Жилой комплекс Резиденция в уютном курортном уголке
О комплексе
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Резиденция Mavi Deniz - новый жилой комплекс, расположенный в провинции Анталья, районе Окурджалар.
Окурджалар – район Алании, уютный курортный уголок на побережье Средиземного моря в Турции. Он считается одним из самых недорогих и тихих районов, и стал курортом относительно недавно. Однако с каждым годом популярность этой прибрежной территории растет среди туристов и покупателей недвижимости из-за рубежа
Инфраструктура:
- Плавательный бассейн;
- Детская площадка;
- Открытая парковка;
- Камелия;
- Сауна;
- Фитнес;
- Турецкая баня.
Расположение:
До аэропорта Газипаша - 65 км.
До аэропорта Анталии - 85 км.
До пляжа - 750 метров.
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