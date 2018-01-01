  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Комплекс уникальным расположением в Алании

Жилой комплекс Комплекс уникальным расположением в Алании

Ciplakli, Турция
от € 193,038
;
Жилой комплекс Комплекс уникальным расположением в Алании
1 / 26
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

APPLE GARDEN - особенный жилой комплекс премиум класса с уникальным расположением в районе Оба.

Apple Garden 1 будет состоять из 20 квартир с планировочными решениями 1+ 1, 2+ 1, а также дуплексами 3+ 1. Все квартиры будут сдаваться с отделкой "под ключ".

Особенности квартир: гранитное напольное покрытие, лакированные кухонные шкафы, кухонные столешницы из гранита Star Galaxi Black Granite, раковина для ванной Hilton, изолированные окна со стеклопакетами, душевая кабина из закалённого стекла, лакированные межкомнатные двери, стальная дверь с двойным безопасным биноклем.

Инфраструктура комплекса включает в себя: бассейн с джакузи, сауну, массажный кабинет, зону отдыха, фитнес-центр, парковку, круглосуточную охрану.


Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 47.0
Цена за м², € 4 107
Цена квартиры, € 193 038
Местонахождение новостройки
Ciplakli, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект жилого комплекса
Sekerhane Mahallesi, Турция
Жилой комплекс Резиденция класса люкс в престижном районе Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Жилой комплекс Роскошный Жилой Комплекс в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса с инфраструктурой в районе Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Комплекс уникальным расположением в Алании
Ciplakli, Турция
от € 193,038
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры премиум-класса в Обе, Алания
Жилой комплекс Новые квартиры премиум-класса в Обе, Алания
Каракокали, Турция
от € 191,400
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 52 до 321 квадратных метров. Расстояние до моря 2700 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от € 70,000
Сдача в: 2022
Застройщик: TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир. Стоимость квартир начинается от 70 000 евро. Огромным преимуществом комплекса, является его непосредственная близость от известного пляжа Кейкубат, всего 200 метров. В шаговой доступности от комплекса есть все: бары, ночные клубы, набережная, пристань, магазины, рынки и парки. Территория комплекса находиться под круглосуточной охраной, имеет открытый бассейн, недалеко от него будет построен мини — аквапарк. Кроме этого здесь же будет работать бар и ресторан, детская игровая зона закрытого типа и зона барбекю на свежем воздухе. На первом этаже для вашего удобства будет располагаться ресепшн с консьержем который поможет с любыми вопросами. Инфраструктура комплекса: Сады и зеленые аллеи Открытый плавательный бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Лобби, ресепшн, консьерж Закрытый бассейн Фитнес-зал Сауна, хамам Спутниковое телевидение Интернет Детская игровая комната Зона барбекю Смотритель Открытая парковка Круглосуточная охрана
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Tahtakale Mahallesi, Турция
от € 263,046
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается одним из наиболее привлекательных районов для инвесторов. Район, обслуживаемый наиболее важными транспортными маршрутами, автомагистралями TEM и E5 и новой станцией метро. Это недалеко от крупнейшего медицинского города Турции. Кроме того, он находится рядом со Стамбульским водным каналом, на его берегах планируется построить более 100 000 единиц жилья и инвестиций.  Проект соответствует условиям получения турецкого гражданства, готовому правоустанавливающему договору собственности и различным предложениям рассрочки.
Realting.com
Перейти