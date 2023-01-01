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Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе

Каракокали, Турция
от € 181,173
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Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе
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О комплексе

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Lotus Garden Residence - новый жилой комплекс класса люкс, расположен в развитом районе Оба - одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты.

Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона.

Lotus Garden Residence состоит из двух жилых блоков, 4 и 5 этажей, расположенных на закрытой охраняемой территории площадью 2822 кв. м. Общее количество апартаментов – 26, их площади – от 48 до 280 кв. м.

Квартиры сдаются с чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, шкафами, душевой кабиной и сантехникой в санузлах.

Инфраструктура:
На территории комплекса есть вся необходимая для жизни и отдыха инфраструктура: открытый плавательный бассейн, сауна, джакузи с подогревом, обустроенный фитнес-зал, настольный теннис, зона отдыха и барбекю, детская открытая игровая площадка, открытая парковка, лифт, интернет, спутниковое TV, видеодомофон, система камер видеонаблюдения. За безопасностью круглосуточно следит охрана.

Расположение:
- Расстояние до больницы Аланьи - 1500 м.
- Расстояние до центра Аланьи - 5 км.
- Расстояние до моря - 2,5 км.
- Расстояние от аэропорта - 35 км.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 66.0
Цена за м², € 2 745
Цена квартиры, € 181 173
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе
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