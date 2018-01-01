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Резиденция Квартира на берегу Дубайского канала!

Дубай, ОАЭ
от € 235,151
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Резиденция Квартира на берегу Дубайского канала!
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О комплексе

Бесплатный подбор недвижимости. Помощь с оформлением резидентской визы. Юридическое сопровождение в подарок!

Апартаменты Azizi Riviera на берегу Дубайского канала.

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!

Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Azizi Riviera - масштабный комплекс, своеобразный город в городе, который называют "аналогом Французской Ривьеры в Персидском заливе", расположен на берегу Дубайского канала.

Комплекс включает 71 современнейшее жилое здание разной этажности, высотные 4- и 5-звездочные отели, торгово-развлекательный комплекс, спортивный центр, площадь с «танцующими фонтанами», 4-километровую набережную, искусственный лыжный склон, яхтенную гавань, ландшафтные сады, парки, станцию метро, кинотеатры, магазины, школы, больницы и другие современные удобства.

Azizi Riviera предлагает роскошные апартаменты класса люкс - студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями и великолепные пентхаусы с террасами на крышах. Пространство апартаментов визуально увеличивают панорамные окна, из которых открывается вид на Дубайский канал и инфраструктуру комьюнити.

Комплекс является частью района Meydan One и находится недалеко от улиц Al Khail Rd и Al Ain – Dubai Rd. Отсюда можно за 10 минут добраться до туристического района Downtown Dubai и офисов Business Bay и DIFC.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
- Dubai Opera и Dubai Mall – 10 минут;
- Al Quoz Pond Park – 15 минут;
- Заповедник дикой природы Ras al Khor Wildlife Sanctuary – 15 минут;
- The Track Meydan Golf и ипподрома Meydan –20 минут;
- Dubai International Airport – 20 минут.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Недвижимость комплекса Azizi Riviera подходит для инвестирования. Жилые помещения комплекса станут комфортным местом для проживания деловых людей, молодых пар и семей с детьми.
- Рентабельность инвестиций по району Mohammed Bin Rashid City достигает 6%

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости.

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, НАЙДЁМ ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция Квартира на берегу Дубайского канала!
Дубай, ОАЭ
от € 235,151
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Другие комплексы
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра. известный как Верде Собхой

Основные моменты;

  • Первоклассные удобства и эксклюзивные услуги
  • Близко ко многим потенциальным достопримечательностям и ключевым точкам доступа
  • Доступны простые и привлекательные варианты плана платежей
  • Электрический район с отдыхом и гостеприимством
  • Легкий доступ к станции метро Sheikh Zayed Road и Metro

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 734 кв.
  • Порошковая комната
  • полезность
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Доступ к пляжу
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Супермаркет и торговый центр
  • Общественный зал
  • Беговые, беговые и велосипедные дорожки
  • Зона отдыха
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги и медитации
  • Район барбекю
  • Конференц-зал

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 5BR | Melrose Estates | Damac Hills
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам удивительные 5-комнатные лимитированные виллы для гольфа, расположенные в Melrose Estates, Damac Hills, Dubai.

Melrose Estates от Damac Properties разработана, чтобы уловить суть жизни в калифорнийском стиле. Окруженный пышной зеленой открытой площадкой и в непосредственной близости от 18-луночного поля для гольфа, разработка ставит все правильные поля

Основные моменты;

  • Премиум интерьеры с исключительной посадкой и отделкой
  • Дома с великолепным видом на окрестности
  • Привлекательный и гибкий 2-летний план платежей
  • Часть динамичного и космополитического сообщества

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 10%
  • После передачи – 40%

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 6,112 кв.
  • 2 парковочных места
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Водитель rom
  • Зона хранения
  • Лестница
  • Прогулка в шкафчике
  • Сад и Газон
  • кладовая
  • Игровая комната
  • крыша
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Зона йоги и медитации
  • Школьный детский сад и институт

Расположение рядом;

  • Дубайский клуб поло и конного спорта – 10 минут
  • Клуб конного спорта и поло плантации – 10 минут
  • Дубайский автодром – 10 минут
  • Глобальная деревня – 15 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Victoria в экологически чистом районе с водоемами, парками, спортивными площадками, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Комьюнити Victoria – это жилой проект, располагается на отдаленной от городской суеты территории Dubailand, в районе Damac Hills 2.

Проект представляет собой комфортабельные виллы с 3-4 спальнями и таунхаусы от 1-6 спальнями. Внешний фасад жилых объектов выполнен в современном стиле, а во внутренней отделке интерьеров использованы теплые пастельные тона.

Удобства и оснащение в доме

К услугам жильцов комплекса также предоставляются общие удобства территории: озера и парки, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, сад бабочек, общественный амфитеатр, кинотеатры, беговые и велосипедные дорожки, пляжная зона отдыха, ферма с животными, служба охраны.

Преимущества

Район Damac Hills 2 подходит для проживания людей, ценящих экологическую привлекательность территории, спокойствие и быстрый доступ к инфраструктурным объектам.

Средний показатель ROI на виллы и таунхаусы по району Damac Hills 2 составляет 5%, покупка жилья в комьюнити Victoria может стать выгодным вложением для инвестора.

Расположение и объекты поблизости

Территория, на которой располагается комплекс, представляет собой район с искусственными водоемами, парковыми зонами, спортивными площадками и инфраструктурными объектами. В 5 минутах езды от комплекса находится общественный центр, где расположены супермаркет Carrefour, рестораны Nay Oxygen Cafe & Restaurant, Dough Me Nation и Altoot Alabyad Truck Food.

Общественный транспорт в Damac Hills 2 пока не развит, поэтому жильцам предлагается пользоваться личным автомобилем или услугами такси.

Дорога до крупных торговых центров от вилл Victoria составит около 30 минут. За это время можно доехать до Dubai Outlet Mall, Cityland Mall или LuLu Hypermarket. Также, в получасе езды от комьюнити находятся развлекательные объекты, такие как:

  • поле для гольфа Trump International Golf Club;
  • стадион Dubai Rugby Sevens;
  • поло и конный клубы Plantation Equestrian and Polo Club;
  • развлекательный городок Global Village;
  • крытый парк с аттракционами IMG Worlds of Adventure.

До Downtown Dubai с основными достопримечательностями дорога от комьюнити составляет около 35 минут, до аэропортов DXB и Al Maktoum – 40 минут, а до ближайших пляжей ехать придется около 45 минут.

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