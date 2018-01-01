  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Резиденция Квартира-студия в популярном районе Дубая!

Резиденция Квартира-студия в популярном районе Дубая!

Дубай, ОАЭ
от € 156,101
Поделиться с помощью:
QR
Объявление скрыто. Оно станет активным после верификации аккаунта
Резиденция Квартира-студия в популярном районе Дубая!
1 / 7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!


Elitz by Danube расположен в первоклассном районе в развитом сообществе JVC. Комплекс станет архитектурной достопримечательностью в этом районе. Elitz - это башни-близнецы с жилыми, торговыми и коммерческими помещениями.

Jumeirah Village Circle - одно из самых популярных сообществ Дубая. JVC предлагает множество вариантов жилья, конкурентоспособные цены и яркий жизненный опыт. Это семейное сообщество предоставляет жителям множество преимуществ, включая удобное расположение, доступ к различным вариантам развлечений и множеству спортивных сооружений, а также другие удобства.

Инфраструктура:

- детский сад;
- кинотеатр;
- мини-клуб;
- зона отдыха;
- сауна;
- СПА-центр;
- салон красоты;
- фитнес-зал;
- площадка для барбекю;
- детская площадка и бассейн;
- бассейн;
- мини-гольф;
- теннисный корт;
- система «умный дом»;
- парковка.

Расположение:

- Близко к автобусным остановкам;
- Близко к торговым центрам;
- Близко к школе;
- Близко от детского сада;
- Вид на город;
- Вид на парк/сад.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:

- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.

ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ:

- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Orania с парками и пляжем недалеко от достопримечательностей, район The Valley, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elano | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 1BR | Summer | Emaar
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты Prime Views от Prescott с видом на бассейн и небоскреб Бурдж-Халифа, MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в ЖК Elevate, новый район на западе Дубая, Arjan Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Резиденция Квартира-студия в популярном районе Дубая!
Дубай, ОАЭ
от € 156,101
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Studio | Peninsula Five | Select Group
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group.

Основные моменты;

  • Отличное расположение на набережной в Business Bay
  • 180 * беспрепятственный вид на воду
  • Премиум стиль жизни и удобства
  • Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 517 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Danube Properties
Дубай, ОАЭ
от € 195,401
69 м² 1 квартира
Сдача в: 2025
Застройщик: PH Real Estate

Представляем Вашему вниманию потрясающий проект с уникальным планом платежей :
- Первый взнос 10-20%
- Ежемесячный платеж 1% от стоимости недвижимости.
Квартира полностью с отделкой.
Для первый покупателей мебель в подарок!
Ключи август 2025г.
Беспроцентная рассрочка!
Оставляйте заявку чтобы успеть!
 
Жилой комплекс Новая высотная резиденция LIV LUX со спа-зоной, полем для мини-гольфа и панорамным видом, в 500 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются светлые апартаменты с балконами и панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьержем, зонами барбекю и обеденными зонами, садами, кинотеатром на открытом воздухе, бассейном, фитнес-центром, студиями йоги, спа-зоной с сауной и парной, конференц-залом, детской площадкой, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Потолки 3 метра
  • Панорамные окна
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Дубай Марина.

  • Море - 500 метров
  • Пляж JBR - 5 минут
  • Гольф-клубы - 5 минут
  • 5-звездочные отели - 5 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Трамвайная остановка - 5 минут
  • Шейх-Зайед-Роад - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 5 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 22 минуты
  • Бурдж Халифа - 21 км
Realting.com
Перейти