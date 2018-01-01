Резиденция Апартаменты в уникальном проекте!

Апартаменты в уникальном проекте в окружении парков по выгодной цене, с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.



Апартаменты в уникальном проекте в окружении пышных парков.



Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!



Мы предоставим Вам:



- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;

- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;

- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;

- Бесплатное юридическое сопровождение;

- Гарантию безопасности переводов при сделке;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;

- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.



Элитный жилой комплекс MAG 5 Boulevard расположен на самом юге Дубая, в окружении зеленых, пышных парков. Состоит из квартир нового поколения, которые будут идеальны для создания комфортного образа жизни.



В наличии студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, которые имеют очень элегантный и стильный дизайн и оснащены всеми удобствами.Такими как:



-беговые и велосипедные дорожки;

-игровые площадки для детей;

-общественные и торговые площади;

-бассейны и сауна;

-современный тренажерный зал.

-рестораны и кафе;

-балкон и парковочные места для каждой квартиры;

-элегантно оформленный ландшафтный дизайн.



ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ:



Пальма Джумейра — 29 мин.

Международный аэропорт Аль-Мактум — 20 мин.;

Центр Дубая – 30 мин.;

ботанические сады и органические фермы;

рестораны, кафе и торговые центры.



ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:



▪ Рентабельность инвестиций от 6%

▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления

▪ Беспроцентная рассрочка

▪ Комиссия 0%

▪ Высокий спрос арендаторов

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости.



Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!

