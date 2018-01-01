Жилой комплекс Квартира в спокойном районе Алании

Авсаллар, Турция

от € 79,000

57–4 266 м² 3 квартиры

Сдача в: 2023

Euro Avsallar Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка, абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем. Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки. Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение. Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность! Инфраструктура комплеса: Открытый бассейн Бассейн с подогревом Аквапарк Раздевалки Хамам Сауна Римская парная СПА Солевая комната Массажные комнаты Игровая комната Детская игровая комната Совещательная комната Душевые Фитнес Кафе/Ресторан Места для барбекю Беседки Открытый паркинг Электрогенератор Спутниковое ТВ и Интернет Охрана Особенности квартир: Стальная входная дверь Встроенный кухонный гарнитур Полы-керамическая плитка Стены-водоэмульсионная краска Окна ПВХ с двоиным остекленением ТВ и телефонные кабеля Основное и дополнительное освещение Раздвижные балконные двери Начало строительства: 11/2021 Конец строительства: 12/2022