Жилой комплекс Резиденция в уютном курортном уголке

Gazipasa, Турция

от € 135,000

45–60 м² 2 квартиры

Сдача в: 2024

Рады Вам представить новый инвестиционный комплекс со собственной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние 1500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно десятиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов. Занимаемая территория резиденции составит 5300 м2. Количество квартир — 68. Дата начала строительства — 01.02.2023 Дата окончания строительства — 30.08.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 70 м2 Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 90 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный комплекс в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Кинотеатр Турецкая баня Сауна Бильярд Теннисный корт Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: 1500 метров О районе: Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа. В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.