Резиденция Квартира с видом на престижный гольф-клуб!

ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ!!!



Golf Heights – 43-этажное здание премиум-класса с видом на престижный гольф-клуб Emirates Golf Club, строительство которого ведёт один из самых популярных застройщиков Дубая – компания Emaar Properties.



ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА:



- семейный и детский бассейны;

- тенистый сад с шезлонгами и местами для барбекю;

- тренажёрный зал и открытая фитнес-зона;

- детскую игровую площадку;

- лужайку для мероприятий/пространство для йоги;

- зону отдыха;

- многоцелевую комнату;

- садовую лужайку.



РАСПОЛОЖЕНИЕ:



Комплекс Golf Heights для максимального комфорта домовладельцев окружён множеством социальных удобств, расположенных в 20 минутах ходьбы:

- Торговый центр aswaaq Mart – The Greens;

- BinSina Pharmacy Panorama Greens;

- Jumeirah International Nursery;

- Regent International School;

- Dubai Islamic Bank;

- Prime Medical Center, Barsha Heights;

- Веганское кафе Planet Terra.

В непосредственной близости находится один из лучших ипподромов Дубая – Jebel Ali Racecourse.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:



- Комиссия 0%;

- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;

- Рентабельность инвестиций от 7%;

- Беспроцентная рассрочка;

- Высокий спрос арендаторов;

- Только надёжные застройщики;

- Безопасная сделка.



Плюсы работы с нами:



- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.

- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.

- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.

- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.

- Работаем без комиссии.



Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение.