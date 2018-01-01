Жилой комплекс Элитная вилла в живописном горном районе
О комплексе
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İKYA PARADISE VILLAS - новый комплекс великолепных вилл в районе Бекташ, Аланья.
Бекташ – это престижный район Аланьи, преимущественно застроенный элитными виллами и частными домами, располагается на живописном горном сколе. Здесь чистейший горный воздух и великолепные Средиземноморские пейзажи. Еще одним преимуществом этой местности является быстрый доступ к центральной части города - всего 10 минут езды.
Инфраструктура:
- Парковка на две машины;
- Бассейн;
- Зона барбекю;
- Терраса;
- Джакузи;
- Гардеробная.
Расположение:
Расстояние до моря: 3,9 км.
Расстояние до центра Аланьи: 3,5 км.
Расстояние до больницы: 5 км.
Расстояние до аэропорта: 45 км.
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