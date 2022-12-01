Жилой комплекс Премиальный комплекс с удобной локацией
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Oba Park Point - новый премиальный комплекс в городе Аланья, в престижном районе Оба, на побережье Средиземного моря.
Район Оба имеет очень развитую инфраструктуру, но в то же время является одним из самых спокойных и экологически чистых. Здесь находится наибольшее количество торговых центров: ТЦ Alanyum, гипермаркет Metro, супермаркет строительных материалов Koçtaş, а также рестораны и кафе, аптеки, университет, частные и государственные школы, детские сады, футбольные и волейбольные поля, теннисные корты.
Oba Park Point, состоит из 2-х современных блоков по 4 этажа, выполненных с использованием новейших архитектурных разработок. Квартиры представлены с отделкой под ключ, кухонной мебелью со столешницей из гранита, ванная комната оборудована современной сантехникой, металлическая входная дверь, пластиковые окна с двойным остеклением, точечное освещение.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Фитнес-зал;
- Детская площадка;
- Зона отдыха;
- Зона барбекю;
- Парковка;
- Охрана 24/7
- Камера видеонаблюдения.
Расположение:
Расстояние до больницы: 50 м.
Расстояние до моря: 900м.
Расстояние до центра: 1 км.
Расстояние до аэропорта Газипаша:35 км.
Позвоните или напишите нам, расскажем все о рынке недвижимости в Турции!
Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!