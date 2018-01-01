Резиденция Квартира-студия в роскошном жилом комплексе!

Viridis – новый жилой комплекс премиум-класса в сообществе DAMAC Hills 2 .Вне зависимости от того, с какой целью вы ищете недвижимость: для жизни с семьей или для инвестиций, апартаменты в Viridis станут отличным вариантом для вложений благодаря зеленому окружению, роскошным удобствам и престижному расположению.



ОСОБЕННОСТИ:



- бассейн;

- тренажерный зал;

- спа-зона;

- аквапарк;

- поле для игры в крикет;

- теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки;

- зона для занятий йогой;

- ландшафтный сад;

- зона для барбекю;

- кинотеатр на открытом воздухе;

- сад бабочек;

- множество парков для пикников;

-танцевальная студия.



РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Апартаменты находятся всего в нескольких минутах езды от центра города.

Ближайшие торговые центры Mall of The Emirates и Dubai Outlet Mall расположены в 30 минутах езды. В 20 минутах от комплекса находится новый район международной выставки EXPO-2020.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ?

- 6 лет опыта работы риелтором,

- более 10 лет опыта в юридической сфере;

- безопасное юридическое сопровождение сделки;

- все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта;

- экономия Вашего времени;

- нет дополнительной комиссии;

- расскажем всё о жизни в Дубае.



ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! МЫ НАЙДЕМ ДЛЯ ВАС АПАРТАМЕНТЫ/КВАРТИРУ В ДУБАЕ С УЧЕТОМ ВСЕХ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ!



