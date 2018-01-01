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Вилла Элитный проект с видом на море в Бодруме

Derekoey, Турция
от € 1,095,707
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Вилла Элитный проект с видом на море в Бодруме
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О комплексе

Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE!

Наш проект расположен в элитном районе Гюмюлюк региона  Бодрум.

Район Гюмюшлюк — это отличное место для спокойной и комфортной жизни. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура для качественной жизни – отели различной звездности, рестораны (особенно с рыбной кухней), магазины, кафе, бары, медицинские и образовательные учреждения, торговые центры. Пляжи района имеют пологий вход в воду и по праву считаются одними из лучших в городе.

FOA MARE привлекателен как для жизни, так и для инвестиций. Объекты-аналоги в данном районе уже на текущий момент стоят в среднем на 400-700 тыс.дол. дороже!

Технические характеристики вилл:

Каждая вилла расположена на собственном земельном участке общей площадью 7 500 кв.м., на территории этого участка расположен открытый бассейн площадью 30 кв.м., размером 10х3 м. и глубиной 1,8 м.

В проекте строительства предусмотрены разные планировки вилл, в зависимости от выбранной Вами планировки/виллы площадь (брутто) варьируется от 390 до 460 кв.м.

Вилла сдаётся собственнику с чистовой отделкой (под ключ) и бытовой техникой фирмы Gaggenau или Miele (вытяжка, посудомоечная машина, варочная панель и духовой шкаф). Также во всех виллах установлена система «теплый» пол. По желанию покупателя, застройщик может также предоставить 3 разных варианта меблировки. Высота потолков во всех вилах 3.10 – 3.20 метров.

В проекте также предусмотрен ландшафтный дизайн: на участке уже растут оливковые деревья возрастом от 400 до 1100 лет (все деревья с документами)

Каждый участок огорожен забором высотой 1,8 метров, по желанию покупателя застройщик может заменить этот забор зелёным ограждением (деревья/декоративный кустарник)

Что касается документарной части: застройщик заключает с покупателем нотариальный договор купли-продажи, с которым может подаваться на гражданство. Документы по объекту (тапу) будут готовы и выданы в течение 2 месяцев.

Позвольте себе насладиться роскошью и комфортном с FOA MARE уже сейчас!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 460.0
Цена за м², € 2 382
Цена квартиры, € 1 095 707
Местонахождение новостройки
Derekoey, Турция
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Вилла Элитный проект с видом на море в Бодруме
Derekoey, Турция
от € 1,095,707
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Другие комплексы
Вилла LARES VİLLAS
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Сдача в: 2023
Застройщик: geylan company ( lares villas )

                LARES VILLAS - это два отдельных проекта, состоящих из 10 и 24 роскошных вилл в Анталии. Он осуществляется по гарантии GEYLAN COMPANY. Это виллы с высокой степенью безопасности. Каждая вилла имеет частный бассейн. Есть 5 спален и гостиная. во всех спальнях есть ванная комната и гардеробная.. Виллы двухэтажные, а высота пола 360/320. Виллы имеют специальное освещение внутри, снаружи и в саду. Первоклассные материалы используются на кухне и в ванных комнатах. Дизайн интерьера вилл был сделан архитекторами интерьера. Виллы предлагают высокое качество, безопасные и приятные жилые помещения
Вилла Modern Consept Luxury Villas,Çekmeköy
Resadiye Mahallesi, Турция
от € 2,451,644
450–1 010 м² 4 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с гордостью представляет на ваш вкус самый престижный проект Турции, Konakları. Проект, который состоит только из 85 частных особняков на 100 000 м ² земли, представляет собой лес с 60 000 м ² нетронутых, многовековых деревьев. включает в себя поле. Благодаря зеленой площади площадью 75 000 квадратных метров, это один из самых экологически чистых проектов в нашей стране. В Стамбуле вас ждут самые красивые города мира, великолепные особняки, оснащенные уникальной красотой традиционной европейской классической архитектуры и всеми необходимыми вещами современной эпохи, их уважаемые владельцы.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- крытый и открытый бассейны олимпийского размера
- Спа
-Gyms
- пруды
- Кинотеатры
-Игровые залы
- Социальный клуб
- Магазины
- Кафе
- Открытое спортивное поле
- Крытое баскетбольное поле
-Магазин ( "Макроцентр" )
- Итальянский ресторан
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
-Эта вилла с прекрасным дизайном, расположенная в Каргыджаке, Аланья, может похвастаться современной архитектурой в окружении естественных зеленых зон.   Отдельно стоящая частная вилла с прекрасным панорамным видом на город Аланью и природу. Эта вилла с 5 спальнями предлагает жилую площадь 350 кв.м на 3 этажах, а общая площадь земли составляет 360 кв.м.   Вилла предлагает частные объекты для отдыха и развлечений, такие как бассейн и шезлонги вокруг бассейна, сауна, из больших окон которой открывается великолепный вид, паровая баня и ландшафтный сад.   Это идеальное вложение для покупателей недвижимости, которые хотят остаться надолго и имеют инвестиционные возможности.   Для получения дополнительной информации об этой вилле свяжитесь с офисом недвижимости Basic Apartment в Турции.
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