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Резиденция Квартира-студия культовом районе!

Дубай, ОАЭ
от € 348,475
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Резиденция Квартира-студия культовом районе!
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О комплексе

ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ!ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!!


Отель DAMAC Majestine расположен рядом с магазинами, развлечениями и удобствами для отдыха. Внутри вас ждет комфорт уже обставленной мебели в коллекции жилых помещений, спроектированных с исключительным вниманием к деталям.


УДОБСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:


- роскошный СПА;
- парковка;
- ландшафтные сады;
- специализированные магазины;
- бассейн с регулируемой температурой;
- тренажерный зал;
- парная и сауна.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:


Рядом с DAMAC Majestine находится:
- аэропорт;
- больницы;
- школа
- пляж;
-торговый центр Дубая.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:


- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ, БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮ ПО ОБЪЕКТАМ ДУБАЯ!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира-студия культовом районе!
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Многоквартирный жилой дом 3BR | Erin | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2835 кв.
  • полезность
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • шкафчик
  • Область магазина
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Расположение рядом;

  • City Walk Mall – 05 минут
  • Пляж Джумейра – 10 минут
  • Пляж Ла Мер – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 50 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Апартаменты Jumeirah Business Living Bay от Select Group, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Здание, спроектированное архитектором Шоном Киллой, который также является архитектором Музея Будущего, стоит на полуострове в самом сердце Дубая, рядом с основными деловыми и туристическими районами города.

Оно принадлежит крупному отельному бренду, но этот проект исключение - в нем нет отельных номеров, исключительно резиденции.

В некоторых апартаментах есть вид на небоскреб Бурдж-Халифа.

Инфраструктура жилого комплекса: 

  • всего резиденций 82;
  • магазины, рестораны, кафе;
  • бесконечный бассейн;
  • несколько уровней открытых террас;
  • места для занятий спортом на открытом воздухе;
  • лаунж-зоны;
  • детская комната;
  • помещения для работы и учёбы;
  • парикмахерская и маникюрный салон;
  • процедурный кабинет;
  • тренажерный зал и wellness-услуги;
  • кинозал.
Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс находится недалеко от популярных мест:

  • ТЦ Dubai Mall: 3 минуты
  • Аэропорт Дубая: 20 минут
  • Отель Burj Al Arab: 15 минут
  • Район Dubai Design District: 10 минут
  • Район Dubai Marina: 25 минут
Жилой комплекс Живописная резиденция Gems Estates рядом с гольф-клубом, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются красивые трех- и четырехэтажные виллы с видом на поле для гольфа.

Каждая вилла имеет просторную парковку, бассейн, джакузи, тренажерный зал, домашний кинотеатр.

Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Особенности квартир

Каждый дом включает 5, 6 или 7 спален с ванными комнатами и гардеробными, игровую комнату.

Расположение и объекты поблизости
  • Поло клуб и клуб верховой езды - 10 минут
  • Автодром - 12 минут
  • Ближайший торговый центр - 11 минут
  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Ближайшая школа - 5 минут
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