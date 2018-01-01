Резиденция Уникальная квартира с шикарным видом на море!
О комплексе
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Уникальная квартира прямо на берегу Персидского залива с видом на море!
Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
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- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Жилой Комплекс расположен на берегу Персидского залива. На данный момент является самым высоким жилым комплексом. Первая башня, возвышающаяся в новом жилом районе Dubai Maritime City, ANWA - это место, где вы можете отключиться и при этом оставаться в центре всего происходящего. Из всех апартаментов открывается вид на море.
Жителям Anwa by Omniyat будут доступны бассейн, спортивный зал, сады для занятий спортом и комфортного отдыха.
ПЛЮСЫ И УДОБСТВА:
- пейзажный бассейн;
- детская игровая площадка и бассейн;
- терраса с подогревом;
- красивые ландшафтные сады;
- детская игровая зона;
- пристань для яхт.
ПЛЮСЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:
- 15 минут до центра Дубая;
- 25 минут до Дубай Марина;
- 15 минут до аэропорта.
Недалеко от Anwa by Omniyat в других секторах полуострова расположены морская академия, музей, центр океанографии. Также на полуострове развит активный отдых, включающий дайвинг, яхт-спорт и другие развлечения. В шаговой доступности находится пляж и набережная.
До ближайших школ, детских садов, медицинских учреждений можно доехать на автомобиле за несколько минут.
Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!