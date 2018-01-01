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Резиденция Квартира с дизайнерским ремонтом в Дубае!

Дубай, ОАЭ
от € 288,436
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Резиденция Квартира с дизайнерским ремонтом в Дубае!
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О комплексе

Квартира с дизайнерским ремонтом с очень выгодной локацией в Дубае!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Avanti Tower – многофункциональный комплекс от девелопера Damac Properties. Находится в деловом районе Business Bay. Дизайн комплекса разработан специалистами Engineering Consultants Group.

Апартаменты меблированы и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой. Внутренняя отделка выполнена в современном стиле в нейтральной цветовой палитре. К каждой спальне прилегает ванная комната. Так же имеется гардеробная и балкон.

В квартирах большое количество искусственного и естественного освещения. В совокупности с множеством панорамных окон такая цветовая гамма придает роскошному комплексу свежий и элегантный вид.

Avanti Tower станет идеальным решением для семейных пар с детьми, поскольку внутренняя и внешняя инфраструктуры комплекса имеют все условия для комфортного проживания и интересного досуга. К услугам жителей комплекса кафе, расположенное в лобби, бассейн с регулируемой температурой воды, сауна, игровая площадка и большая парковка.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Avanti Tower расположен в районе Business Bay и имеет легкий доступ к крупной транспортной артерии Дубая — шоссе Al Khail Rd. Поэтому дорога до ключевых достопримечательностей и объектов города занимает не более 40 минут.

- До крупнейшего торговый центр в мире Dubai Mall - 10 минут езды.
- До аэропорта Al Maktoum International Airport - 35 минут езды.
- До аэропорта Dubai International Airport – в 15 минут езды.
- До пляжа Jumeirah Beach - 10 минут езды.
- До парка Al Quoz Pond Park - 5 минут езды.
- До крупного парка аттракционов Global Village - 20 минут езды.
- До медицинских центров UTM Medical Company, Medlife Healthcare Group, Health Gps - 10-15 минут ходьбы.
- До школ и детских садов - 5-7 минут езды.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Апартаменты имеют высокую рентабельность ввиду того, что комплекс расположен в одном из наиболее развитых и востребованных районов Дубая Бизнес Бэй (Business Bay).

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира с дизайнерским ремонтом в Дубае!
Дубай, ОАЭ
от € 288,436
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Ocean House | Ellington
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington

Основные моменты;

  • Удивительные дизайны и архитектура
  • Рядом со многими достопримечательностями и пунктами назначения
  • Простые и доступные варианты плана оплаты

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1785 кв.
  • кладовая
  • прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зона отдыха
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Открытый кинотеатр
  • Конференц-зал и рабочая зона
  • Клубный салон
  • Тихая зеленая зона
  • Общественный зал

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Апартаменты в новом жилом комплексе с панорамными видами на Дубай.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • барбекю
  • детская игровая зона

План оплаты:

  • 60% во время строительства
  • 40% в течение 2 лет после окончания строительства
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 5 минутах от Бурдж Халифа и ТЦ, в 20 минутах от аэропорта, гавани, гольф-клуба и Пальм Джумейры.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Jomana | Meraas
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

Основные моменты;

  • Гладкие дизайны и современные фасады
  • Современные и грандиозные интерьеры с лучшим декором
  • Престижная община в округе Джумейра
  • Доступ к пятизвездочным ресторанам, гостеприимству, отдыху и развлечениям

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 796 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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