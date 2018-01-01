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Резиденция Квартира с выгодным местоположением!

Дубай, ОАЭ
от € 173,020
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Резиденция Квартира с выгодным местоположением!
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О комплексе

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!

Seslia Tower – новый проект от застройщика Tiger Group, располагающийся в районе JVT. 36-этажная башня, стремительно возвышающаяся над окрестностями, представляет собой жилой комплекс, обустроенный по самым высоким стандартам.
В жилом комплексе представлены самые востребованные виды недвижимости, среди которых студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Проект отличается впечатляющими архитектурными решениями: фасадное остекление в сочетании с выступающими балконными линиями подчеркивает динамичный и современный дизайн.


Почувствуйте совершенно новый образ жизни с набором эксклюзивных удобств для резидентов:

- 4-этажный крытый паркинг;
- собственный тренажерный зал с премиальным оборудованием;
- паровая баня и сауна;
- бассейн;
- спортивные площадки;
- детские площадки;
- помещения для проведения мероприятий и конференций;
- беговые дорожки;
- детский бассейн;
- зона барбекю;
- охрана и видеонаблюдение.

Расположение:

Важная особенность жилого комплекса Seslia Tower – уникальное местоположение. Развитая инфраструктура позволяет пользоваться всеми необходимыми объектами, которые располагаются в считанных минутах от места проживания.
В непосредственной близости от башни расположены в непосредственной близости от основных дорожных сетей и станций метро, что значительно расширяет транспортные возможности для жителей и позволяет быстро добраться до ключевых районов и достопримечательностей Дубая.

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!

Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Плюсы инвестирования:
- Рентабельность инвестиций от 6%.
- Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления.
- Беспроцентная рассрочка.
- Комиссия 0%.
- Высокий спрос арендаторов.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости.

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Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира с выгодным местоположением!
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СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО ДУБАЯ

Поздоровайся со своим будущим в Emaar South.

Живите в новом сообществе, которое поддерживает ваши представления, где вы можете быть новатором и реализовать свои

амбиции.

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

  • 7 МИНУТАХ езды от отеля - Международный аэропорт Аль-Мактум 
  • 10 МИНУТ езды до района 2020: видение будущего Экспо 2020 в Дубае
  • 20 МИНУТ - до Пристани для яхт Дубая 
  • 30 МИНУТ - до центра Дубая 
  • 50 МИНУТ -  находится Абу-Даби

БУДУЩЕЕ, ПОЛНОЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Открыается шестая очередь самых востребованных вилл Дубая.

Expo Golf Villas 6 состоит из элегантных роскошных вилл с тремя и четырьмя спальнями, с районом 2020,

будущим видением места проведения Экспо 2020 в Дубае, прямо у вашего порога, наряду с 18-луночным

полем для гольфа, пышными зелеными парками и удобствами мирового класса.

 

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Гольф-виллы - идеальный дом для тех, кто стремится к сбалансированному образу жизни.

 

ПОГРУЖЕННЫЙ В ПРИРОДУ

Каждая элегантная вилла имеет окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на уютные 

пространства, пышные парки и зеленые лужайки. Просторные частные балконы делают вас еще ближе к природе.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Возвращайтесь домой на свою изысканно современную виллу. Каждая вилла с тремя и четырьмя спальнями, отличающаяся простотой форм и четкими архитектурными линиями, предлагает идеальное сочетание элегантности и изысканности.

 

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА

Совершенствуйте свою игру на 18-луночном чемпионском поле для гольфа.

  • Уникальные пейзажи
  • Безукоризненно ухоженная зелень
  • Клубный дом
  • Уровень мирового класса

 
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Gate | Damac Hills
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties

Основные моменты;

  • Расположен в нетронутом сообществе Damac Hills
  • Отличное расположение с легким доступом к ключевым достопримечательностям
  • Резиденции со вкусом оформленными интерьерами и роскошной фурнитурой
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Доступ к эксклюзивным удобствам и удобствам

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Учебная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Шоппинг и супермаркет
  • сад
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Теннисный корт

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,3 км
  • Студия Сити – 2,4 км
  • Мотор Сити – 2,6 км
  • Мудон – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Rove City Walk от застройщика Emaar, в оживленном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Отель Rove City Walk работает под управлением современного оператора Rove Hotels.

Отель расположен в оживленном районе Al Wasl. Здесь есть несколько крупных торговых центров с бутиками Burberry и Dior, известные рестораны, например, KISHMISH at One Third и The Square by Meraas. Рядом с отелем находится площадка Coca-Cola Arena, где проходят масштабные и лучшие шоу, концерты и спортивные мероприятия. А также здесь расположен комплекс The Green Planet — четырехэтажный купол с тропическим лесом, экзотическими растениями, птицами и животными.

Оснащение

В числе других удобств отеля — коворкинг, ресторан и магазины на территории.

Преимущества
  • Отель имеет рейтинг 8,9 на сайте Booking
  • Владелец номера может проживать в отеле бесплатно до 2 недель в год, а также получает скидку 50% на проживание и F&B во всех отелях Rove Hotels.
  • Застройщиком проекта является Emaar Properties — один из крупнейших девелоперов ОАЭ с мировым именем. Компания успешно работает более чем в 35 странах, но основным местом деятельности остаются Эмираты. Самым известным достижением Emaar стало создание района Даунтаун Дубай, включающего в себя самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, Dubai Mall и Фонтан Дубай. Emaar Properties также выступали девелопером таких районов, как Dubai Marina, Opera District, Arabian Ranches, Emaar Beachfront и другие.
Расположение и объекты поблизости

Районы Al Wasl и Даунтаун Дубай разделяет только дорога Sheikh Zayed Rd, поэтому добраться из отеля до самого популярного района Дубая можно за несколько минут. Расстояния:

  • 500 метров до Sheikh Zayed Rd
  • 500 метров до Coca-Cola Arena
  • 700 метров до ТЦ City Walk
  • 1 км до станции метро Burj Khalifa
  • 1,6 км до Бурдж-Халифы
  • 1,6 км до Dubai Mall
  • 2,8 км до DIFC
  • 13,4 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
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