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Резиденция Квартира с 1 спальней в престижном районе!

Дубай, ОАЭ
от € 193,875
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Резиденция Квартира с 1 спальней в престижном районе!
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О комплексе

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!

Levanto – новый жилой проект в районе Jumeirah Village Circle (JVC). Комплекс состоит из трех зданий, окруженных пышными садами и ландшафтными зонами. В комплексе Levanto на продажу представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями, а также коллекция дуплексов с 2 спальнями и премиум-дуплексов с 3 спальнями, частным джакузи и садом с палубой.

Внутренняя инфраструктура:

- детская игровая комната;
- кинотеатр;
- бильярд;
- боулинг;
- комната отдыха;
- зона отдыха;
- библиотека;
- фитнес-зал;
- зал для пилатес и йоги;
- настольный теннис;
- парковка.

Расположение:

- Circle Mall JVC - 2 км.
- Школа - 2.8 км.
- Burj Khalifa - 23 км.
- Аптека - 170 м.
- Аэропорт - 32 км.


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- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
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- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
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Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира с 1 спальней в престижном районе!
Дубай, ОАЭ
от € 193,875
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 2368 кв. Футов
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 5 
  • 25 минут от центра города
  • 25 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Комната горничной

Полностью оборудованная кухня

Встроенные шкафы

Просторный балкон 

Общий бассейн

Общий тренажерный зал

Частный доступ к пляжу

1 парковочное место

 

О районе


Современный Beach Vista с окнами от пола до потолка и обширными палубами предлагает уникальный вид на кристально голубые воды Аравийского залива. Ванные комнаты оформлены в изысканном, утонченном стиле, современном и неподвластном времени. Beach Vista состоит из двух отдельных зданий, каждое из которых имеет уникальный набор функций и макетов. Emaar Beachfront - это райский остров с доступным, хорошо связанным адресом, расположенный между JBR и Palm Jumeirah. Дубай Марина, Пальма, и все это в нескольких минутах друг от друга. 
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Grand | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 10%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1665 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • фойе
  • Прогулка в гардеробе
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Фитнес-центр
  • Многоцелевой зал
  • Ландшафтная подиумная палуба
  • 24/7 Безопасность
  • Крытые парковочные места
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Спортивный корт
  • Беговая, беговая и велосипедная зона
  • сад
  • Детский парк
  • Школа и Институт
  • Cabanas
  • Тропические Садовые Районы

Соседство поблизости;

  • Резиденция Поло – 4,8 км
  • Дубайский научный парк – 5,6 км
  • Аль Барша – 5,8 км
  • Вилла Лантана – 5,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seascape | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Broker рада представить удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в Мина Рашид, известную как Seascape от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1393 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля
  • Плавающий ресторан
  • Набережная площади
  • Променад на набережной

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 20 минут
  • Центр города Дубай – 20 минут
  • Дубай Молл – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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