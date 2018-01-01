Резиденция Премиум - квартира в современном стиле!

Квартира премиум-класса в современном стиле и с отличной локацией!



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Мы предоставим Вам:



- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;

- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;

- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;

- Бесплатное юридическое сопровождение;

- Гарантию безопасности переводов при сделке;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;

- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.



Beach Oasis – новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце Dubai Studio City. Высококлассный жилой комплекс включает в себя две малоэтажных башни. Каждая резиденция воплощает в себе тренды современного дизайна и эталоны удобств премиум-класса.



Beach Oasis – идеальное место для отдыха, работы, развлечений и активного образа жизни.



Для жителей гарантирован доступ к лучшим удобствам:



- Удобный внутренний двор для тихих и уединенных прогулок.

- Детские игровые площадки;

- Прекрасные ландшафтные сады;

- Оборудованные тренажерные залы;

- Множество торговых точек;

- Зоны для барбекю;

- Собственный бассейн, окруженный искусственным пляжем;

- Зона для занятий йоги;

- Кафе и рестораны.





ЛОКАЦИЯ:



Окрестности вокруг Beach Oasis также располагают к получению лучших впечатлений от жизни в Дубае. Помимо всех необходимых объектов инфраструктуры, резиденты могут наслаждаться непосредственной близостью к Дубайскому автодрому, Дубайскому клубу поло и конного спорта, Международному стадиону Дубая, известному Miracle Garden (Сад Чудес), Футбольной академией Дубая.



С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!