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Жилой комплекс Элитная вилла в живописном горном районе

Аланья, Турция
от € 816,698
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Жилой комплекс Элитная вилла в живописном горном районе
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О комплексе

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İKYA PARADISE VILLAS - новый комплекс великолепных вилл в районе Бекташ, Аланья.

Бекташ – это престижный район Аланьи, преимущественно застроенный элитными виллами и частными домами, располагается на живописном горном сколе. Здесь чистейший горный воздух и великолепные Средиземноморские пейзажи. Еще одним преимуществом этой местности является быстрый доступ к центральной части города - всего 10 минут езды.

Инфраструктура:
- Парковка на две машины;
- Бассейн;
- Зона барбекю;
- Терраса;
- Джакузи;
- Гардеробная.

Расположение:
Расстояние до моря: 3,9 км.
Расстояние до центра Аланьи: 3,5 км.
Расстояние до больницы: 5 км.
Расстояние до аэропорта: 45 км.

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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 226.0 – 270.0
Цена за м², € 3 917 – 4 098
Цена квартиры, € 880 000 – 1 100 000
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Элитная вилла в живописном горном районе
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