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Резиденция Панорамная квартира премиум-класса!

Дубай, ОАЭ
от € 285,434
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Резиденция Панорамная квартира премиум-класса!
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О комплексе

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Квартира премиум-класса с панорамными окнами и с красивым видом на город.

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!

Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Жилой комплекс Jewelz – проект одного из самых успешных застройщиков ОАЭ (Danube Properties). Монументальное 17-этажное здание выполнено в форме буквы L.

Внешний дизайн комплекса определяют четкие прямые линии и геометрические узоры. Его особенностью стали большие панорамные окна с красивым видом на город. Подиум здания украшают цветники с вьющимися растениями и ландшафтные сады. Перед входом установлен красивый небольшой фонтан с подсветкой.

Внутри здания много общего пространства: парадный вестибюль с услугами консьержа.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания: есть оздоровительный клуб, паровая баня, сауна, тренажерный зал, джакузи на открытом воздухе, бассейны на территории, ресторан, кафе, детская игровая площадка, просторная парковка. Жилой комплекс находится под усиленной круглосуточной охраной.

Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория
- Бассейны для взрослых и детей
- Джакузи на открытом воздухе
- Зона для загара и отдыха
- Ресторан и кафе
- Зал для вечеринок
- Клуб здоровья
- Спа-центр, сауна и паровая баня
- Фитнес-центр
- Беговая дорожка
- Теннисный корт
- Корт для паддла и бадминтона
- Площадка для барбекю
- Детская игровая площадка

Высотный комплекс Jewelz расположен в 9 км от моря в оживленном районе Дубая Arjan, где созданы все условия для работы, отдыха и развлечений. Удобная транспортная развязка позволяет легко добраться в любой район города.

В шаговой доступности есть большой медицинский центр, кафе и элитные рестораны. Любителей активного шопинга ждет множество торговых центров вокруг. В 4 минутах находится одна из главных достопримечательностей Дубая – самый крупный в мире парк цветов Dubai Miracle Garden.

Здесь созданы все условия не только для работы и отдыха, но и для учебы. В 3 минутах ходьбы от комплекса находятся школы и детские сады.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Активное развитие района Arjan, где находится жилой комплекс Jewelz, оставляет широкие возможности бизнесу для инвестиций. Поэтому апартаменты в этом районе Дубая будут всегда в цене.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Панорамная квартира премиум-класса!
Дубай, ОАЭ
от € 285,434
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Однокомнатная квартира
  • Размер - 373 кв. Фута
  • Количество спален - Студия
  • Количество ванных комнат - 1 ванна
  • 20 минут от центра города
  • 15 минут от аэропорта
  • без мебели
  • Арендованный
  • Ссылка №. COIN-IDSO-73

особенности

Нет балкона

1 парковочное место

Прямо за Сук Экстра

 

О районе

Дубайский Силиконовый Оазис - это город в городе “, и когда это интегрированное сообщество в Дубае, вы знаете, что в нем будет все, что вам нужно. Переезд в Силиконовый Оазис имеет свои преимущества. Он предлагает сбалансированный образ жизни с выделенными коммерческими пространствами и множеством жилых объектов на выбор. Его бесшовная сеть дорог и определенных суб-сообществ внутри делают его комфортным и хорошо связанным районом Дубая для проживания. Сообщество в Silicon Oasis Dubai расположено на трех основных частях: парк инновационных технологий, сообщества вилл в технологическом парке, и жилые башни, разбросанные по всей области с ассортиментом роскошных квартир.

 
Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект состоит из вилл и таунхаусов, окруженных многочисленными парками, зелеными насаждениями и общественными пространствами. Комплекс находится рядом с автомагистралью Umm Suqeim Street в районе Akoya, благодаря чему отсюда удобно добраться в любой район Дубая.

Во всех домах есть оборудованные ванные комнаты, отдельный кабинет для работы и уютная гостиная.

Экологически чистая среда, высокий уровень безопасности, просторные помещения и различные удобства обеспечат лучшие условия для отдыха детей и их родителей.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства проекта: кондиционеры, кинотеатр, студия йоги, детский сад, охрана, видеонаблюдение, магазин, волейбольная и баскетбольная площадки, клуб поло и конного спорта.

Расположение и объекты поблизости
  • Akoya O2 Oxygen Damac Shopping Mall - 3,6 км
  • Школа - 3 км
  • Банкомат - 3,6 км
  • Бурдж-Халифа - 43,2 км
  • Аптека - 3,6 км
  • Аэропорт - 50 км
  • Al Qudra Native Planting - 10 км
  • Море - 33 км.
Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 4bdr+maid
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Основные моменты; - Комплекс оснащен новейшими удобствами - Расположен в Madinat JL - Предлагает вдохновляющие виды на окружающие ландшафты - Курортная жизнь с очарованием старого города Удобства и услуги; - 4 спальни - 5 ванн - Без мебели - Размер: 2752 квадратных футов - Дамская туалетная комната - Прачечная - Гардеробная - Гостиная - Комната для прислуги - Рестораны и магазины - Спортзал - Медицинский центр - Детская игровая площадка - Парки и зона отдыха - Рестораны и кафе - Бассейн - Площадка для барбекю - Велосипедная и беговая дорожка - Спа и сауны - Водная активность - Школа и институт Ближайший район; - Аль-Суфух - 1,7 км - Умм Сукейм - 2,2 км - Сады Суфух - 2,6 км - Проспекты Акации - 2,7 км

Месторасположение:

- 10 мин до пляжа
- 15-20 мин до Дубай Марины и Пальм Джумейры
- 15-20 мин до Дубай Молл и Бурдж Кхалифы
- 15 мин до Эмирейтс Молл

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