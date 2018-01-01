Резиденция Квартира в голливудском стиле!
О комплексе
Квартира в голливудском стиле в деловом центре Дубая!
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DAMAC Paramount Towers - совместный проект девелопера Damac и компании Paramount Hotels & Resorts. DAMAC Paramount Towers состоит из четырех зданий, выполненных в голливудском стиле, высотой около 270 метров. Здания соединены между собой многоуровневым пространством, где расположены различные бары, кафе и рестораны, а также другие развлечения для резидентов комплекса. Комплекс расположен в деловом центре Дубая.
Преимущества и удобства в DAMAC Paramount Towers:
- бесплатная стоянка и услуги парковщика;
- скоростные лифты;
- оборудованный тренажерный зал;
- зал для проведения встреч и мероприятий;
- бассейн, джакузи и гидромассажная ванна;
- детская комната;
- консьерж-услуги 24/7.
ЛОКАЦИЯ:
Комплекс находится в районе Business Bay. Выгодное месторасположениЕ позволяет легко передвигаться по городу в соседние районы. В пешей доступности находится автобусная остановка Business Bay, а также станции метро Financial Centre и Business Bay.
Рядом с DAMAC Paramount Towers можно найти множество кафе, ресторанов, бутиков, супермаркетов. В непосредственной близости расположены известные туристические достопримечательности: концертный зал Dubai Opera, популярный торгово-развлекательный центр The Dubai Mall и самая высокая башня в мире Burj Khalifa.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Приобретение апартаментов в DAMAC Paramount Towers для сдачи в аренду — выгодное вложение средств. Расположение в центре города и развитая инфраструктура привлекает инвесторов, желающих купить недвижимость в этом районе.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!