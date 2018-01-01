Жилой комплекс Резиденция в уютном курортном уголке

Мраморноморский регион, Турция

от € 830,417

Сдача в: 2024

Застройщик: Mehal Group

Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещениями, где вы будете жить в безопасности 24/7, что позволяет неограниченно развлекаться с социальными удобствами и проводить время с семьей. Пешком можете добраться до Босфорского пролива, исторического и современного голубого центра истории, среди благоухающих историей улиц Бешикташа, и насладиться паромом с видом на Босфор.Чтобы избежать пробок, которые являются одной из самых больших проблем нашего времени, можно быстро добраться до основных достопримечательностей города на паромах и метро.Это заставит вас вспомнить об удобстве и практичности жизни в центре, где вокруг школы, больницы, исторические памятники и базары. ------- -Площадь проекта: 18.000m2 -Количество единиц: 295 -Высота здания: 6 Kat -Типы квартир: 2,5+1 – 3+1 – 3+1 Дуплекс– 4+1 – 4,5+1 Дуплекс– 4,5+2 Дуплекс – 5,5+2 Дуплекс -Вид: Босфор, Пейзаж , Город --------- Особенности проекта: - Закрытый бассейн- Садовые домики- Каскадные декоративные бассейны- Прогулочные зоны- Зона отдыха с травой- Скамейки для отдыха- Спортзал- Сауна- Турецкая баня- Круглосуточная камеры наблюдения безопасности-Парковка Расположение - Район Бешикташ, Транспорт - Автобус, Микроавтобус (100 м)- Метро (750 метров)- Паром (950 м)- Трасса Е-5 (2,5 км)- Темское шоссе (11 км) Зеленые зоны - Линден Парк (50 метров)- Парк мира во всем мире (50 метров)- Парк Дружбы Азербайджана (50 метров)- Парк Аббасага (400 м)- Парк Яхья Кемаль (400 метров)- Парк Мачка (1,1 км)- Парк Йылдыз (900 метров) Больницы - Американский госпиталь (850 метров)- (Частный)- Больница Саит Чифтчи (350 метров)- (Государственная)- Больница Аджибадем (750 метров) - (Частная)- Больница Флоренс Найтингейл (1,5 км) - (Частная)- Больница Лив (2,3 км) - (Частная) Частные школы - ФМВ Нишанташы Ишык(900 м)- Школы Истэк Атанур Огуз (1,2 км)- Школы Меф (2,1 км)- Колледж Роберта (3,1 км)- Школы Теракки (3,8 км)- Колледж Бахчешехир (4,5 км)- Британская школа (5,1 км) Университеты - Йылдызский Технический Университет (900 м) – Государственный- Университет Бахчешехир (1 км) – Частный- Стамбульский технический университет (1,2 км) - Государственный- Галатасарайский университет (2,3 км) - Государственный- Университет изящных искусств им. Мимара Синана (2,6 км) - Государственный- Университет Мармара (8 км) - Государственный- Университет Богазичи (8 км) - Государственный Дворцы и Музеи - Дворец Йылдыз (850 метров)- Военно-морской музей и музей (1 км)- Музей национальных дворцов (1 км)- Дворец Чираган (1,2 км)- Дворец Долмабахче (1,3 км)- Дворец Топкапы (4,6 км)- Стамбульская галерея современного искусства и художественная галерея (3,3 км) Отели -Конрад Отель & Отель ( 550 м )- Шангри-Ла Отель и Отель (1 км)- Отель и отель Four Seasons (1 км )- Swiss Hotel & Hotel (1,2 км)- Отель и отель Хилтон (1,5 км) Торговые центры - Бешикташ Carsi&Bazaar (800 м)- City's AVM&Shopping Mall (1 км)- Центр Зорлу (2,1 км)- Kanyon AVM&Shopping Mall (3,2 км)- ТЦ «Акмеркез» (3,5 км)