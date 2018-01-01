  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Резиденция Квартира-студия в современном стиле!

Резиденция Квартира-студия в современном стиле!

Дубай, ОАЭ
от € 120,078
Поделиться с помощью:
QR
Объявление скрыто. Оно станет активным после верификации аккаунта
Резиденция Квартира-студия в современном стиле!
1 / 7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Современная квартира-студия в жилом комплексе с семейной концепцией.

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Glamz Residence - новый комплекс меблированных апартаментов в новом жилом районе Al Furjan в Дубае, рядом со станцией метро и недалеко от пляжей.

Все апартаменты полностью меблированы и оборудованы по самому высокому классу. Использование самых передовых современных инноваций делает эти квартиры уникальными. В меблировку входит диван-трансформер, который легко превращается в полноразмерную кровать. Таким образом, вы получаете просторную гостиную днем ​​и удобную гостевую спальню ночью.

Все помещения продаются с полной отделкой и имеют панорамные окна и открытые балконы.


Характеристики квартир:


- Полностью меблированы
- Есть балкон/терраса
- Бытовая техника: холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, плита, телевизор, микроволновая печь
- Кондиционер
- Охранная сигнализация
- Высокоскоростной доступ к интернету

Инфраструктура и удобства проекта:


- Благоустроенная озелененная территория
- Бассейны, зона для загара и отдыха
- Лобби и консьерж-сервис
- Тренажерный зал
- Рестораны и магазины
- Детская игровая площадка
- Теннисный корт
- Спортивная площадка

Расположение:


- Рядом находятся торговые центры Discovery Pavilion и Battuta Mall
- Недалеко находится Dubai Marina и JBR Walk
- До моря 5 км
- До аэропорта Al Maktoum 30 км

За 10 минут можно дойти до детского сада Jebel Ali Village Nursery, а за 20 минут до школы The Arbor School.

В районе Al Furjan также есть два торговых центра: восточный и западный павильоны Al Furjan Pavilion, до которых можно доехать менее чем за 10 минут. Это же время займет дорога до ближайшей больницы NMC Royal Hospital в DIP.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seascape | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Levanto | Nearby Neighbourhood
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция S Tower с богатой инфраструктурой рядом с полем для гольфа и Пальмой Джумейра, Media City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Palace Residence North с панорамным видом и ресторанами, прямо на набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Резиденция Квартира-студия в современном стиле!
Дубай, ОАЭ
от € 120,078
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Lamaa | Meraas
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Ламаа Мераасом.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1113 кв.
  • Прачечная
  • Гардероб / Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Аттракцион Closeby;

  • пляж
  • Бурдж Аль Араб
  • Дубай Марина
  • Пешеходная велосипедная дорожка
  • Общественный парк
  • Теннисные корты
  • Два международных аэропорта

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Samia с магазинами, зонами отдыха, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Удобно расположенный в престижном районе Al Furjan, проект Samia предлагает 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы, террасы и кондиционеры.

В комплексе есть круглосуточная охрана, зоны отдыха и магазины.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
  • DUBAI EXPO 2020 – 14
  • Jafza — 10 минут
  • Palm Jumeirah — 16 минут
  • Festival City/ IKEA — 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum — 20 минут
  • Madinat Jumeirah — 16 минут
  • Dubai Marina/ Jumeirah Beach Residence — 10 минут
  • Станция метро Al Furjan — 1 минута
  • Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда — 2 минуты
Жилой комплекс Элитная резиденция Jasmine с зелеными зонами и спа в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает спа-центром, кинотеатром, рестораном, сауной и баней, парковкой, охраной и видеонаблюдением, детской площадкой, зелеными зонами, консьержем, бассейном, спортивной площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Встроенные шкафы
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж-Халифа - 27,3 км
  • Международный аэропорт - 32 км
  • Море - 17,1 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
Realting.com
Перейти