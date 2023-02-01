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Жилой комплекс Резиденция в уютном курортном уголке

Boztepe, Турция
от € 98,750
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Жилой комплекс Резиденция в уютном курортном уголке
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О комплексе

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Резиденция Mavi Deniz - новый жилой комплекс, расположенный в провинции Анталья, районе Окурджалар.

Окурджалар – район Алании, уютный курортный уголок на побережье Средиземного моря в Турции. Он считается одним из самых недорогих и тихих районов, и стал курортом относительно недавно. Однако с каждым годом популярность этой прибрежной территории растет среди туристов и покупателей недвижимости из-за рубежа

Инфраструктура:
- Плавательный бассейн;
- Детская площадка;
- Открытая парковка;
- Камелия;
- Сауна;
- Фитнес;
- Турецкая баня.

Расположение:
До аэропорта Газипаша - 65 км.
До аэропорта Анталии - 85 км.
До пляжа - 750 метров.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 63.0
Цена за м², € 1 577
Цена квартиры, € 98 750
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м²
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € 312 000
Местонахождение новостройки
Boztepe, Турция
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