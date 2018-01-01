Резиденция Современная квартира в культовом районе!
О комплексе
ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!!
Marina Residences - комплекс расположен в AL Hamra Village, где вы сможете найти все для комфортной жизни, собственный пляж, множество бассейнов, детские площадки, спорт залы, пятизвездочные отели и торговый центр Al Hamra Mall. Здание расположено в близи с Yacht club, Sailling club, также имеется прямой доступ к пляжу.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- бассейн;
- гольф-поле;
- детская площадка;
- медицинские учреждения;
- рестораны/кафе;
- собственный пляж;
- стоянка для яхт;
- супермаркет;
- школа;
- детский сад.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
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