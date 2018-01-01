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Резиденция Квартира-студия с видом на Burj Khalifa!

Дубай, ОАЭ
от € 183,470
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Резиденция Квартира-студия с видом на Burj Khalifa!
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О комплексе

ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ!ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!!

Binghatti Canal — это новый жилой комплекс от Binghatti Developers в Business Bay, предлагающий широкий выбор квартир. Этот высотный проект с характерным дизайном выполнен в фирменном цвете застройщика, а архитектура фасада имеет символический дизайн-подсказку с захватывающим видом на канал. Благодаря идеальному расположению здания в районе Business Bay жители могут насладиться множеством достопримечательностей прямо за дверью. Между тем, близость комплекса к основным автомагистралям позволит быстро добраться до остальной части города. Резиденции с тщательно подобранными интерьерами и роскошными удобствами, безусловно, являются одними из самых ожидаемых в Business Bay.


ИНФРАСТРУКТУРА:

- общий бассейн;
- джакузи;
- клуб;
- детский клуб;
- общественный парк;
- общий тренажёрный зал;
- прогулочная / беговая дорожка;
- ресторан на территории;
- магазины;
- охрана;
- видеонаблюдение.


РАСПОЛОЖЕНИЕ:


5 минут - торгового центра Dubai Mall.
17 минут - Dubai Marina.
25 минут- международный аэропорт.

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Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира-студия с видом на Burj Khalifa!
Дубай, ОАЭ
от € 183,470
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает большой зоной отдыха и зелеными зонами, тренажерными залами, бассейнами, баскетбольной площадкой, зоной для йоги, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - октябрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая, рядом с достопримечательностями, ресторанами, магазинами, торговыми центрами, в пешей доступности от Бурдж-Халифа.

  • Даунтаун Дубай - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Аэропорт - 20 минут
Жилой комплекс Элитные апартаменты с панорамным видом в резиденции Creekside 18 с бассейнами и тренажерным залом рядом с гаванью, Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В комплексе есть современные двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры с большими балконами, парковочными местами и панорамными видами.

Резиденция состоит из 450 квартир и располагает парковкой, бассейнами, тренажерным залом, зонами барбекю, детскими площадками, спортивной площадкой, ухоженной террасой.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 15 минутах от Международного аэропорта Дубая, в десяти минутах от центрального района Даунтаун Дубай, в трех минутах ходьбы от гавани, в двух минутах ходьбы от центрального парка.

  • Новый порт Creek Marina - 300 метров
  • Центральный парк - 800 метров
  • Шоссе Ras Al Khor - 3.6 км
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Бизнес Бэй - 14 минут
  • Бурдж Халифа - 18 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Аэропорт Dxb Int’ - 16 минут

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Жилой комплекс Новая резиденция LIV Marina с круглосуточной охраной в 500 метрах от пляжа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода. Также имеется меблированный пентхаус. Часть квартир с видом на гавань, остальные с видом на море. Все апартаменты имеют балконы.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, консьержем, зоной отдыха, бассейнами для детей и взрослых, крытым и открытым фитнес-залом, студией йоги, сауной, игровой комнатой, музыкальным залом, детской игровой комнатой, зоной барбекю, садом.

Окончание строительства - 2 квартира 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Высота потолков - 3 метра
  • Панорамные окна
  • Европейская кухня, оборудованная самой современной бытовой техникой
Расположение и объекты поблизости

Дубай Марина - один из самых оживленных и престижных районов города. Это роскошная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Дубай Марина является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным.

Недвижимость находится в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.

  • Дубай Марина Молл- 4 минуты езды
  • Пляж Марина Бич - 6 минут
  • Пальма Джумейра - 9 минут
  • Дубай Молл - 18 минут
  • Бурдж-Халифа - 18 минут
  • Аэропорт — 22 минуты
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