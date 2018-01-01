Резиденция Уникальная квартира с шикарным видом на море!

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Уникальная квартира прямо на берегу Персидского залива с видом на море!



Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!



Мы предоставим Вам:

- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;

- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;

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- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.



Жилой Комплекс расположен на берегу Персидского залива. На данный момент является самым высоким жилым комплексом. Первая башня, возвышающаяся в новом жилом районе Dubai Maritime City, ANWA - это место, где вы можете отключиться и при этом оставаться в центре всего происходящего. Из всех апартаментов открывается вид на море.



Жителям Anwa by Omniyat будут доступны бассейн, спортивный зал, сады для занятий спортом и комфортного отдыха.



ПЛЮСЫ И УДОБСТВА:



- пейзажный бассейн;

- детская игровая площадка и бассейн;

- терраса с подогревом;

- красивые ландшафтные сады;

- детская игровая зона;

- пристань для яхт.



ПЛЮСЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:



- 15 минут до центра Дубая;

- 25 минут до Дубай Марина;

- 15 минут до аэропорта.



Недалеко от Anwa by Omniyat в других секторах полуострова расположены морская академия, музей, центр океанографии. Также на полуострове развит активный отдых, включающий дайвинг, яхт-спорт и другие развлечения. В шаговой доступности находится пляж и набережная.



До ближайших школ, детских садов, медицинских учреждений можно доехать на автомобиле за несколько минут.



Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!