Резиденция Квартира-студия культовом районе!

ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ!ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!!



Отель DAMAC Majestine расположен рядом с магазинами, развлечениями и удобствами для отдыха. Внутри вас ждет комфорт уже обставленной мебели в коллекции жилых помещений, спроектированных с исключительным вниманием к деталям.



УДОБСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:



- роскошный СПА;

- парковка;

- ландшафтные сады;

- специализированные магазины;

- бассейн с регулируемой температурой;

- тренажерный зал;

- парная и сауна.



РАСПОЛОЖЕНИЕ:



Рядом с DAMAC Majestine находится:

- аэропорт;

- больницы;

- школа

- пляж;

-торговый центр Дубая.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:



- Комиссия 0%;

- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;

- Рентабельность инвестиций;

- Беспроцентная рассрочка;

- Высокий спрос арендаторов;

- Только надёжные застройщики;

- Безопасная сделка.



ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:



- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.

- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.

- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.

- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.

- Работаем без комиссии.



ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ, БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮ ПО ОБЪЕКТАМ ДУБАЯ!