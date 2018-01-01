Резиденция Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa!

Дубай, ОАЭ

Сдача в: -2025

Современная двухбашенная квартира в районе Крик Виста с панорамным видом на Дубай Крик и Дубай Скайлайн. Состоит из 63 и 57 историй мастерства мирового класса, потворствующих более высокому уровню роскоши в исключительном адресе. 7 минут от Бурдж Халифа

Проекты Sobha сдаются в аренду по ценам выше рыночных из-за исключительного качества. Мы ожидаем, что рентабельность инвестиций составит не менее 8%. Если сдавать в аренду меблированный дом для отдыха, возвращение может быть еще выше.

Стеклянные окна от пола до потолка.

Фирменная встроенная техника.

Великолепные, наполненные велнесом технические квартиры.

Двойные башни с панорамным видом на горизонт Дубая

Гладкая архитектура и безупречно изысканные интерьеры.

Долгожданный проект планируется завершить в июне 2026 года.



Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются.