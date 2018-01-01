Жилой комплекс Квартира с развитой инфраструктурой
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Oba Park Hill - новый жилой комплекс класса люкс, строится в развитом районе Оба - одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты.
В шаговой доступности вся городская инфраструктура: магазины, рестораны, аптеки, банкоматы, школы, дет. сады, остановки общественного транспорта и др.
Комплекс включает всего 30 квартир. Квартиры будут сданы с чистовой отделкой. В квартирах удобная планировка, все апартаменты будут оборудованы качественным кухонным гарнитуром от застройщика с предусмотренными отсеками для бытовой техники.
Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория;
- Открытый бассейн;
- Зона для загара и отдыха;
- Лифты;
- Фитнес-зал;
- Сауна/джакузи;
- Детская комната;
- Бильярд/настольный теннис;
- Детская площадка;
- Зона барбекю;
- Парковка;
- Камеры видеонаблюдения 24/7.
Расположение;
Расстояние до моря - 1,8 км.
Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!