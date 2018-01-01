Резиденция Современная квартира в культовом районе!

Квартира премиум-класса недалеко от Дубайского залива!



Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.O Ten Apartments by Aqua Properties — это десятиэтажный жилой проект, расположенный в Dubai Healthcare City (DHCC). Эти роскошные дома расположены в закрытом комплексе, что обеспечивает безопасность и безопасность его жителей. Комплекс является инвестиционно привлекаельным.



Квартиры премиум-класса имеют два этажа подземной парковки для посетителей и несколько торговых площадей на первом этаже. O Ten предлагает множество удобств, которые вам наверняка понравятся, включая пейзажный бассейн с деревянными зонами отдыха на палубе, пересекающиеся дорожки среди ландшафтных водопадов и продвинутый тренажерный зал с интересными видами.



Все апартаменты полностью меблированы. Просторные балконы дают дополнительную возможность насладиться великолепным видом. Кухни функционально и удобно обставлены, с максимальным использованием места для хранения. Деревянные полы гармонируют с деревянными шкафами. Наличие встроенной техники превращает приготовление пищи в удовольствие.



РАСПОЛОЖЕНИЕ:



Сообщество стратегически расположено на Oud Metha Road и окружено вашими потребностями, такими как аптеки, общественные магазины и магазины продуктов питания и напитков. Dubai Creek Park также находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра DHCC, где вы можете провести свободное время с семьей и друзьями. Рядом с апартаментами O Ten также находится несколько торговых центров, в том числе The Wa Mall и Deira City Center.



Комплекс расположен в эксклюзивном месте недалеко от Дубайского залива, поблизости находится множество парков и развлекательных заведений. Центр города находится под рукой, а благодаря близости основных дорог и хорошей транспортной развязке возможен быстрый доступ к различным частям города. Этот район понравится как любителям активного образа жизни, так и тем, кто любит оставаться дома.



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