Резиденция Квартира-студия в популярном районе Дубая!
О комплексе
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Elitz by Danube расположен в первоклассном районе в развитом сообществе JVC. Комплекс станет архитектурной достопримечательностью в этом районе. Elitz - это башни-близнецы с жилыми, торговыми и коммерческими помещениями.
Jumeirah Village Circle - одно из самых популярных сообществ Дубая. JVC предлагает множество вариантов жилья, конкурентоспособные цены и яркий жизненный опыт. Это семейное сообщество предоставляет жителям множество преимуществ, включая удобное расположение, доступ к различным вариантам развлечений и множеству спортивных сооружений, а также другие удобства.
Инфраструктура:
- детский сад;
- кинотеатр;
- мини-клуб;
- зона отдыха;
- сауна;
- СПА-центр;
- салон красоты;
- фитнес-зал;
- площадка для барбекю;
- детская площадка и бассейн;
- бассейн;
- мини-гольф;
- теннисный корт;
- система «умный дом»;
- парковка.
Расположение:
- Близко к автобусным остановкам;
- Близко к торговым центрам;
- Близко к школе;
- Близко от детского сада;
- Вид на город;
- Вид на парк/сад.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
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