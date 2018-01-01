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Резиденция Апартаменты в уникальном проекте!

Дубай, ОАЭ
от € 174,880
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Резиденция Апартаменты в уникальном проекте!
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О комплексе

Апартаменты в уникальном проекте в окружении парков по выгодной цене, с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.

Апартаменты в уникальном проекте в окружении пышных парков.

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Элитный жилой комплекс MAG 5 Boulevard расположен на самом юге Дубая, в окружении зеленых, пышных парков. Состоит из квартир нового поколения, которые будут идеальны для создания комфортного образа жизни.

В наличии студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, которые имеют очень элегантный и стильный дизайн и оснащены всеми удобствами.Такими как:

-беговые и велосипедные дорожки;
-игровые площадки для детей;
-общественные и торговые площади;
-бассейны и сауна;
-современный тренажерный зал.
-рестораны и кафе;
-балкон и парковочные места для каждой квартиры;
-элегантно оформленный ландшафтный дизайн.

ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ:


Пальма Джумейра — 29 мин.
Международный аэропорт Аль-Мактум — 20 мин.;
Центр Дубая – 30 мин.;
ботанические сады и органические фермы;
рестораны, кафе и торговые центры.

ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:


▪ Рентабельность инвестиций от 6%
▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления
▪ Беспроцентная рассрочка
▪ Комиссия 0%
▪ Высокий спрос арендаторов
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости.

Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Апартаменты в уникальном проекте!
Дубай, ОАЭ
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Акция: Распродажа
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Район: Крик-Харбор
Подлокация: Surf at Creek Beach Building 1
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Просмотр: просмотр сообщества Парковка: 1

Этаж: На верхнем этаже
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
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Застроенная площадь: 987 кв. футов.
 
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В проекте 4 башни-небоскреба с кафе, лаунж-зонами, апартаментами.

Жилой комплекс с элитными и просторными меблированными апартаментами, в престижном районе, рядом с городскими достопримечательностями.

Захватывающий вид на несколько интересных объектов: Персидский залив, водный канал Dubai Canal, парк Safa, гавань Dubai Marina.

Расположение и объекты поблизости
  • 9 минут до торгового центра Дубай Молл/небоскреба Бурдж Халифа
  • 10 минут до торгового центра Mall of the Emirates
  • 9 минут до пляжа
  • 13 минут - Международный аэропорт Дубая
  • 10 минут до международной школы
  • 14 минут до Бурдж Аль Араб
  • 16 минут до гавани Дубая
  • 8 минут до Всемирного торгового центра Дубая
  • 20 минут до супермаркета.
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Застройщик: Address Property

Sterling by OMNIYAT - это роскошный жилой комплекс, состоящий из 2 потрясающих башен-близнецов, расположенных в самом сердце Дубая, между районом Бурдж-Халифа и Дубайским водным каналом.

С фасадом, отделанным матовым серебром, платиновые башни-близнецы Sterling выделяются как жемчужины Дубая, отражая жизнь города и сверкая его огнями и звездами в темноте ночи.

ВЛАДЕНИЕ

Собственность

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

• Башни-близнецы под названием Ист-Хаус и Вест-Хаус

• в 5 минутах ходьбы от торгового центра Dubai Mall и в 3 минутах от набережной Дубайского водного канала

• в 15 минутах езды от международного аэропорта Дубая

• Легкий доступ к Шейх Зайд-роуд, Аль-Хайл-роуд и Эмирейтс-роуд

• Высококачественная отделка в местах общего пользования и внутренних помещениях

• Потрясающий вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая

• Жилой комплекс с башнями-близнецами, мансардами и ограниченной коллекцией просторных садовых единиц, роскошная редкость в районе Бурдж-Халифа.

• 3 пассажирских лифта и 1 служебный лифт на башню

• Специальные удобства для каждой башни

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРТАМЕНТОВ
• Лифты расположены в углу, что обеспечивает конфиденциальность и спокойствие.
• Просторные апартаменты
• Высокий потолок 3 м во всей квартире
• Мраморные полы во всей квартире
• Отделанные мрамором стены на кухне и в главной ванной комнате
• Двойное остекление во всю высоту с немецкой подъемно-раздвижной фасадной системой Wicona
• Большие террасы со стеклянными балюстрадами и прямым доступом из гостиной и спален
• Отсутствие колонн или препятствующих конструкций во внутренних помещениях
• Изготовленные на заказ и встроенные шкафы и гардеробные со встроенным освещением и зеркалами во весь рост
• Высококачественная европейская бытовая техника - газовая варочная панель Siemens, газовая духовка Siemens, встроенный холодильник / морозильник SMEG, встроенная посудомоечная машина SMEG, встроенная плита SMEG.
• Современная итальянская кухня с кварцевыми столешницами и барной стойкой для завтрака
• Сантехника Bagno Design
• Туалетный столик с двойными раковинами
• Главная ванная комната оборудована тропическим душем и ванной
• Система домашней автоматизации с включенным освещением, кондиционером, шторами и AV
• Резиденции полностью подключены к высокоскоростному Интернету и телефону

СЕРВИСЫ В БАШНЯХ
• 24-часовой консьерж, охрана и услуги парковщика
• 30-метровый открытый бассейн с зоной отдыха 
• 2 красивых ландшафтных сада с зонами отдыха и развлечений
• Многофункциональная комната с выходом в сад на подиуме
•  Полностью оборудованный тренажерный зал и раздевалка

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
• Студия - 1 парковочное место
•1 спальня - 1 парковочное место
• 2 спальни - 1 парковочное место
• 3 спальни - 2-3 парковочных места*
• 4 спальни - 2-3 парковочных места*
• Пентхаус - 4-6 парковочных мест*
• Садовые участки - 1 парковочное место
• Лофты - 1 парковочное место
• Таунхаусы - 2-3 парковочных места*

* В зависимости от размера квартиры

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