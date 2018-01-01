Резиденция Современная квартира в культовом районе!

ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!!



Marina Residences - комплекс расположен в AL Hamra Village, где вы сможете найти все для комфортной жизни, собственный пляж, множество бассейнов, детские площадки, спорт залы, пятизвездочные отели и торговый центр Al Hamra Mall. Здание расположено в близи с Yacht club, Sailling club, также имеется прямой доступ к пляжу.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- бассейн;

- гольф-поле;

- детская площадка;

- медицинские учреждения;

- рестораны/кафе;

- собственный пляж;

- стоянка для яхт;

- супермаркет;

- школа;

- детский сад.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:



- Комиссия 0%;

- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;

- Рентабельность инвестиций;

- Беспроцентная рассрочка;

- Высокий спрос арендаторов;

- Только надёжные застройщики;

- Безопасная сделка.



ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:



- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.

- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.

- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.

- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.

- Работаем без комиссии.



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