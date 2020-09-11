Tourist_complex Для проживания или для инвестиций !
О комплексе
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 85.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДАМ ОТ АРЕНДЫ.
Квартиры 1+1, 65 М2 общая площадь, 51 М2 жилая площадь, 1 санузел, 2 балкона
Квартиры 2+1, 110 М2 общая площадь, 80.41 М2 жилая площадь, 2 санузла, 3 балкона
Этажность комплекса: 14
Расстояние до центра Мерсина 40 км.
Пляж с голубым флагом в 150 м
Расстояние до пляжа 350 метров
Расстояние до аэропорта 100 км
Квартиры:
1 или 2 спальни
гостиная со встроенной кухней
встроенный шкаф
Большие окна
2-камерный стеклопакет
Вид на море и бассейн
Инфраструктура комплекса:
Дизайнерский ландшафт
Паркинг
Генератор
Бассейн
Аквапарк
Зоны отдыха
Детская игровая площадка
Лифта 2
Кафе-бары
Рестораны
Футбольная площадка
Фитнес-центр
Ресепшн
Собственный выход к пляжу
Площадка для гольфа
Сауна
Хамам
Теплоизоляция имеется на всех фасадах здания
Первый взнос 50 %, остальное беспроцентная рассрочка на 20 месяцев
Начало строительства: Январь 2023 г.
Окончание строительства: Август 2024 г.