Резиденция Квартира в голливудском стиле!

Квартира в голливудском стиле в деловом центре Дубая!



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DAMAC Paramount Towers - совместный проект девелопера Damac и компании Paramount Hotels & Resorts. DAMAC Paramount Towers состоит из четырех зданий, выполненных в голливудском стиле, высотой около 270 метров. Здания соединены между собой многоуровневым пространством, где расположены различные бары, кафе и рестораны, а также другие развлечения для резидентов комплекса. Комплекс расположен в деловом центре Дубая.



Преимущества и удобства в DAMAC Paramount Towers:



- бесплатная стоянка и услуги парковщика;

- скоростные лифты;

- оборудованный тренажерный зал;

- зал для проведения встреч и мероприятий;

- бассейн, джакузи и гидромассажная ванна;

- детская комната;

- консьерж-услуги 24/7.



ЛОКАЦИЯ:

Комплекс находится в районе Business Bay. Выгодное месторасположениЕ позволяет легко передвигаться по городу в соседние районы. В пешей доступности находится автобусная остановка Business Bay, а также станции метро Financial Centre и Business Bay.



Рядом с DAMAC Paramount Towers можно найти множество кафе, ресторанов, бутиков, супермаркетов. В непосредственной близости расположены известные туристические достопримечательности: концертный зал Dubai Opera, популярный торгово-развлекательный центр The Dubai Mall и самая высокая башня в мире Burj Khalifa.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:



Приобретение апартаментов в DAMAC Paramount Towers для сдачи в аренду — выгодное вложение средств. Расположение в центре города и развитая инфраструктура привлекает инвесторов, желающих купить недвижимость в этом районе.



С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!