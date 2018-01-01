Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе
О комплексе
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JASMINE PARK - новый жилой комплекс в районе Оба, Аланья.
Оба - один из престижных районов Алании. Здесь находится государственная клиника, множество частных клиник, супермаркеты и торговые центры «Аланиум», «Метро», «Кочташ» и т.д, банки, школы и детские сады, парки, спортивные площадки.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Зоны отдыха;
- Площадка для барбекю;
- Парковка;
- Фитнес-центр;
- Сауна;
- Детская игровая площадка;
- Лифт;
- Видеонаблюдение;
- Круглосуточная охрана.
Расположение:
Расстояние до моря - 5 км.
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