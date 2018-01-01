Жилой комплекс Уникальный проект в районе Оба под гражданство

Компания Elka Homes представляет грандиозный новый проект бизнес-класса в районе Оба всего в 750 метрах от Средиземного моря.

Жилой комплекс будет состоят из 11 четырех этажных блоков, включающих в себя 202 квартиры на территории площадью 21 500 м2. Будут представлены различные варианты планировок.

В каждой квартире будут установлены теплые полы, система «умный дом», комплект встроенной кухонной техники (духовка, плита и вытяжка), проточный водонагреватель.

На территории комплекса будет крытый паркинг на 278 мест. К каждой квартире будет прикреплено свое парковочное место.

Крытая социальная инфраструктура будет занимать 975 м2 и состоят из крытого подогреваемого бассейна, хамама, сауны, солевой пещеры, фитнес зала, отдельного зала для пилатеса, детской игровой комнаты, ресторана.

Открытая социальная зона будет размещена на территории 15 500 м2. Будет включать в себя: открытый бассейн, детский бассейн, детскую игровую площадку, площадку для тинэйджеров, тропический сад со специальной платформой для йоги, множество больших и многофункциональных ландшафтных зон.

Так же в комплексе будет торговый комплекс, который будет занимать 1600 м2. В котором будет все необходимое для комфортного проживания жителей комплекса.

Проект подходит для получения Турецкого гражданства, а так же расположен в открытом для получении ВНЖ районе.

Оплата

%35 первый платеж – на остаток платежа предоставляем беспроцентную рассрочку до июня 2025 года

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