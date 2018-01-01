Резиденция Квартира-студия с видом на Burj Khalifa!

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Binghatti Canal — это новый жилой комплекс от Binghatti Developers в Business Bay, предлагающий широкий выбор квартир. Этот высотный проект с характерным дизайном выполнен в фирменном цвете застройщика, а архитектура фасада имеет символический дизайн-подсказку с захватывающим видом на канал. Благодаря идеальному расположению здания в районе Business Bay жители могут насладиться множеством достопримечательностей прямо за дверью. Между тем, близость комплекса к основным автомагистралям позволит быстро добраться до остальной части города. Резиденции с тщательно подобранными интерьерами и роскошными удобствами, безусловно, являются одними из самых ожидаемых в Business Bay.



ИНФРАСТРУКТУРА:



- общий бассейн;

- джакузи;

- клуб;

- детский клуб;

- общественный парк;

- общий тренажёрный зал;

- прогулочная / беговая дорожка;

- ресторан на территории;

- магазины;

- охрана;

- видеонаблюдение.





РАСПОЛОЖЕНИЕ:



5 минут - торгового центра Dubai Mall.

17 минут - Dubai Marina.

25 минут- международный аэропорт.



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