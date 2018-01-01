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Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе

Ciplakli, Турция
от € 140,880
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Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе
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О комплексе

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JASMINE PARK - новый жилой комплекс в районе Оба, Аланья.

Оба - один из престижных районов Алании. Здесь находится государственная клиника, множество частных клиник, супермаркеты и торговые центры «Аланиум», «Метро», «Кочташ» и т.д, банки, школы и детские сады, парки, спортивные площадки.

Инфраструктура:
- Бассейн;
- Зоны отдыха;
- Площадка для барбекю;
- Парковка;
- Фитнес-центр;
- Сауна;
- Детская игровая площадка;
- Лифт;
- Видеонаблюдение;
- Круглосуточная охрана.

Расположение:
Расстояние до моря - 5 км.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 46.0
Цена за м², € 3 063
Цена квартиры, € 140 880
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 68.0
Цена за м², € 3 063
Цена квартиры, € 208 258
Местонахождение новостройки
Ciplakli, Турция
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