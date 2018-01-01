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Резиденция Квартира с видом на престижный гольф-клуб!

Дубай, ОАЭ
от € 330,213
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Резиденция Квартира с видом на престижный гольф-клуб!
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О комплексе

ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ!!!


Golf Heights – 43-этажное здание премиум-класса с видом на престижный гольф-клуб Emirates Golf Club, строительство которого ведёт один из самых популярных застройщиков Дубая – компания Emaar Properties. 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА:


- семейный и детский бассейны;
- тенистый сад с шезлонгами и местами для барбекю;
- тренажёрный зал и открытая фитнес-зона;
- детскую игровую площадку;
- лужайку для мероприятий/пространство для йоги;
- зону отдыха;
- многоцелевую комнату;
- садовую лужайку.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:


Комплекс Golf Heights для максимального комфорта домовладельцев окружён множеством социальных удобств, расположенных в 20 минутах ходьбы:
- Торговый центр aswaaq Mart – The Greens;
- BinSina Pharmacy Panorama Greens;
- Jumeirah International Nursery;
- Regent International School;
- Dubai Islamic Bank;
- Prime Medical Center, Barsha Heights;
- Веганское кафе Planet Terra.
В непосредственной близости находится один из лучших ипподромов Дубая – Jebel Ali Racecourse.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.

Плюсы работы с нами:


- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира с видом на престижный гольф-клуб!
Дубай, ОАЭ
от € 330,213
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Сдача в: -2025
Застройщик: Sobha Developers

Sobha One была построена на философии роскошного образа жизни и спокойной обстановки в лучшем месте в Дубае. Сообщество предоставляет пожизненную возможность купить роскошный дом у всемирно известного застройщика Sobha Realty. Каждый аспект этого сообщества был разработан с учетом современных требований покупателей жилья. Каждая функция в проекте была сосредоточена на современных и будущих потребностях. Sobha One Dubai состоит из 1250 единиц. С квартирами с 1-4 спальнями и дуплексом с 2-4 спальнями, в отличном месте на Ras Al Khor Road, Дубай.

 

План оплаты: 60% в стадии строительства и 40% в процессе завершения

Дата завершения: декабрь 2026

Этот список напрямую от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на пляж и Даунтаун Дубай.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, магазинами и ресторанами, детской площадкой и детским бассейном, студией йоги и тренажерным залом, зоной барбекю.

Окончание строительства - июнь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на живописной набережной, рядом с барами, ресторанами, магазинами, развлечениями.

  • Центральный парк - 5 минут
  • Крик Марина - 10 минут
Многоквартирный жилой дом 3BR | Mykonos | Dubai Studio City
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Миконос.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 15%
  • Во время строительства – 52%
  • На передачу – 1%
  • После передачи – 32%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1476 кв.
  • Порошковая комната
  • Столовая
  • Открытая кухня
  • Частный бассейн
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн для плавания
  • Открытый тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Рестораны и магазины
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • сад
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Школы и институт
  • Спортивный корт
  • Супермаркет и Торговая зона

Места поблизости;

  • Дубайский автодром – 05 минут
  • Дубай Чудо Сад – 05 минут
  • Глобальная деревня – 10 минут
  • IMG World Of Adventure – 10 минут
  • Бурдж Халифа – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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