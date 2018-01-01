Резиденция Квартира с выгодным местоположением!
О комплексе
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Seslia Tower – новый проект от застройщика Tiger Group, располагающийся в районе JVT. 36-этажная башня, стремительно возвышающаяся над окрестностями, представляет собой жилой комплекс, обустроенный по самым высоким стандартам.
В жилом комплексе представлены самые востребованные виды недвижимости, среди которых студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Проект отличается впечатляющими архитектурными решениями: фасадное остекление в сочетании с выступающими балконными линиями подчеркивает динамичный и современный дизайн.
Почувствуйте совершенно новый образ жизни с набором эксклюзивных удобств для резидентов:
- 4-этажный крытый паркинг;
- собственный тренажерный зал с премиальным оборудованием;
- паровая баня и сауна;
- бассейн;
- спортивные площадки;
- детские площадки;
- помещения для проведения мероприятий и конференций;
- беговые дорожки;
- детский бассейн;
- зона барбекю;
- охрана и видеонаблюдение.
Расположение:
Важная особенность жилого комплекса Seslia Tower – уникальное местоположение. Развитая инфраструктура позволяет пользоваться всеми необходимыми объектами, которые располагаются в считанных минутах от места проживания.
В непосредственной близости от башни расположены в непосредственной близости от основных дорожных сетей и станций метро, что значительно расширяет транспортные возможности для жителей и позволяет быстро добраться до ключевых районов и достопримечательностей Дубая.
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- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
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