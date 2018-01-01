Резиденция Панорамная квартира премиум-класса!

Дубай, ОАЭ

Проект состоит из вилл и таунхаусов, окруженных многочисленными парками, зелеными насаждениями и общественными пространствами. Комплекс находится рядом с автомагистралью Umm Suqeim Street в районе Akoya, благодаря чему отсюда удобно добраться в любой район Дубая.

Во всех домах есть оборудованные ванные комнаты, отдельный кабинет для работы и уютная гостиная.

Экологически чистая среда, высокий уровень безопасности, просторные помещения и различные удобства обеспечат лучшие условия для отдыха детей и их родителей.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства проекта: кондиционеры, кинотеатр, студия йоги, детский сад, охрана, видеонаблюдение, магазин, волейбольная и баскетбольная площадки, клуб поло и конного спорта.

Akoya O2 Oxygen Damac Shopping Mall - 3,6 км

Школа - 3 км

Банкомат - 3,6 км

Бурдж-Халифа - 43,2 км

Аптека - 3,6 км

Аэропорт - 50 км

Al Qudra Native Planting - 10 км

Море - 33 км.

Расположение и объекты поблизости