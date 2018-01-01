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Жилой комплекс Уютная квартира с высоким уровнем комфорта

Каракокали, Турция
от € 184,870
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Жилой комплекс Уютная квартира с высоким уровнем комфорта
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О комплексе

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Oba Park Corner - новый жилой комплекс класса люкс, строится в развитом районе Оба - одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты. В пешей доступности находится магазин "Метро", государственная больница, кондитерская, магазины, остановка общественного транспорта. Расстояние до пляжа 1,3 км.

Oba Park Corner состоит из одного 5-этажного блока с комфортабельными апартаментами, расположенного на закрытой огороженной территории, на которой предусмотрена парковка для автомобилей. На 1 этаже - коммерческие помещения. Комплекс строится с применением самых современных материалов и технологий.

На продажу предлагаются апартаменты планировок 1 1, 2 1, 3 1, площадью 48-180 кв. м. Квартиры будут сданы в готовности "под ключ", с полной чистовой отделкой, кухонными гарнитурами, мебелью и современной сантехникой в санузлах. Покупая квартиру на этапе строительства, вы сможете внести коррективы и свои пожелания в окончательную отделку и интерьер.

Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Джакузи;
- Сад;
- Парковка;
- Кафе и ресторан;
- Генератор;
- Консьерж;
- Безопасность 24/7;
- Видеонаблюдение 24/7;
- Бильярд;
- Баскетбольная площадка.

Расположение:
Оба – престижный развитой район Алании, отличается низко этажной застройкой. Хорошие песчаные пляжи, живописный променад вдоль моря, вся необходимая городская инфраструктура под рукой, гипермаркет "Метро", торговые центры "Аланиум", "Кочташ", "Кипа", множество ресторанов, небольших магазинов, парков и детских площадок, теннисные корты и футбольные поля, новая государственная больница - все это к вашим услугам в Оба.

Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 48.0
Цена за м², € 3 851
Цена квартиры, € 184 870
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 68.0
Цена за м², € 2 950
Цена квартиры, € 200 584
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 2+1, 4+1. Площадь от 82,5 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от € 225,000
Сдача в: 2024
Проект был задуман, как роскошный автономный жилой курорт прямо в центре города, который будет включать 1, 2 и 3-х спальные апартаменты площадью от 53 до 170 м2, а также обилие услуг и удобств, которые ранее были недоступны в центре Аланьи. Комплекс, который полностью изменит архитектурное видение города, является единственным проектом, призванным добавить ценность городскому центру Аланьи за счет качественного, функционального и стильного облика. Вследствие того, что в Алании не так много земли, это расположение особенно ценно, с видом на море и близко к пляжу. Гарантирует высокую инвестиционную доходность для всех инвесторов и идеальный доход от аренды. Все, что этот яркий, космополитический город может предложить туристам, в том числе магазины, рестораны в элегантном районе порта и знаменитого пляжа Клеопатры, находится в нескольких минутах ходьбы. В стоимость квартир входят кондиционеры и проточный водонагреватель вод. Окончание проекта в августе 2024 года.
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
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