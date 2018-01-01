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Резиденция Премиум - квартира в современном стиле!

Дубай, ОАЭ
от € 216,890
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Резиденция Премиум - квартира в современном стиле!
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О комплексе

Квартира премиум-класса в современном стиле и с отличной локацией!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Beach Oasis – новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце Dubai Studio City. Высококлассный жилой комплекс включает в себя две малоэтажных башни. Каждая резиденция воплощает в себе тренды современного дизайна и эталоны удобств премиум-класса.

Beach Oasis – идеальное место для отдыха, работы, развлечений и активного образа жизни.

Для жителей гарантирован доступ к лучшим удобствам:

- Удобный внутренний двор для тихих и уединенных прогулок.
- Детские игровые площадки;
- Прекрасные ландшафтные сады;
- Оборудованные тренажерные залы;
- Множество торговых точек;
- Зоны для барбекю;
- Собственный бассейн, окруженный искусственным пляжем;
- Зона для занятий йоги;
- Кафе и рестораны.


ЛОКАЦИЯ:


Окрестности вокруг Beach Oasis также располагают к получению лучших впечатлений от жизни в Дубае. Помимо всех необходимых объектов инфраструктуры, резиденты могут наслаждаться непосредственной близостью к Дубайскому автодрому, Дубайскому клубу поло и конного спорта, Международному стадиону Дубая, известному Miracle Garden (Сад Чудес), Футбольной академией Дубая.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются комфортабельные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, зеленой зоной и зоной барбекю, студией йоги, конференц-залом, охраной и видеонаблюдением, парковкой, спа-зоной, фитнес-центром, спортивными площадками и теннисным кортом.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Раздвижные стеклянные двери и окна
  • Кондиционеры
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с детскими садами, супермаркетами, торговым центром, медицинскими центрами, школами.

  • Дубай Марина - 10 минут
  • Даунтаун Дубай - 12 минут
  • Пляж - 19 минут
  • Бурдж Халифа - 25 минут
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Застройщик: TRANIO

Это первый отель бренда SLS на ближнем Востоке. Один из самых высоких в регионе (75 этажей), отель начал работу в феврале 2021 года. Брендом управляет международная компания Accor, в портфолио которой более 4 500 гостиниц по всему миру. Рейтинг отеля на Booking 8.5.

К услугам гостей роскошные номера с большой кухней, рестораны, кафе, бар, бассейн, фитнес и спа. Разнообразные завтраки на любой вкус: континентальные, вегетарианское, веганское и безглютеновое меню, халяль. Два бассейна с террасами, расположены на крыше здания. С крыши открывается панорама 360 градусов на весь Дубай.

Преимущества
  • Выплаты совершаются на выбор владельца: раз в год, раз в полгода, раз в квартал или раз в месяц.
  • Инвестор имеет право проживать в отеле 28 дней в году в номере той же категории, которую он приобретает.
  • При покупке от 205 000 $ можно оформить ВНЖ Дубая на 3 или 5 лет. Tranio проконсультирует по оплате, сопроводит сделку и поможет подать документы.
Расположение и объекты поблизости

Отельный комплекс расположен в районе Бизнес Бей. В пределах 2 км от отеля находятся дубайские фонтаны, самый крупный в мире торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа. Дубайский канал с яхтенной мариной расположен в 1 км. Аэропорт Дубая находится в 10 км.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seascape | Mina Rashid
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Seascape, Мина Рашид, Дубай.

Основные моменты;

  • Бассейн с длинным каналом и набережной Марина
  • Розничная торговля и рестораны на воде
  • Пешеходные мосты для быстрого доступа
  • Привлекательные варианты плана оплаты
  • Современные объекты, как никогда раньше

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 782 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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