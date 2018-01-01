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Жилой комплекс Квартира с развитой инфраструктурой

Ciplakli, Турция
от € 294,868
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Жилой комплекс Квартира с развитой инфраструктурой
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О комплексе

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Oba Park Hill - новый жилой комплекс класса люкс, строится в развитом районе Оба - одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты.

В шаговой доступности вся городская инфраструктура: магазины, рестораны, аптеки, банкоматы, школы, дет. сады, остановки общественного транспорта и др.

Комплекс включает всего 30 квартир. Квартиры будут сданы с чистовой отделкой. В квартирах удобная планировка, все апартаменты будут оборудованы качественным кухонным гарнитуром от застройщика с предусмотренными отсеками для бытовой техники.

Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория;
- Открытый бассейн;
- Зона для загара и отдыха;
- Лифты;
- Фитнес-зал;
- Сауна/джакузи;
- Детская комната;
- Бильярд/настольный теннис;
- Детская площадка;
- Зона барбекю;
- Парковка;
- Камеры видеонаблюдения 24/7.

Расположение;
Расстояние до моря - 1,8 км.
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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 83.0
Цена за м², € 3 553
Цена квартиры, € 294 868
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 177.0
Цена за м², € 2 413
Цена квартиры, € 427 050
Местонахождение новостройки
Ciplakli, Турция
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Жилой комплекс Квартира с развитой инфраструктурой
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50,5 до 135 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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