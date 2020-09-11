Tourist_complex Для проживания или для инвестиций !

НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 85.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДАМ ОТ АРЕНДЫ.

Квартиры 1+1, 65 М2 общая площадь, 51 М2 жилая площадь, 1 санузел, 2 балкона

Квартиры 2+1, 110 М2 общая площадь, 80.41 М2 жилая площадь, 2 санузла, 3 балкона

Этажность комплекса: 14

Расстояние до центра Мерсина 40 км.

Пляж с голубым флагом в 150 м

Расстояние до пляжа 350 метров

Расстояние до аэропорта 100 км



Квартиры:

1 или 2 спальни

гостиная со встроенной кухней

встроенный шкаф

Большие окна

2-камерный стеклопакет

Вид на море и бассейн

Инфраструктура комплекса:

Дизайнерский ландшафт

Паркинг

Генератор

Бассейн

Аквапарк

Зоны отдыха

Детская игровая площадка

Лифта 2

Кафе-бары

Рестораны

Футбольная площадка

Фитнес-центр

Ресепшн

Собственный выход к пляжу

Площадка для гольфа

Сауна

Хамам

Теплоизоляция имеется на всех фасадах здания

Первый взнос 50 %, остальное беспроцентная рассрочка на 20 месяцев

Начало строительства: Январь 2023 г.

Окончание строительства: Август 2024 г.