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Резиденция Квартира в престижных сообществе Дубая!

Дубай, ОАЭ
от € 157,602
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Резиденция Квартира в престижных сообществе Дубая!
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О комплексе

Квартира премиум-класса в одном из самых престижных сообществ Дубая!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Golf Town представляет собой современный жилой комплекс премиум-класса. Он расположен в Damac Hills, считающемся одним из самых престижных сообществ Дубая. Golf Town имеет великолепные панорамные виды на бескрайние гольф-поля. Владельцев ждут просторные резиденции с обилием естественного света, расположенные в окружении богатого озеленения.

Апартаменты Golf Town расположены непосредственно на масштабном гольф-поле. Все квартиры являются видовыми: окна выходят на зеленые луга и поля. Каждый день здесь вы будете находить что-то новое для исследования и вместе с тем наслаждаться голубыми и зелеными оттенками неба и садов во всем их великолепии.

Каждая квартира отличается превосходной отделкой и элегантным интерьером. Кухни оборудованы качественной бытовой техникой от всемирно известных брендов, в ванных комнатах установлены надежные смесители и стильные аксессуары, формирующие уютную и расслабляющую атмосферу.

УДОБСТВА:


В шаговой доступности от проекта находятся все необходимые удобства, которые могут обеспечить комфортную обстановку.

В непосредственной близости от комплекса есть вся необходимая инфраструктура: магазины, рестораны, бары, банковские отделения и прочее. Удобное расположение проекта также позволит им в кратчайшие сроки добираться до пляжей, аэропортов и других районов Дубая.

Сам комплекс предлагает такие первоклассные удобства, как тренажерный зал, бассейн, игровая площадка и многое другое.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


Благодаря выгодному соотношению цены и качества, широкому ассортименту удобств и стратегическому расположению комплекса в престижном районе инвестор сможет вернуть свои вложения и выйти на высокий уровень прибыли в кратчайшие сроки.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира в престижных сообществе Дубая!
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Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются качественные апартаменты с просторными балконами и панорамным видом на город и канал.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, магазинами, тренажерным залом, коворгингом, конференц-залами, зонами отдыха, ухоженным садом, бассейном, спортивной площадкой, игровой комнатой.

Окончание строительства - май 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника SMEG
  • Итальянская плитка
  • Светодиодная подсветка
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в современном деловом районе Дубая, в нескольких минутах от Бурдж Халифа, Дубайского канала, Финансового квартала, рядом с районом Даунтаун Дубай, Шейх-Зайед-Роад и другими основными автомагистралями.

  • Станция метро - 7 минут
  • Бурдж Халифа - 8 минут
  • Дубай Молл - 5 минут
  • Аэропорт - 11 минут
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс на берегу водного канала Dubai Canal. Спроектирован застройщиком из Саудовской Аравии и итальянским дизайнерской компанией Missoni. Это второе в мире здание с интерьерами от этого дизайнера, первое находится в Майами.

Здание будет оформлено с элементами моды и искусства по аналогии с жилым комплексом в Майами.

С балконов апартаментов открывается вид на гавань, водный канал и город. На выбор предлагается множество вариантов квартир - от студий до апартаментов и пентхаусов с 1-5 спальнями.

Пентхаусы в Urban Oasis исключительны. У каждого эксклюзивного пентхауса есть частный лифт и вид на канал Дубая и город с четырех сторон.

Удобный план оплаты:

10 % - предоплата

30% - до сдачи проекта

60% - после сдачи проекта.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом "сердце Дубая". Он находится прямо на берегу водного канала Дубая и в двух шагах от самых престижных мест города:

  • Downtown Dubai - в 5 минутах езды
  • Пляж Jumeirah - в 7 минутах езды
  • ТЦ Dubai Mall - 5 минут езды.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Bluewaters Bay | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет апартаменты с 3 спальнями, расположенные в заливе Блюватерс, остров Блюватерс, Дубай.

Bluewaters Bay by Meraas - это высотная башня, которая предлагает апартаменты на набережной.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2,015 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • оформление
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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