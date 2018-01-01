Резиденция Современная и уютная квартира!
О комплексе
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.
Современная и уютная квартира с удобной локацией.
Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Oakwood Residency расположен в деловом центре International Media Production Zone (IMPZ). Проект разработан строительными компаниями Deyaar Development PJSC и Dubai Properties Group, входящими в десятку лучших.
Апартаменты оснащены одной или двумя ванными комнатами и одной дамской комнатой. Также есть гостиная и обеденная зоны, жилая площадь соединена с кухней закрытого плана. В спальне полноразмерные стеклянные двери, которые ведут на балкон с видом на городской пейзаж
УДОБСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА:
- бассейны на крыше;
- полностью оборудованный тренажерный зал;
- фитнес-центр;
- зона барбекю;
- сауна и паровая баня для мужчин и женщин;
- подземная парковка;
УДОБСТВА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:
- прибрежное место для отдыха La Mer by Meraas
- Dubai Mall (20 минут езды);
- Burj Al Arab (20 минут езды);
- парк Safa (30 минут езды);
- первый в истории музей селфи (15 минут езды);
- Dubai Butterfly Garden (15 минут езды);
- крытый горнолыжный курорт в Ski Dubai (20 минут езды);
- самое высокое колесо обозрения в мире Ain Dubai (20 минут езды).
Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!