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Резиденция Квартира на юге Дубая с красивым видом!

Дубай, ОАЭ
от € 168,359
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Резиденция Квартира на юге Дубая с красивым видом!
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О комплексе

Квартира на юге Дубая с красивым видом на ландшафтные сады.

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Tenora – 10-этажный жилой комплекс в районе Dubai South. Dubai South – это район, ранее известный как Dubai World Central district. Здесь находится международный аэропорт Аль-Мактум, а также проходит выставка Dubai Expo 2020. В сообществе есть супермаркеты, магазины и кафе, больницы и остановки общественного транспорта. Недвижимость в данном районе является инвестиционно привлекательной.

В квартирах предусмотрены: полностью оборудованная кухня, стиральная машина, сушилка, духовка, холодильник и микроволновая печь. Просторный балкон позволяет жильцам наслаждаться потрясающими видами.

УНИКАЛЬНОСТЬ:


Удобства в проекте включают: бассейн с регулируемой температурой, хорошо оборудованный тренажерный зал, паровую баню и сауну, а также детскую игровую площадку. В здании также расположены многофункциональный зал для проведения мероприятий и ландшафтные сады. Кроме того, жители могут воспользоваться высокоскоростными лифтами, просторной парковкой и круглосуточной охраной.

На территории комплекса находятся ландшафтные сады и просторная парковка. Жильцы могут воспользоваться скоростными лифтами. На первом этаже расположены несколько магазинов, а также заведений общественного питания.

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Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира на юге Дубая с красивым видом!
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Застройщик: TRANIO

Проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений. В основе дизайна - разнообразие изумрудов и бриллиантов, а также наличие экзотических цветов и растений.

В комплексе есть элегантные и просторные апартаменты с 1-4 спальнями. В некоторых апартаментах есть личные бассейны.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть клуб, кафе, рестораны. Два уникальных бассейна стилизованы под пляжи с натуральным белым песком.

Также, проект включает тропический островок с птицами - единственная в своем роде экосистема на крыше. Оборудован ухоженными ландшафтными композициями, кафе и ресторанами. Современная система управления климатом позволяет вызывать искусственный тропический дождь в определенные моменты дня и дарить посетителям впечатления, которым нет аналогов в мире.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс Safa One расположен в центре города. Из квартир открываются виды на парк Safa, Мировые острова и остров Bulgari с одной стороны, и завораживающие красоты отеля Бурдж-эль-Араб, Пальмовых островов и отеля Atlantis — с другой.
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Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает 5-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая.

  • Даунтаун - 4 минуты
  • Бурдж Халифа - 6 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Джумейра Бич - 9 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 16 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошную 4-комнатную квартиру в Ламтара у Мерааса, расположенную в MJL, Дубай.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2690 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Туалет / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Школа и Институт
  • Водная активность
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Умм Сукейм – 2,0 км
  • Аль Суфу – 2,2 км
  • Сады Суфу – 3,0 км
  • Акварии Авеню – 3,1 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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