Резиденция Квартира на берегу Дубайского канала!
Дубай, ОАЭ
от € 235,151
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О комплексе
Бесплатный подбор недвижимости. Помощь с оформлением резидентской визы. Юридическое сопровождение в подарок!
Апартаменты Azizi Riviera на берегу Дубайского канала.
Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Azizi Riviera - масштабный комплекс, своеобразный город в городе, который называют "аналогом Французской Ривьеры в Персидском заливе", расположен на берегу Дубайского канала.
Комплекс включает 71 современнейшее жилое здание разной этажности, высотные 4- и 5-звездочные отели, торгово-развлекательный комплекс, спортивный центр, площадь с «танцующими фонтанами», 4-километровую набережную, искусственный лыжный склон, яхтенную гавань, ландшафтные сады, парки, станцию метро, кинотеатры, магазины, школы, больницы и другие современные удобства.
Azizi Riviera предлагает роскошные апартаменты класса люкс - студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями и великолепные пентхаусы с террасами на крышах. Пространство апартаментов визуально увеличивают панорамные окна, из которых открывается вид на Дубайский канал и инфраструктуру комьюнити.
Комплекс является частью района Meydan One и находится недалеко от улиц Al Khail Rd и Al Ain – Dubai Rd. Отсюда можно за 10 минут добраться до туристического района Downtown Dubai и офисов Business Bay и DIFC.
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
- Dubai Opera и Dubai Mall – 10 минут;
- Al Quoz Pond Park – 15 минут;
- Заповедник дикой природы Ras al Khor Wildlife Sanctuary – 15 минут;
- The Track Meydan Golf и ипподрома Meydan –20 минут;
- Dubai International Airport – 20 минут.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Недвижимость комплекса Azizi Riviera подходит для инвестирования. Жилые помещения комплекса станут комфортным местом для проживания деловых людей, молодых пар и семей с детьми.
- Рентабельность инвестиций по району Mohammed Bin Rashid City достигает 6%
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости.
ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, НАЙДЁМ ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Дубай
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