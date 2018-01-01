Жилой комплекс Уютная квартира с высоким уровнем комфорта

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Oba Park Corner - новый жилой комплекс класса люкс, строится в развитом районе Оба - одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты. В пешей доступности находится магазин "Метро", государственная больница, кондитерская, магазины, остановка общественного транспорта. Расстояние до пляжа 1,3 км.



Oba Park Corner состоит из одного 5-этажного блока с комфортабельными апартаментами, расположенного на закрытой огороженной территории, на которой предусмотрена парковка для автомобилей. На 1 этаже - коммерческие помещения. Комплекс строится с применением самых современных материалов и технологий.



На продажу предлагаются апартаменты планировок 1 1, 2 1, 3 1, площадью 48-180 кв. м. Квартиры будут сданы в готовности "под ключ", с полной чистовой отделкой, кухонными гарнитурами, мебелью и современной сантехникой в санузлах. Покупая квартиру на этапе строительства, вы сможете внести коррективы и свои пожелания в окончательную отделку и интерьер.



Инфраструктура:

- Открытый бассейн;

- Джакузи;

- Сад;

- Парковка;

- Кафе и ресторан;

- Генератор;

- Консьерж;

- Безопасность 24/7;

- Видеонаблюдение 24/7;

- Бильярд;

- Баскетбольная площадка.



Расположение:

Оба – престижный развитой район Алании, отличается низко этажной застройкой. Хорошие песчаные пляжи, живописный променад вдоль моря, вся необходимая городская инфраструктура под рукой, гипермаркет "Метро", торговые центры "Аланиум", "Кочташ", "Кипа", множество ресторанов, небольших магазинов, парков и детских площадок, теннисные корты и футбольные поля, новая государственная больница - все это к вашим услугам в Оба.



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