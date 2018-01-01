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Резиденция Современная и уютная квартира!

Dubai Production City, ОАЭ
от € 155,328
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Резиденция Современная и уютная квартира!
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О комплексе

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Современная и уютная квартира с удобной локацией.

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Oakwood Residency расположен в деловом центре International Media Production Zone (IMPZ). Проект разработан строительными компаниями Deyaar Development PJSC и Dubai Properties Group, входящими в десятку лучших.

Апартаменты оснащены одной или двумя ванными комнатами и одной дамской комнатой. Также есть гостиная и обеденная зоны, жилая площадь соединена с кухней закрытого плана. В спальне полноразмерные стеклянные двери, которые ведут на балкон с видом на городской пейзаж

УДОБСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА:


- бассейны на крыше;
- полностью оборудованный тренажерный зал;
- фитнес-центр;
- зона барбекю;
- сауна и паровая баня для мужчин и женщин;
- подземная парковка;

УДОБСТВА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:


- прибрежное место для отдыха La Mer by Meraas
- Dubai Mall (20 минут езды);
- Burj Al Arab (20 минут езды);
- парк Safa (30 минут езды);
- первый в истории музей селфи (15 минут езды);
- Dubai Butterfly Garden (15 минут езды);
- крытый горнолыжный курорт в Ski Dubai (20 минут езды);
- самое высокое колесо обозрения в мире Ain Dubai (20 минут езды).

Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.


С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Местонахождение новостройки
Dubai Production City, ОАЭ
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Резиденция Современная и уютная квартира!
Dubai Production City, ОАЭ
от € 155,328
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Studio | The Highbury | MBR City
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить студию, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington

Основные моменты;

  • Легкий доступ к ключевым достопримечательностям и направлениям
  • Лучшие удобства и услуги доступны в разработке
  • Роскошная отделка и креативный дизайн резиденций в сервисе
  • Зеленая среда окружена захватывающими видами

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 425 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с бассейнами и развлекательным центром рядом с Пальмой Джумейра и Дубай Марина, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются различные апартаменты с собственными бассейнами (9 м2 - 23 м2).

Резиденция располагает джакузи, оздоровительным клубом, зеленой зоной, зоной барбекю, парковкой, кинотеатром на открытом воздухе, парной и сауной, бассейнами для детей и взрослых с водными украшениями, детской площадкой, развлекательным центром.

Окончание строительства - июнь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-аль-Араб - 5-10 минут
  • Пальма Джумейра - 5-10 минут
  • Дубай Марина - 5-10 минут
  • Бизнес Бэй - 15-20 минут
  • Даунтаун Дубай - 15-20 минут
  • Бурдж Халифа - 15-20 минут
  • Экспо 2020 - 15-20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15-20 минут
Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Дубай, ОАЭ
Застройщик: DOM REAL ESTATE

CANAL HEIGHTS - это люксовый жилой комплекс из двух башен от ведущего застройщика DAMAC совместно со швейцарским ювелирным брендом de Grisogono
Busines Bay
От застройщика предоставляется беспроцентная рассрочка на весь срок строительства 80/20

Стартовая цена / площадь 
- Студия от 340000 $ / 41,3 м2
- 1BR от 455000 $ / 56,7 м2
- 2BR от 935000 $ / 122 м2

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