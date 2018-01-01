Резиденция Премиум - квартира в современном стиле!
О комплексе
Квартира премиум-класса в современном стиле и с отличной локацией!
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Beach Oasis – новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце Dubai Studio City. Высококлассный жилой комплекс включает в себя две малоэтажных башни. Каждая резиденция воплощает в себе тренды современного дизайна и эталоны удобств премиум-класса.
Beach Oasis – идеальное место для отдыха, работы, развлечений и активного образа жизни.
Для жителей гарантирован доступ к лучшим удобствам:
- Удобный внутренний двор для тихих и уединенных прогулок.
- Детские игровые площадки;
- Прекрасные ландшафтные сады;
- Оборудованные тренажерные залы;
- Множество торговых точек;
- Зоны для барбекю;
- Собственный бассейн, окруженный искусственным пляжем;
- Зона для занятий йоги;
- Кафе и рестораны.
ЛОКАЦИЯ:
Окрестности вокруг Beach Oasis также располагают к получению лучших впечатлений от жизни в Дубае. Помимо всех необходимых объектов инфраструктуры, резиденты могут наслаждаться непосредственной близостью к Дубайскому автодрому, Дубайскому клубу поло и конного спорта, Международному стадиону Дубая, известному Miracle Garden (Сад Чудес), Футбольной академией Дубая.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!