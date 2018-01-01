Резиденция Современная и уютная квартира!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.



Современная и уютная квартира с удобной локацией.



Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!



Мы предоставим Вам:



- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;

- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;

- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;

- Бесплатное юридическое сопровождение;

- Гарантию безопасности переводов при сделке;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;

- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.



Oakwood Residency расположен в деловом центре International Media Production Zone (IMPZ). Проект разработан строительными компаниями Deyaar Development PJSC и Dubai Properties Group, входящими в десятку лучших.



Апартаменты оснащены одной или двумя ванными комнатами и одной дамской комнатой. Также есть гостиная и обеденная зоны, жилая площадь соединена с кухней закрытого плана. В спальне полноразмерные стеклянные двери, которые ведут на балкон с видом на городской пейзаж



УДОБСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА:



- бассейны на крыше;

- полностью оборудованный тренажерный зал;

- фитнес-центр;

- зона барбекю;

- сауна и паровая баня для мужчин и женщин;

- подземная парковка;



УДОБСТВА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:



- прибрежное место для отдыха La Mer by Meraas

- Dubai Mall (20 минут езды);

- Burj Al Arab (20 минут езды);

- парк Safa (30 минут езды);

- первый в истории музей селфи (15 минут езды);

- Dubai Butterfly Garden (15 минут езды);

- крытый горнолыжный курорт в Ski Dubai (20 минут езды);

- самое высокое колесо обозрения в мире Ain Dubai (20 минут езды).



Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.



С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!