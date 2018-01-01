Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе

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JASMINE PARK - новый жилой комплекс в районе Оба, Аланья.



Оба - один из престижных районов Алании. Здесь находится государственная клиника, множество частных клиник, супермаркеты и торговые центры «Аланиум», «Метро», «Кочташ» и т.д, банки, школы и детские сады, парки, спортивные площадки.



Инфраструктура:

- Бассейн;

- Зоны отдыха;

- Площадка для барбекю;

- Парковка;

- Фитнес-центр;

- Сауна;

- Детская игровая площадка;

- Лифт;

- Видеонаблюдение;

- Круглосуточная охрана.



Расположение:

Расстояние до моря - 5 км.



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