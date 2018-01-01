Жилой комплекс Комплекс уникальным расположением в Алании
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
APPLE GARDEN - особенный жилой комплекс премиум класса с уникальным расположением в районе Оба.
Apple Garden 1 будет состоять из 20 квартир с планировочными решениями 1+ 1, 2+ 1, а также дуплексами 3+ 1. Все квартиры будут сдаваться с отделкой "под ключ".
Особенности квартир: гранитное напольное покрытие, лакированные кухонные шкафы, кухонные столешницы из гранита Star Galaxi Black Granite, раковина для ванной Hilton, изолированные окна со стеклопакетами, душевая кабина из закалённого стекла, лакированные межкомнатные двери, стальная дверь с двойным безопасным биноклем.
Инфраструктура комплекса включает в себя: бассейн с джакузи, сауну, массажный кабинет, зону отдыха, фитнес-центр, парковку, круглосуточную охрану.
Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!