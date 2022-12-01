Жилой комплекс Премиальный комплекс с удобной локацией

Авсаллар, Турция

от € 148,000

Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс, расположенный в самом центре курортного района Авсаллар. Авсаллар - это район Алании, который находится в 23 км от ее центра. Авсаллар знаменит своим песчаным пляжем под названием Incekum. Это уникальный пляж с очень плавным заходом в море и мельчайшим песком, аналогов которому нет на Средиземноморском побережье Турции. Для отдыха и жизни Авсаллар выбирают те, кто предпочитает спойный, размеренный ритм вдали от шума и суеты большого города. Авсаллар - это прекрасное место для отдыха, район окружен сосновыми лесами, благодаря чему здесь чистейший воздух и прекрасная экология. Жилой комплекс находится в центральной части Авсаллара, что является его бесспорным преимуществом: рядом расположились сетевые магазины Migros, Şok, Bim, фермерский рынок, рестораны турецкой и европейской кухни и другие объекты социальной инфраструктуры. Если Вы планируете покупку жилья в Авсалларе для отдыха, жизни или сдачи в аренду - обратите внимание на этот проект, так как он обладает замечательной локацией, а также отличается широкой инфраструктурой. На территории жилого комплекса расположено два жилых блока, а также открытый и крытый бассейны, аквапарк, ухоженный зеленый сад, хамам, тренажерный зал, сауна, детская площадка. Широкая инфраструктура жилого комплекса позволит с удовольствием проводить время и взрослым и детям. Также преимуществом проекта является то, что его локация и концепция пятизвездочного отеля позволят собственникам сдавать квартиры в аренду и получать стабильный высокий доход. Комплекс отличается современной, изысканной архитектурой. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, кухонным гарнитуром, оборудованными санузлами. Вам останется только выбрать мебель, бытовую технику и кондиционеры по своему вкусу. Всего в комплексе представлено 79 квартир 1+1, 15 квартир 2+1, 2 квартиры 2+1 дуплекса, 5 квартир 3+1 дуплекса, 1 квартира 4+1 дуплекс. Этот комплекс сочетает лучший дизайн, комфортные апартаменты, находящийся всего в 700 метрах от моря.