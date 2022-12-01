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Жилой комплекс Премиальный комплекс с удобной локацией

Каракокали, Турция
от € 406,714
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Жилой комплекс Премиальный комплекс с удобной локацией
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О комплексе

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Oba Park Point - новый премиальный комплекс в городе Аланья, в престижном районе Оба, на побережье Средиземного моря.

Район Оба имеет очень развитую инфраструктуру, но в то же время является одним из самых спокойных и экологически чистых. Здесь находится наибольшее количество торговых центров: ТЦ Alanyum, гипермаркет Metro, супермаркет строительных материалов Koçtaş, а также рестораны и кафе, аптеки, университет, частные и государственные школы, детские сады, футбольные и волейбольные поля, теннисные корты.

Oba Park Point, состоит из 2-х современных блоков по 4 этажа, выполненных с использованием новейших архитектурных разработок. Квартиры представлены с отделкой под ключ, кухонной мебелью со столешницей из гранита, ванная комната оборудована современной сантехникой, металлическая входная дверь, пластиковые окна с двойным остеклением, точечное освещение.

Инфраструктура:
- Бассейн;
- Фитнес-зал;
- Детская площадка;
- Зона отдыха;
- Зона барбекю;
- Парковка;
- Охрана 24/7
- Камера видеонаблюдения.

Расположение:
Расстояние до больницы: 50 м.
Расстояние до моря: 900м.
Расстояние до центра: 1 км.
Расстояние до аэропорта Газипаша:35 км.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 123.0
Цена за м², € 3 307
Цена квартиры, € 406 714
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 150.0
Цена за м², € 3 220
Цена квартиры, € 482 973
Местонахождение новостройки
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Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку. Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни! Общие характеристики Система природного газа (центральная) Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Внутренний пожарный извещатель Полный генератор Внутренние особенности Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Кухонные столешницы Стальная входная дверь Стеклопакеты для окон ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Шпунтованный паркет 10 мм Стеклянные балконные перила Особенности социальной зоны Уличный бассейн Открытая парковка Открытая детская площадка Камелия Фитнес, сауна и хаммам под блоком B В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры состоят из 1+1 и 2+1. Расстояние до моря: 300 м Район: Тедже   НАЧАЛО: 30.12.2022 Схема оплаты: 50% ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024
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