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Резиденция Современная квартира в культовом районе!

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от € 185,416
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Резиденция Современная квартира в культовом районе!
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О комплексе

ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!!

Marina Residences - комплекс расположен в AL Hamra Village, где вы сможете найти все для комфортной жизни, собственный пляж, множество бассейнов, детские   площадки, спорт залы, пятизвездочные отели и торговый центр Al Hamra Mall. Здание расположено в близи с Yacht club, Sailling club, также имеется прямой доступ к пляжу.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- бассейн;
- гольф-поле;
- детская площадка;
- медицинские учреждения;
- рестораны/кафе;
- собственный пляж;
- стоянка для яхт;
- супермаркет;
- школа;
- детский сад.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:


- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!
 

Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Резиденция Современная квартира в культовом районе!
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от € 185,416
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Застройщик: TRANIO

Проект Expo Valley включает более 300 таунхаусов и вилл. Сообщество также включает образовательные и оздоровительные центры, достопримечательности Expo City Dubai. В сообществе есть eco-friendly удобства, такие как озеро, природный заповедник, фермерское хозяйство.

В таунхаусах и виллах есть пространство для офиса/спортзала на первом уровне, спальни с встроенными ванными комнатами, парковка на 2-3 автомобиля. В некоторых домах есть гардеробная и вторая гостиная на верхнем уровне.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства проекта: пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, студия йоги, салон красоты, открытый кинотеатр, зоны отдыха магазины, рестораны.

Расположение и объекты поблизости

Район Expo City Dubai включает энергоэффективные здания, озелененные площадки, зоны для отдыха и развлечения. Находится рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как метро Дубая и основными магистральными дорогами, что повышает его привлекательность в качестве делового и логистического центра.

Быстрый доступ к четырем основным автомагистралям: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road.

В 30 минутах езды от центра Дубая.

Менее чем в часе езды от международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Абу-Даби.

16 минут до Dubai Marina.
Жилой комплекс Апартаменты The Cove с видом на город, парк, пристань для яхт и заповедник Ras Al Khor, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект - жилой комплекс из нескольких зданий The Cove с панорамным видом на центр Дубая и заповедник дикой природы Ras Al Khor.

Этот комплекс также включает удобства для отдыха и развлечений: рестораны, кафе, зеленый центральный парк района, пристань для яхт, яхт-клуб станут популярными местами для жителей.

The Cove включает жилые объекты с разными планировками: стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 2-3 спальнями и таунхаусы с 2-4 спальнями.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour - один из самых динамично развивающихся районов Дубая. Рядом - школы, отели, магазины, рестораны, кафе, пристань для яхт, центральный парк и набережная для прогулок.

Район Downtown Dubai и Международный аэропорт Дубая — в 10–15 минутах езды.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Marriot Executive Residence
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG Development

Основные моменты;

  • Полностью меблирована и изготовлена Marriot
  • С панорамного вида на красивые холмы Дубая
  • Легкие варианты плана оплаты
  • Имея доступ к 5-звездочным удобствам отеля

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • Полностью меблированный
  • BUA; 1110 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Посудомоечная машина
  • холодильник
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Конференц-зал
  • Настольная комната
  • клуб
  • Спа и Сауна
  • Супермаркет и Торговая зона
  • 24/7 Безопасность
  • Семейная зона
  • Досуг и Парк
  • Спортивные площадки

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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