Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!

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Park Horizon – новый элитный жилой комплекс от всемирно известного девелопера Emaar Properties, расположенный в популярном комьюнити смешанной застройки Dubai Hills Estate. Проект будет состоять из двух башен, в которых разместятся 300 просторных резиденций: апартаменты с 1–3 спальнями общей площадью от 61 кв. м до 213 кв. м, а также эксклюзивная коллекция двухэтажных таунхаусов с двумя спальнями. Во всех типах недвижимости предусмотрены зоны для отдыха на открытом воздухе: жители верхних этажей смогут расслабиться после дневной суеты на балконе или террасе, а резиденты жилых единиц, расположенных на уровне подиума, смогут провести время с семьей и друзьями или почитать книгу в собственном зеленом саду.



Внутри Park Horizon предусмотрены все необходимые удобства для комфорта резидентов всех возрастов:



- бассейны для взрослых и детей;

- многоцелевой зал;

- детская комната;

- оснащенный самым современным оборудованием тренажерный зал;

- подиум с ландшафтным дизайном и открытые площадки для отдыха.



Резиденты Park Horizon получат прямой доступ к находящемуся в нескольких минутах ходьбы Dubai Hills Park – самому длинному из парков, расположенных в пределах комьюнити в Дубае.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:



- Комиссия 0%;

- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;

- Рентабельность инвестиций от 7%;

- Беспроцентная рассрочка;

- Высокий спрос арендаторов;

- Только надёжные застройщики;

- Безопасная сделка.



ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ:

- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.

- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.

- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.

- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.

- Работаем без комиссии.



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