Резиденция Квартира на юге Дубая с красивым видом!
О комплексе
Квартира на юге Дубая с красивым видом на ландшафтные сады.
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Tenora – 10-этажный жилой комплекс в районе Dubai South. Dubai South – это район, ранее известный как Dubai World Central district. Здесь находится международный аэропорт Аль-Мактум, а также проходит выставка Dubai Expo 2020. В сообществе есть супермаркеты, магазины и кафе, больницы и остановки общественного транспорта. Недвижимость в данном районе является инвестиционно привлекательной.
В квартирах предусмотрены: полностью оборудованная кухня, стиральная машина, сушилка, духовка, холодильник и микроволновая печь. Просторный балкон позволяет жильцам наслаждаться потрясающими видами.
УНИКАЛЬНОСТЬ:
Удобства в проекте включают: бассейн с регулируемой температурой, хорошо оборудованный тренажерный зал, паровую баню и сауну, а также детскую игровую площадку. В здании также расположены многофункциональный зал для проведения мероприятий и ландшафтные сады. Кроме того, жители могут воспользоваться высокоскоростными лифтами, просторной парковкой и круглосуточной охраной.
На территории комплекса находятся ландшафтные сады и просторная парковка. Жильцы могут воспользоваться скоростными лифтами. На первом этаже расположены несколько магазинов, а также заведений общественного питания.
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