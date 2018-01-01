Резиденция Квартира-студия в современном стиле!
О комплексе
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Современная квартира-студия в жилом комплексе с семейной концепцией.
Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!
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- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
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- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Glamz Residence - новый комплекс меблированных апартаментов в новом жилом районе Al Furjan в Дубае, рядом со станцией метро и недалеко от пляжей.
Все апартаменты полностью меблированы и оборудованы по самому высокому классу. Использование самых передовых современных инноваций делает эти квартиры уникальными. В меблировку входит диван-трансформер, который легко превращается в полноразмерную кровать. Таким образом, вы получаете просторную гостиную днем и удобную гостевую спальню ночью.
Все помещения продаются с полной отделкой и имеют панорамные окна и открытые балконы.
Характеристики квартир:
- Полностью меблированы
- Есть балкон/терраса
- Бытовая техника: холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, плита, телевизор, микроволновая печь
- Кондиционер
- Охранная сигнализация
- Высокоскоростной доступ к интернету
Инфраструктура и удобства проекта:
- Благоустроенная озелененная территория
- Бассейны, зона для загара и отдыха
- Лобби и консьерж-сервис
- Тренажерный зал
- Рестораны и магазины
- Детская игровая площадка
- Теннисный корт
- Спортивная площадка
Расположение:
- Рядом находятся торговые центры Discovery Pavilion и Battuta Mall
- Недалеко находится Dubai Marina и JBR Walk
- До моря 5 км
- До аэропорта Al Maktoum 30 км
За 10 минут можно дойти до детского сада Jebel Ali Village Nursery, а за 20 минут до школы The Arbor School.
В районе Al Furjan также есть два торговых центра: восточный и западный павильоны Al Furjan Pavilion, до которых можно доехать менее чем за 10 минут. Это же время займет дорога до ближайшей больницы NMC Royal Hospital в DIP.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!