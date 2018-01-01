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Жилой комплекс Жилой комплекс в прибрежном районе города

Payallar, Турция
от € 93,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс в прибрежном районе города
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О комплексе

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GÜLERYÜZ RESIDENCE - новый жилой комплекс в районе Паяллар, Аланья.

Паяллар – небольшой прибрежный район города Аланья. Паяллар расположен в 14 км от центра города Аланья, в 58 км от аэропорта Газипаша и в 110 км от аэропорта города Анталья.

Инфраструктура объекта:
- Открытый бассейн;
- Детская игровая комната;
- Детская игровая площадка;
- Джакузи;
- Тренажерный зал;
- Барбекю;
- Сауна;
- Камелия;
- Конференц-зал;
- Парковка.

Расположение:
Расстояние до моря - 2 км.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 57.0
Цена за м², € 1 641
Цена квартиры, € 93 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 94.0
Цена за м², € 1 471
Цена квартиры, € 137 500
Местонахождение новостройки
Payallar, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс в прибрежном районе города
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены планировки: 2+1.Площадь апартаментов 106 квадратных метров. Расстояние до моря 2100 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
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Резиденция располагает крытым бассейном, большим гаражом, сауной и турецкой баней, детской площадкой, баскетбольной площадкой. Окончание строительства: 1 очередь - 30 июня 2024 года 2 очередь - 30 декабря 2024 года 3 очередь - 30 декабря 2025 года. Преимущества Подходит для получения гражданства. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль - 2 минуты Линия метро М5 - 7 минут Босфорский мост - 15 минут Станция метробуса - 15 минут Больница - 10 минут Университет - 5 минут Финансовый центр - 12 минут
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Жилой комплекс Браво Башня располучен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находиця в 25 км от Алании и в 15 км от междуноного аэропората Газипаша.  Район Демирташ представляет сёрокую долину, окруженную кроми с виходом к сирочьем пля. В настоящее время район находиця природный завод Каньон Сепадере.  Прохладная грека, река, сускаетсь с гором каскадом воеводы в народ. Придется по душе поселотелам эко-жизни, любителем прагулок и эко-туризма. Все теории кананы, исторические исторические, по-которым-культики. Пляжи Демирташа дольгое времья были « дикими ».  Здесь чистейшей и мологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на виднах, візают семьи и компани лет. На князь обосноние места долы отсыха с всеми удобствами: шезлонги, кабинки троевеяве. В кланах муниципалита открыть в седуущем году боле оборудованы мест для отдыха. Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Браво Башня находиця всего в 700 м от общего времени княгиня в районе Демирташ. Регламент Башня Браво, из-за общего количества на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентахан 2 + 1. Все цены на кум, кюмин кэгвел с гранитной стелницетой, кюстан. Можно сразью заводить мебель и жить. Архитектура жилого комплекса в общеменном стиле и прудумана порочность жильца. На территории жилого комплекса будут доступны седущи разувлечение: Бассейн Аквапарк Крытый бассейн Детская ировая комната Теннисный крот / баскетбольная полощадка Сауна Фитнес зал Парная комната Хамам – турецкая баня Массажная комната Конференц зал Билярд Настольный теннис Зона отыха с мангалом для барбекю и беседкой Парковка. Территория жилого комплекса находиця под кроглосуточным видеонаблудением. На территории доступен Wi-Fi, депо. Приобретение квартира на этапе строителства представлает вам можност крэсстрочку брэз про. Сумма первошна склад всего 50% от истории. Остальную сумму можно опачивать частями до марта 2023 год. Обрывичю в компании Курт Групп, в настоящее время по народному полю, потогонке и подо. Район Демирташ предкрасноы из истории погонного производства. На территории района Демирташ находиця несколько для длетик, детский садик. По пятницам, в Демирташе проходит фермерский ринок. На ринкете можно приунести не толко свежие фрукты и отощи, но и сыры, потог, оливки, сладости. Набережной располено несколок кафе, годе повелимо, споровожено ребу, креветки и калми. В централной истории Демирташа располечен муницпалний парк. На народ в него, на стратит фоніт и цветустие кусты, на территори достуб. Из Демирташа Легко Бобратская область транспортный транспорт в любучук Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которье курсируют в разных направлияхх. Демирташ активно развиватся. На териториях земста строётся обще советских болезней и пачек. Вам понравиця отдыхат в это уютном районе Алании.  
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