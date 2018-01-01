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Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!

Дубай, ОАЭ
от € 303,167
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Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!
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О комплексе

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!

Park Horizon – новый элитный жилой комплекс от всемирно известного девелопера Emaar Properties, расположенный в популярном комьюнити смешанной застройки Dubai Hills Estate. Проект будет состоять из двух башен, в которых разместятся 300 просторных резиденций: апартаменты с 1–3 спальнями общей площадью от 61 кв. м до 213 кв. м, а также эксклюзивная коллекция двухэтажных таунхаусов с двумя спальнями. Во всех типах недвижимости предусмотрены зоны для отдыха на открытом воздухе: жители верхних этажей смогут расслабиться после дневной суеты на балконе или террасе, а резиденты жилых единиц, расположенных на уровне подиума, смогут провести время с семьей и друзьями или почитать книгу в собственном зеленом саду.

Внутри Park Horizon предусмотрены все необходимые удобства для комфорта резидентов всех возрастов:

- бассейны для взрослых и детей;
- многоцелевой зал;
- детская комната;
- оснащенный самым современным оборудованием тренажерный зал;
- подиум с ландшафтным дизайном и открытые площадки для отдыха.

Резиденты Park Horizon получат прямой доступ к находящемуся в нескольких минутах ходьбы Dubai Hills Park – самому длинному из парков, расположенных в пределах комьюнити в Дубае.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.

ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

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Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!
Дубай, ОАЭ
от € 303,167
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Сдача в: 2023
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Сделка: Продажи

Категория: Квартира
Район: Марина
Дополнительное расположение: Резиденция Вида Марина
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Просмотр: Просмотр сообщества
Парковка: 1
С мебелью: Без мебели
 Доступность: Доступно, передача завершена в апреле
Многоквартирный жилой дом 1BR | La Cote | Port De La Mer
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Ла-Кот, Порт-де-ла-Мер, Дубай.

Основные моменты;

  • 190 + причал Марина и яхт-клуб / частный пляж
  • Модные бутики, рестораны и кафе
  • Великолепный бассейн
  • Частная ландшафтная терраса
  • Приморский и морской с видом на Перл Джумейра

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 800 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • мечеть
  • Водная активность
  • Морские и Яхты
  • Доступ к пляжу
  • Вид на море
  • Пляжный волейбол

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Canal Heights | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как высота канала от Damac Properties

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1315 кв.
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Дубай Молл – 10 минут
  • Святилище Рас Аль Хор – 15 минут
  • Город здравоохранения Дубая – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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