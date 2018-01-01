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Резиденция Квартира-студия в роскошном жилом комплексе!

Дубай, ОАЭ
от € 81,690
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Резиденция Квартира-студия в роскошном жилом комплексе!
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О комплексе

Viridis – новый жилой комплекс премиум-класса в сообществе DAMAC Hills 2 .Вне зависимости от того, с какой целью вы ищете недвижимость: для жизни с семьей или для инвестиций, апартаменты в Viridis станут отличным вариантом для вложений благодаря зеленому окружению, роскошным удобствам и престижному расположению.

ОСОБЕННОСТИ:

- бассейн;
- тренажерный зал;
- спа-зона;
- аквапарк;
- поле для игры в крикет;
- теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки;
- зона для занятий йогой;
- ландшафтный сад;
- зона для барбекю;
- кинотеатр на открытом воздухе;
- сад бабочек;
- множество парков для пикников;
-танцевальная студия.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Апартаменты находятся всего в нескольких минутах езды от центра города.
Ближайшие торговые центры Mall of The Emirates и Dubai Outlet Mall расположены в 30 минутах езды. В 20 минутах от комплекса находится новый район международной выставки EXPO-2020.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ?
- 6 лет опыта работы риелтором,
- более 10 лет опыта в юридической сфере;
- безопасное юридическое сопровождение сделки;
- все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта;
- экономия Вашего времени;
- нет дополнительной комиссии;
- расскажем всё о жизни в Дубае.

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! МЫ НАЙДЕМ ДЛЯ ВАС АПАРТАМЕНТЫ/КВАРТИРУ В ДУБАЕ С УЧЕТОМ ВСЕХ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ!

 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира-студия в роскошном жилом комплексе!
Дубай, ОАЭ
от € 81,690
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технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 979 кв. Футов
  • Количество спален - 2
  • Количество ванных комнат - 1 
  • 18 минут от центра города
  • 14 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Балкон

24 часа безопасности

Полное семейное здание

Очень хорошее расположение

Отличная среда

Супермаркеты и ресторан поблизости

 

О районе

 

Dubai International City - это тематическая коллекция резиденций, предприятий и туристических достопримечательностей. Располагаясь на площади 800 га ( 8 миллионов квадратных метров ), расположение города вдохновлено традиционными коврами Ближнего Востока.

 
Многоквартирный жилой дом 2BR | The Highbury | Ellington
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington

Удобства и фасилиты;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1375 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Соседство поблизости;

  • Мейдан – 2,7 км
  • Поло Резиденция – 3,3 км
  • Город здравоохранения, фаза 2 – 3,7 км
  • Бизнес-Бей – 3,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 4BR | Orla | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Orla Omniyat

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 6,309 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Приготовленная кухня
  • Медиа-комната
  • Частный бассейн
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Открытая зона отдыха
  • школа
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • сад

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Дубай Марина – 15 мин
  • Айн Дубай – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 20 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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