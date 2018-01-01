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Жилой комплекс Квартира в спокойном районе Алании

Аланья, Турция
от € 171,005
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Жилой комплекс Квартира в спокойном районе Алании
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О комплексе

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MILANO VIP RESIDENCE 2 - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Алания. От берега моря и прекрасного песчаного пляжа его отделяет лишь зеленая полоса муниципального парка. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Спортзал;
- Аквапарк;
- Сауна/хамам;
- Парковка;
- Фитнес-зал;
- 24/7 видеонаблюдение, охрана.

Расстояния:
- Море и пляж: 1000 м.
- Аэропорт Газипаша: 30 км.
- Аэропорт Анталии: 140 км.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 47.0
Цена за м², € 3 638
Цена квартиры, € 171 005
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 70.0
Цена за м², € 3 420
Цена квартиры, € 239 407
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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от € 79,000
57–4 266 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir
Euro Avsallar  Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка,  абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.  Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки. Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение.  Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность! Инфраструктура комплеса: Открытый бассейн Бассейн с подогревом Аквапарк Раздевалки                   Хамам Сауна Римская парная СПА Солевая комната Массажные комнаты Игровая комната Детская игровая комната Совещательная комната Душевые Фитнес  Кафе/Ресторан Места для барбекю Беседки Открытый паркинг Электрогенератор Спутниковое ТВ и Интернет Охрана Особенности квартир: Стальная входная дверь Встроенный кухонный гарнитур  Полы-керамическая плитка Стены-водоэмульсионная краска Окна ПВХ с двоиным остекленением ТВ и телефонные кабеля Основное и дополнительное освещение Раздвижные балконные двери Начало строительства: 11/2021 Конец строительства: 12/2022
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Сдача в: 2024
Современный проект премиум класса, который создан для комфортной жизни. Комплекс находиться между Махмутларом и Тосмуром в районе Кестель. Кестель – это не только новые современные апартаменты, а место, где Вы сможете наслаждаться красотой природы, соленым запахом Средиземного моря и неповторимыми видами Торосских гор. В 15 минутах от центра Алании. Инфраструктура района достаточно развита. Наличие магазинов, кафе, ресторанов, обустроенная набережная с велосипедной дорожкой, скверы с беседками и площадки для детей. Так же в Кестеле находиться частная русская школа и государственный университет. Комплекс, построенный по высоким стандартам, предлагает роскошь всем своим новым домовладельцам. Начиная с первого этажа, у жителей комплекса есть возможность наслаждаться морским видом. Комплекс состоит из двух блоков, каждый со своей отдельной инфраструктурой. У каждого блока будет свой отдельный бассейн, фитнес зал, детская комната, сауна. Будет расположен на площади 12 000 м2.  Типы квартир на продажу: двухкомнатные 1+1 43м2, трехкомнатные линейные 2+1 67м2, двухуровневые квартиры 2+1 97м2, двухуровневые квартиры 4+1 103м2. Дата завершения: август 2024 года.
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