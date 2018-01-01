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Резиденция Уникальная квартира с шикарным видом на море!

Дубай, ОАЭ
от € 473,305
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Резиденция Уникальная квартира с шикарным видом на море!
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О комплексе

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Уникальная квартира прямо на берегу Персидского залива с видом на море!

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!

Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Жилой Комплекс расположен на берегу Персидского залива. На данный момент является самым высоким жилым комплексом. Первая башня, возвышающаяся в новом жилом районе Dubai Maritime City, ANWA - это место, где вы можете отключиться и при этом оставаться в центре всего происходящего. Из всех апартаментов открывается вид на море.

Жителям Anwa by Omniyat будут доступны бассейн, спортивный зал, сады для занятий спортом и комфортного отдыха.

ПЛЮСЫ И УДОБСТВА:


- пейзажный бассейн;
- детская игровая площадка и бассейн;
- терраса с подогревом;
- красивые ландшафтные сады;
- детская игровая зона;
- пристань для яхт.

ПЛЮСЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:


- 15 минут до центра Дубая;
- 25 минут до Дубай Марина;
- 15 минут до аэропорта.

Недалеко от Anwa by Omniyat в других секторах полуострова расположены морская академия, музей, центр океанографии. Также на полуострове развит активный отдых, включающий дайвинг, яхт-спорт и другие развлечения. В шаговой доступности находится пляж и набережная.

До ближайших школ, детских садов, медицинских учреждений можно доехать на автомобиле за несколько минут.

Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция располагает зоной отдыха, парной и сауной, бассейном, зоной барбекю, ухоженным садом, консьержем.

Окончание строительства - январь 2028 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Море - 150 метров
  • Школа - 3 км
  • Аптека - 1 км
  • Торговый центр - 3 км
  • Бурдж Халифа - 21 км
  • Аэропорт - 32 км
Многоквартирный жилой дом 3BR | ORB Tower | District One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как Башня ORB по району 1.

Удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2690 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • оформление
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Услуги;

  • Хрустальная лагуна и пляж
  • Частный доступ к пляжу
  • Обилие зеленых насаждений
  • Велосипедная дорожка
  • аптека
  • Оздоровительный клуб на крыше
  • Детский сад
  • Boardwalk
  • Семейный
  • Частное сообщество

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
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