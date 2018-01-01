Резиденция Квартира с 1 спальней в престижном районе!

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Levanto – новый жилой проект в районе Jumeirah Village Circle (JVC). Комплекс состоит из трех зданий, окруженных пышными садами и ландшафтными зонами. В комплексе Levanto на продажу представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями, а также коллекция дуплексов с 2 спальнями и премиум-дуплексов с 3 спальнями, частным джакузи и садом с палубой.



Внутренняя инфраструктура:



- детская игровая комната;

- кинотеатр;

- бильярд;

- боулинг;

- комната отдыха;

- зона отдыха;

- библиотека;

- фитнес-зал;

- зал для пилатес и йоги;

- настольный теннис;

- парковка.



Расположение:



- Circle Mall JVC - 2 км.

- Школа - 2.8 км.

- Burj Khalifa - 23 км.

- Аптека - 170 м.

- Аэропорт - 32 км.





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