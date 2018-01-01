Резиденция Квартира-студия в роскошном жилом комплексе!
О комплексе
Viridis – новый жилой комплекс премиум-класса в сообществе DAMAC Hills 2 .Вне зависимости от того, с какой целью вы ищете недвижимость: для жизни с семьей или для инвестиций, апартаменты в Viridis станут отличным вариантом для вложений благодаря зеленому окружению, роскошным удобствам и престижному расположению.
ОСОБЕННОСТИ:
- бассейн;
- тренажерный зал;
- спа-зона;
- аквапарк;
- поле для игры в крикет;
- теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки;
- зона для занятий йогой;
- ландшафтный сад;
- зона для барбекю;
- кинотеатр на открытом воздухе;
- сад бабочек;
- множество парков для пикников;
-танцевальная студия.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Апартаменты находятся всего в нескольких минутах езды от центра города.
Ближайшие торговые центры Mall of The Emirates и Dubai Outlet Mall расположены в 30 минутах езды. В 20 минутах от комплекса находится новый район международной выставки EXPO-2020.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ?
- 6 лет опыта работы риелтором,
- более 10 лет опыта в юридической сфере;
- безопасное юридическое сопровождение сделки;
- все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта;
- экономия Вашего времени;
- нет дополнительной комиссии;
- расскажем всё о жизни в Дубае.
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! МЫ НАЙДЕМ ДЛЯ ВАС АПАРТАМЕНТЫ/КВАРТИРУ В ДУБАЕ С УЧЕТОМ ВСЕХ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ!