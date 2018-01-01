Резиденция Квартира с дизайнерским ремонтом в Дубае!
О комплексе
Квартира с дизайнерским ремонтом с очень выгодной локацией в Дубае!
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Avanti Tower – многофункциональный комплекс от девелопера Damac Properties. Находится в деловом районе Business Bay. Дизайн комплекса разработан специалистами Engineering Consultants Group.
Апартаменты меблированы и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой. Внутренняя отделка выполнена в современном стиле в нейтральной цветовой палитре. К каждой спальне прилегает ванная комната. Так же имеется гардеробная и балкон.
В квартирах большое количество искусственного и естественного освещения. В совокупности с множеством панорамных окон такая цветовая гамма придает роскошному комплексу свежий и элегантный вид.
Avanti Tower станет идеальным решением для семейных пар с детьми, поскольку внутренняя и внешняя инфраструктуры комплекса имеют все условия для комфортного проживания и интересного досуга. К услугам жителей комплекса кафе, расположенное в лобби, бассейн с регулируемой температурой воды, сауна, игровая площадка и большая парковка.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Avanti Tower расположен в районе Business Bay и имеет легкий доступ к крупной транспортной артерии Дубая — шоссе Al Khail Rd. Поэтому дорога до ключевых достопримечательностей и объектов города занимает не более 40 минут.
- До крупнейшего торговый центр в мире Dubai Mall - 10 минут езды.
- До аэропорта Al Maktoum International Airport - 35 минут езды.
- До аэропорта Dubai International Airport – в 15 минут езды.
- До пляжа Jumeirah Beach - 10 минут езды.
- До парка Al Quoz Pond Park - 5 минут езды.
- До крупного парка аттракционов Global Village - 20 минут езды.
- До медицинских центров UTM Medical Company, Medlife Healthcare Group, Health Gps - 10-15 минут ходьбы.
- До школ и детских садов - 5-7 минут езды.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Апартаменты имеют высокую рентабельность ввиду того, что комплекс расположен в одном из наиболее развитых и востребованных районов Дубая Бизнес Бэй (Business Bay).
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!