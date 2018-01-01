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Резиденция Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa!

Дубай, ОАЭ
от € 248,410
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Резиденция Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa!
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О комплексе

Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa, Dubai Creek и Downtown Dubai.

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Fawad Azizi Residence ‒ новый жилой проект, расположенный в Dubai Healthcare City. У каждой квартиры продуманная планировка, качественная отделка, великолепный современный дизайн и просторные балконы, обеспечивающие возможность полноценного отдыха на открытом воздухе.

Жителям Fawad Azizi Residence доступны такие удобства, как:

- система «умный дом»;
- подключение апартаментов и студий к системе центрального кондиционирования;
- фитнес-зал;
- круглосуточное видеонаблюдение и охрана;
- площадка для барбекю;
- охрана;
- бассейн;
- детская площадка;
- теннисный корт;
- подземная парковка;
- беговая дорожка;
- зона отдыха;
- ландшафтный сад;
- крытая парковка;
- оранжерея.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
От Fawad Azizi Residence имеется удобный доступ до двух важных автомагистралей. Это позволяет легко добираться на автомобиле до важных достопримечательностей Dubai и в индустриальные районы города.

- Clemenceau Medical Center - 10 минут пешком;
- Latifa Hospital - 5 минут на авто;
- Dubai Mall 10 минут на авто;
- Парк Jadaf MAG Creek - 10 минут пешком;
- Парк Zabeel - 10 минут на авто;
- Спортивные академии Al Wasl Swimming Academy и Al Wasl Table Tennis Academy - 5 минут на авто.

ОКУПАЕМОСТЬ:
Dubai Healthcare City ‒ район Dubai, известный своими оздоровительными и медицинскими учреждениями, а также легким доступом к культурному центру и к основным достопримечательностям города. Все это делает жилье в Dubai Healthcare City отличным выбором для желающих сделать выгодную инвестицию.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa!
Дубай, ОАЭ
от € 248,410
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Golf Grand | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Hills Estate, известную как Golf Grand от Emaar

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2,011 кв.
  • фойе
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Прогулка в гардеробе
  • Прихожая
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Фитнес-центр
  • Многоцелевой зал
  • Ландшафтная подиумная палуба
  • 24/7 Безопасность
  • Крытые парковочные места
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Спортивный корт
  • Беговая, беговая и велосипедная зона
  • сад
  • Детский парк
  • Школа и Институт
  • Cabanas
  • Тропические Садовые Районы

Места поблизости;

  • Центр города – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 15 минут
  • Дубай Марина – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Creek Vista Heights - SOBHA
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2025
Застройщик: Sobha Developers

Современная двухбашенная квартира в районе Крик Виста с панорамным видом на Дубай Крик и Дубай Скайлайн. Состоит из 63 и 57 историй мастерства мирового класса, потворствующих более высокому уровню роскоши в исключительном адресе. 7 минут от Бурдж Халифа

Проекты Sobha сдаются в аренду по ценам выше рыночных из-за исключительного качества. Мы ожидаем, что рентабельность инвестиций составит не менее 8%. Если сдавать в аренду меблированный дом для отдыха, возвращение может быть еще выше.

 

  • Стеклянные окна от пола до потолка.
  • Фирменная встроенная техника.
  • Великолепные, наполненные велнесом технические квартиры.
  • Двойные башни с панорамным видом на горизонт Дубая
  • Гладкая архитектура и безупречно изысканные интерьеры.

 

Долгожданный проект планируется завершить в июне 2026 года.

Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Residence 110 в престижном районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает тренажерным залом, открытым бассейном, охраной, парковкой.

Особенности квартир
  • Полностью оборудованная кухня с белой бытовой техникой
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от Дубайского канала и района Даунтаун Дубай, рядом с Шейх-Зайед-Роад.

  • Дубай Молл - 3,8 км
  • Бурдж Халифа - 3,5 км
  • Аэропорт - 16 км
  • Море - 7,2 км
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