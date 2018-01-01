Резиденция Апартаменты в уникальном проекте!
О комплексе
Апартаменты в уникальном проекте в окружении парков по выгодной цене, с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
Апартаменты в уникальном проекте в окружении пышных парков.
Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Элитный жилой комплекс MAG 5 Boulevard расположен на самом юге Дубая, в окружении зеленых, пышных парков. Состоит из квартир нового поколения, которые будут идеальны для создания комфортного образа жизни.
В наличии студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, которые имеют очень элегантный и стильный дизайн и оснащены всеми удобствами.Такими как:
-беговые и велосипедные дорожки;
-игровые площадки для детей;
-общественные и торговые площади;
-бассейны и сауна;
-современный тренажерный зал.
-рестораны и кафе;
-балкон и парковочные места для каждой квартиры;
-элегантно оформленный ландшафтный дизайн.
ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ:
Пальма Джумейра — 29 мин.
Международный аэропорт Аль-Мактум — 20 мин.;
Центр Дубая – 30 мин.;
ботанические сады и органические фермы;
рестораны, кафе и торговые центры.
ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
▪ Рентабельность инвестиций от 6%
▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления
▪ Беспроцентная рассрочка
▪ Комиссия 0%
▪ Высокий спрос арендаторов
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости.
Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!