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Резиденция Современная квартира в культовом районе!

Дубай, ОАЭ
от € 324,932
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Резиденция Современная квартира в культовом районе!
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О комплексе

Квартира премиум-класса недалеко от Дубайского залива!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.O Ten Apartments by Aqua Properties — это десятиэтажный жилой проект, расположенный в Dubai Healthcare City (DHCC). Эти роскошные дома расположены в закрытом комплексе, что обеспечивает безопасность и безопасность его жителей. Комплекс является инвестиционно привлекаельным.

Квартиры премиум-класса имеют два этажа подземной парковки для посетителей и несколько торговых площадей на первом этаже. O Ten предлагает множество удобств, которые вам наверняка понравятся, включая пейзажный бассейн с деревянными зонами отдыха на палубе, пересекающиеся дорожки среди ландшафтных водопадов и продвинутый тренажерный зал с интересными видами.

Все апартаменты полностью меблированы. Просторные балконы дают дополнительную возможность насладиться великолепным видом. Кухни функционально и удобно обставлены, с максимальным использованием места для хранения. Деревянные полы гармонируют с деревянными шкафами. Наличие встроенной техники превращает приготовление пищи в удовольствие.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:


Сообщество стратегически расположено на Oud Metha Road и окружено вашими потребностями, такими как аптеки, общественные магазины и магазины продуктов питания и напитков. Dubai Creek Park также находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра DHCC, где вы можете провести свободное время с семьей и друзьями. Рядом с апартаментами O Ten также находится несколько торговых центров, в том числе The Wa Mall и Deira City Center.

Комплекс расположен в эксклюзивном месте недалеко от Дубайского залива, поблизости находится множество парков и развлекательных заведений. Центр города находится под рукой, а благодаря близости основных дорог и хорошей транспортной развязке возможен быстрый доступ к различным частям города. Этот район понравится как любителям активного образа жизни, так и тем, кто любит оставаться дома.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Современная квартира в культовом районе!
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Предлагаются просторные апартаменты с балконами и панорамным видом на город.

Резиденция располагает парками и зелеными лужайками, бассейном, современным тренажерным залом, сауной и парной, большой парковкой, детскими площадками, теннисными кортами, школой.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Спутниковое ТВ
  • Двойные стеклопакеты
  • Плиточный пол
  • Встроенная кухонная мебель и бытовая техника (холодильник, плита, вытяжка, стиральная машина с сушилкой)
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-Халифа - 19 км
  • Дубай Марина - 14 км
  • Международный аэропорт - 18 км
  • Дубай Молл - 27 км
  • Пальма Джумейра - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 3BR | Seagull Point | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Seagull Point, MBR City, Дубай.

Seagull Point by District One - это жилой комплекс, предлагающий полностью меблированные апартаменты. Это проект на набережной, расположенный среди зеленых насаждений с видом на хрустальную лагуну.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • Полностью меблированный
  • BUA; 2562 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Одежда / Гардероб
  • хранение
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт

Расположение рядом;

  • Бизнес-Бей – 05 минут
  • Дубайский международный финансовый центр – 10 минут
  • Всемирный торговый центр Дубая – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Гостиничный и жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района в Дубае. Это проект из трех башен с апартаментами и четвертой башни, в которой расположен отель Paramount Hotels Resorts с голливудским стилем.

На многоуровневой площади, соединяющей четыре 270-метровые башни, будет предложена разнообразная инфраструктура: терраса для принятия солнечных ванн, ряд ресторанов, баров и лаунж-зон, кинотеатр Dine-in Cinema, оздоровительные центры и детский студийный клуб.

В каждом апартаменте есть гостиная, оборудованная просторными рабочими зонами, креслами в стиле лаунж и высококлассным цифровым оборудованием.

Расположение и объекты поблизости

Находится в оживленном районе Burj с достопримечательностями. Рядом - элитные магазины, Международный финансовый центр Дубая, учебные заведения, медицинские учреждения, музеи, художественные галереи и Международный аэропорт Дубая.

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