для прогулок с собаками; 2) торговый центр, в котором есть 650+ магазинов и ресторанов, аттракцион с американскими горками, мероприятия и развлечения для всей семьи; 3) гольф-клуб на фоне Бурдж-Халифа и Downtown Dubai, с возможностью обучения.

Удобный план оплаты:

  • 1-й взнос - 10% стоимости
  • 2-й взнос -10%
  • 3-й взнос -10%
  • 10% строительства, готовности объекта -10%
  • 20% готовности объекта -10%
  • 40% готовности объекта -10%
  • 60% готовности объекта- 10%
  • 80% готовности объекта - 10%
  • Сдача объекта - 20%
Расположение и объекты поблизости

Благодаря легкому доступу к дороге Al Khail Road, проект находится всего в нескольких минутах езды от центра Дубая и других деловых, торговых и туристических районов города. Близость к линии метро Etihad Rail позволит быстро и легко добраться до аэропортов и других достопримечательностей.

  • 20 минут до аэропорта Дубай
  • 15 минут до района Дубай Марина
  • 25 минут до аэропорта Аль Мактум
  • 12 минут до центра Дубая
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