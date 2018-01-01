Резиденция Панорамная квартира премиум-класса!
О комплексе
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Квартира премиум-класса с панорамными окнами и с красивым видом на город.
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Жилой комплекс Jewelz – проект одного из самых успешных застройщиков ОАЭ (Danube Properties). Монументальное 17-этажное здание выполнено в форме буквы L.
Внешний дизайн комплекса определяют четкие прямые линии и геометрические узоры. Его особенностью стали большие панорамные окна с красивым видом на город. Подиум здания украшают цветники с вьющимися растениями и ландшафтные сады. Перед входом установлен красивый небольшой фонтан с подсветкой.
Внутри здания много общего пространства: парадный вестибюль с услугами консьержа.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания: есть оздоровительный клуб, паровая баня, сауна, тренажерный зал, джакузи на открытом воздухе, бассейны на территории, ресторан, кафе, детская игровая площадка, просторная парковка. Жилой комплекс находится под усиленной круглосуточной охраной.
Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория
- Бассейны для взрослых и детей
- Джакузи на открытом воздухе
- Зона для загара и отдыха
- Ресторан и кафе
- Зал для вечеринок
- Клуб здоровья
- Спа-центр, сауна и паровая баня
- Фитнес-центр
- Беговая дорожка
- Теннисный корт
- Корт для паддла и бадминтона
- Площадка для барбекю
- Детская игровая площадка
Высотный комплекс Jewelz расположен в 9 км от моря в оживленном районе Дубая Arjan, где созданы все условия для работы, отдыха и развлечений. Удобная транспортная развязка позволяет легко добраться в любой район города.
В шаговой доступности есть большой медицинский центр, кафе и элитные рестораны. Любителей активного шопинга ждет множество торговых центров вокруг. В 4 минутах находится одна из главных достопримечательностей Дубая – самый крупный в мире парк цветов Dubai Miracle Garden.
Здесь созданы все условия не только для работы и отдыха, но и для учебы. В 3 минутах ходьбы от комплекса находятся школы и детские сады.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Активное развитие района Arjan, где находится жилой комплекс Jewelz, оставляет широкие возможности бизнесу для инвестиций. Поэтому апартаменты в этом районе Дубая будут всегда в цене.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!