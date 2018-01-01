Жилой комплекс Квартира в спокойном районе Алании
О комплексе
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MILANO VIP RESIDENCE 2 - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Алания. От берега моря и прекрасного песчаного пляжа его отделяет лишь зеленая полоса муниципального парка. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Спортзал;
- Аквапарк;
- Сауна/хамам;
- Парковка;
- Фитнес-зал;
- 24/7 видеонаблюдение, охрана.
Расстояния:
- Море и пляж: 1000 м.
- Аэропорт Газипаша: 30 км.
- Аэропорт Анталии: 140 км.
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