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Резиденция Квартира в голливудском стиле!

Дубай, ОАЭ
от € 516,082
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Резиденция Квартира в голливудском стиле!
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О комплексе

Квартира в голливудском стиле в деловом центре Дубая!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

DAMAC Paramount Towers - совместный проект девелопера Damac и компании Paramount Hotels & Resorts. DAMAC Paramount Towers состоит из четырех зданий, выполненных в голливудском стиле, высотой около 270 метров. Здания соединены между собой многоуровневым пространством, где расположены различные бары, кафе и рестораны, а также другие развлечения для резидентов комплекса. Комплекс расположен в деловом центре Дубая.

Преимущества и удобства в DAMAC Paramount Towers:

- бесплатная стоянка и услуги парковщика;
- скоростные лифты;
- оборудованный тренажерный зал;
- зал для проведения встреч и мероприятий;
- бассейн, джакузи и гидромассажная ванна;
- детская комната;
- консьерж-услуги 24/7.

ЛОКАЦИЯ:
Комплекс находится в районе Business Bay. Выгодное месторасположениЕ позволяет легко передвигаться по городу в соседние районы. В пешей доступности находится автобусная остановка Business Bay, а также станции метро Financial Centre и Business Bay.

Рядом с DAMAC Paramount Towers можно найти множество кафе, ресторанов, бутиков, супермаркетов. В непосредственной близости расположены известные туристические достопримечательности: концертный зал Dubai Opera, популярный торгово-развлекательный центр The Dubai Mall и самая высокая башня в мире Burj Khalifa.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


Приобретение апартаментов в DAMAC Paramount Towers для сдачи в аренду — выгодное вложение средств. Расположение в центре города и развитая инфраструктура привлекает инвесторов, желающих купить недвижимость в этом районе.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

В комплексе есть различные варианты апартаментов: студии, квартиры с 1-3 спальнями.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1-10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT - один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.

  • 10 минут пешком до станции метро
  • 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
  • 11 минут на машине до района Palm Jumeirah
  • 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
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План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 40%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1193 кв.
  • Порошковая комната
  • фойе
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Соседство поблизости;

  • Бизнес-Бей – 2,8 км
  • DIFC – 3,3 км
  • Город здравоохранения, фаза 2 – 3,7 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,7 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

Расположенный на полуострове в престижном районе Бизнес-Бэй, проект выделяется обилием зеленых насаждений, парков, беговых и прогулочных дорожек и других удобств для жизни и отдыха. Одной из ключевых особенностей является набережная с ресторанами, магазинами, садами и парками.

На полуострове будет создана вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. В пешей доступности супермаркеты, бутики, салоны, кафе и рестораны. Также на территории острова будет теннисный корт, сквош-корт, баскетбольная площадка и скейт-парк.

Преимущества

Компания Select Group, девелопер проекта, основана в 2002 году и известна такими проектами, как Studio One, Jumeirah Living Marina Gate, Marina Gate и др. Select Group удостоена множества наград, в том числе как лучший застройщик элитной и жилой высотной недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный у Дубайского канала, рядом с Sheikh Zayed Rd и Al Khail Rd, в пешей доступности от станции метро Business Bay, проект располагает удобной транспортной доступностью и на личном автомобиле, и на общественном или водном транспорте. До ключевых районов Дубая — Даунтаун, DIFC, аэропорт, можно добраться за 10–15 минут. Расстояния:

  • 800 метров до Bay Avenue Mall
  • 850 метров до Sheikh Zayed Road
  • 1 км до станции метро Business Bay
  • 1,9 км до Бурдж-Халифы
  • 2,2 км до Dubai Mall
  • 3,7 км до DIFC
  • 14,6 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
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