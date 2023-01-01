Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе

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Lotus Garden Residence - новый жилой комплекс класса люкс, расположен в развитом районе Оба - одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты.



Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона.



Lotus Garden Residence состоит из двух жилых блоков, 4 и 5 этажей, расположенных на закрытой охраняемой территории площадью 2822 кв. м. Общее количество апартаментов – 26, их площади – от 48 до 280 кв. м.



Квартиры сдаются с чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, шкафами, душевой кабиной и сантехникой в санузлах.



Инфраструктура:

На территории комплекса есть вся необходимая для жизни и отдыха инфраструктура: открытый плавательный бассейн, сауна, джакузи с подогревом, обустроенный фитнес-зал, настольный теннис, зона отдыха и барбекю, детская открытая игровая площадка, открытая парковка, лифт, интернет, спутниковое TV, видеодомофон, система камер видеонаблюдения. За безопасностью круглосуточно следит охрана.



Расположение:

- Расстояние до больницы Аланьи - 1500 м.

- Расстояние до центра Аланьи - 5 км.

- Расстояние до моря - 2,5 км.

- Расстояние от аэропорта - 35 км.



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