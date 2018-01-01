Резиденция Квартира с 1 спальней в престижном районе!
О комплексе
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Levanto – новый жилой проект в районе Jumeirah Village Circle (JVC). Комплекс состоит из трех зданий, окруженных пышными садами и ландшафтными зонами. В комплексе Levanto на продажу представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями, а также коллекция дуплексов с 2 спальнями и премиум-дуплексов с 3 спальнями, частным джакузи и садом с палубой.
Внутренняя инфраструктура:
- детская игровая комната;
- кинотеатр;
- бильярд;
- боулинг;
- комната отдыха;
- зона отдыха;
- библиотека;
- фитнес-зал;
- зал для пилатес и йоги;
- настольный теннис;
- парковка.
Расположение:
- Circle Mall JVC - 2 км.
- Школа - 2.8 км.
- Burj Khalifa - 23 км.
- Аптека - 170 м.
- Аэропорт - 32 км.
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