Резиденция Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa!
О комплексе
Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa, Dubai Creek и Downtown Dubai.
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Fawad Azizi Residence ‒ новый жилой проект, расположенный в Dubai Healthcare City. У каждой квартиры продуманная планировка, качественная отделка, великолепный современный дизайн и просторные балконы, обеспечивающие возможность полноценного отдыха на открытом воздухе.
Жителям Fawad Azizi Residence доступны такие удобства, как:
- система «умный дом»;
- подключение апартаментов и студий к системе центрального кондиционирования;
- фитнес-зал;
- круглосуточное видеонаблюдение и охрана;
- площадка для барбекю;
- охрана;
- бассейн;
- детская площадка;
- теннисный корт;
- подземная парковка;
- беговая дорожка;
- зона отдыха;
- ландшафтный сад;
- крытая парковка;
- оранжерея.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
От Fawad Azizi Residence имеется удобный доступ до двух важных автомагистралей. Это позволяет легко добираться на автомобиле до важных достопримечательностей Dubai и в индустриальные районы города.
- Clemenceau Medical Center - 10 минут пешком;
- Latifa Hospital - 5 минут на авто;
- Dubai Mall 10 минут на авто;
- Парк Jadaf MAG Creek - 10 минут пешком;
- Парк Zabeel - 10 минут на авто;
- Спортивные академии Al Wasl Swimming Academy и Al Wasl Table Tennis Academy - 5 минут на авто.
ОКУПАЕМОСТЬ:
Dubai Healthcare City ‒ район Dubai, известный своими оздоровительными и медицинскими учреждениями, а также легким доступом к культурному центру и к основным достопримечательностям города. Все это делает жилье в Dubai Healthcare City отличным выбором для желающих сделать выгодную инвестицию.
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